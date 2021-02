00X su Amazon: prezzo dello smartwatch e offerte

Tra i nuovi dispositivi presenti su Amazon sembra sia arrivato anche lo smartwatch 00X, ma scopriamo a seguire se davvero l’orologio interattivo ufficiale della linea b-good è disponibile nello store del colosso americano. Questo innovativo smartwatch è stato dotato di una tecnologia molto avanzata rispetto ai dispositivi simili presenti in commercio e vi permette di poterlo collegare direttamente al vostro smartphone tramite un’apposita applicazione disponibile sia negli store Android che in quelli iOS.

In questo modo avrete a disposizione tutte le funzionalità del vostro telefono in un unico dispositivo mobile che potrete portare sempre con voi in qualsiasi occasione, che sia formale o nella vita di tutti i giorni. A seguire troverete tutte le informazioni utili su quanto costa su Amazon e come essere sicuri di riuscire a trovare l’originale smartwatch OOX e non prodotti contraffatti o semplici imitazioni.

00X Smartwatch: dove trovare su Amazon e come acquistare online il nuovo orologio interattivo

Oggi abbiamo deciso di spiegarvi come fare per poter acquistare online il nuovo smartwatch 00X della linea b-good e di conseguenza scopriremo così dove si può trovare in vendita il dispositivo originale, evitando di imbatterci in prodotti contraffatti o in articoli simili ma non funzionanti. E’ importante sapere innanzitutto che questo orologio interattivo non è disponibile su Amazon o nei normali negozi di prodotti elettronici e tecnologici.

L’unico modo per avere la certezza al 100% di acquistare l’originale OOX è collegarsi al sito ufficiale dell’azienda italiana che lo produce e compilare l’apposito form che troverete in fondo alla pagina iniziale. In questo modulo d’ordinazione vi sarà richiesto di inserire tutti i vostri dati anagrafici come nome, cognome, indirizzo di residenza e il vostro numero di telefono (preferibilmente cellulare).

Come potrete poi notare, nel form c’è uno spazio riservato alle note da lasciare al corriere espresso e qui potrete aggiungere maggiori informazioni riguardanti le modalità di consegna (nome del vostro vicino a cui consegnare il pacco in caso di vostra assenza). Dopo aver compilato tutto correttamente e aver cliccato sul tasto “Completa l’acquisto”, la spedizione contenente il vostro smartwatch 00X vi arriverà comodamente a casa vostra nel giro di 24/48 ore lavorative e la consegna sarà gratuita per tutti i clienti.

Prezzo Amazon 00X: quanto costa l’innovativo smartwatch sul sito ufficiale

Ma qual è il prezzo di vendita del nuovo smartwatch 00X della linea B-good? Se vi affrettate sul sito della casa produttrice troverete, ancora per un tempo limitato e fino ad esaurimento delle scorte, diverse fantastiche promozioni di lancio disponibili solo per i clienti che acquisteranno il dispositivo sul sito ufficiale.

Le offerte, che scopriremo a seguire, sono davvero molto convenienti e vi permetteranno di acquistare questo rivoluzionario orologio interattivo a prezzi speciali. Inoltre se aggiungete soli 15 euro potrete avere un altro cinturino aggiuntivo in metallo del colore che preferite. Ecco tutte le promozioni disponibili sul sito ufficiale:

1 Smartwatch 00X – 59,90 euro;

– 59,90 euro; 2 Smartwatch 00X – 79,90 euro;

– 79,90 euro; 3 Smartwatch 00X – 99,90 euro.

Per quanto riguarda invece il pagamento potrete effettuarlo sia anticipatamente con carta di credito, PayPal o PostePay in maniera molto veloce e sicura al 100%, o se desiderate anche direttamente in contanti al corriere espresso tramite contrassegno il giorno della consegna.

Ma ricordate che il nuovo smartwatch 00X non è disponibile su Amazon ma dovrete acquistarlo solo sul sito ufficiale.