00X Smartwatch: opinioni negative, truffa o funziona?

Oggigiorno centinaia di persone scelgono di fare acquisti online e spesso si affidano alle recensioni lasciate dai clienti che hanno già avuto la possibilità di provare quel determinato prodotto. Nei vari forum infatti si possono trovare commenti, positivi e negativi, che ci aiutano a capire se un articolo funziona davvero o se si tratta di un’altra truffa che circola sul web.

Attualmente uno dei prodotti più richiesti e venduti è il nuovo 00X Smartwatch, il nuovissimo orologio interattivo dotato di una tecnologia molto avanzata che vi permette di sfruttare tutte le funzionalità del vostro smartphone semplicemente collegandolo ad esso tramite un’apposita applicazione. Sul sito ufficiale viene descritto come uno degli smartwatch più innovativi presenti in commercio e che non ha nulla da invidiare ai modelli dei marchi più blasonati.

Tuttavia, stando alle recensioni che abbiamo trovato sul portale e nei vari forum che parlano delle ultime novità in ambito tecnologico, non tutti i clienti che lo hanno acquistato si sono detti soddisfatti del dispositivo mobile in quanto sembra presenti diverse problematiche. Per questo hanno condiviso opinioni negative sul nuovo 00X Smartwatch, affermando che non ha una tecnologia così avanzata come viene descritto nelle pubblicità e sul sito ufficiale della linea b-good che lo produce.

In base alle loro testimonianze è lecito chiedersi: ma questo rivoluzionario orologio interattivo funziona davvero o è soltanto una truffa? Nell’articolo proveremo a scoprirlo, andando a leggere nel dettaglio tutte le recensioni degli utenti che lo hanno già testato e cercheremo di capire se conviene o meno acquistare 00X Smartwatch.

Opinioni negative 00X Smartwatch: l’orologio interattivo è una truffa online o funziona davvero?

Il nuovo 00X Smartwatch è l’orologio interattivo più discusso del momento e l’azienda produttrice, tramite il proprio sito ufficiale, lo descrive come il migliore tra quelli sul mercato in quanto dotato di una tecnologia all’avanguardia in grado di offrire diversi funzioni ed applicazioni tipiche di uno smartphone, così da avere in un unico dispositivo tutto quello di cui si ha bisogno. Tuttavia su internet ci siamo imbattuti in diversi clienti che non hanno apprezzato questo smartwatch ed anzi affermano che si tratti di una vera e propria truffa, poiché presenta diverse problematiche e non funziona come promesso sul sito ufficiale. A seguire vi riportiamo alcune delle opinioni negative che hanno lasciato nei vari forum online che parlano di tecnologia:

“Dopo aver visto la pubblicità del nuovo 00X Smartwatch ho deciso di acquistarlo ma dopo averlo provato penso di aver preso una fregatura in quanto la batteria di questo orologio interattivo non dura a lungo come indicato sul sito ufficiale ma si spegne dopo poche ore. Ho subito effettuato il reso e devo dire che non lo consiglio”;

“Nonostante venga descritto sul sito come uno degli smartwatch più tecnologici e all’avanguardia in commercio, il nuovo 00X Smartwatch non è poi così innovativo e molte funzionalità come quella della misurazione del battito cardiaco non così utile in quanto non è molto precisa. Il design è anche molto elegante e carino ma mi aspettavo di meglio sinceramente”;

“Ho acquistato il nuovo 00X Smartwatch principalmente perché avevo letto che potevo sfruttare tutte le funzioni del mio smartphone direttamente sull’orologio interattivo tramite un’apposita applicazione. L’APP si scarica facilmente devo dire ed è abbastanza intuitiva ma il vero problema è che si scollega se lo smartphone è troppo distante e ogni volta che mi allontano poi devo ricollegarlo nuovamente. Da migliorare”;

“Il dispositivo l’ho trovato utile e mi ha soddisfatto quasi pienamente. L’unica pecca sono stati i tempi di consegna in quanto il mio pacco non è arrivato in 1-2 giorni lavorativi ma in 5 e per questo ho assegnato soltanto 3 stelle e non 5 allo smartwatch”.

Insomma in base alle testimonianze di questi clienti insoddisfatti, sembra che il nuovo 00X Smartwatch non funziona come dovrebbe ed è l’ennesima truffa online. Tuttavia prima di giungere a questa conclusione è bene dare alcune delucidazioni sul dispositivo in quanto, se usato correttamente come indicato dall’azienda produttrice e se acquistato sul sito ufficiale, scoprirete che in realtà non è una bufala ma funziona realmente.

Una delle critiche principali che i clienti hanno fatto al nuovo 00X Smartwatch è quella riguardante la scarsa durata della batteria. Vi diciamo subito che in questo caso tutto dipende dal primo utilizzo che facciamo dell’orologio interattivo. Come spesso ci capita, quando acquistiamo un prodotto non tutti andiamo a leggere le istruzioni d’uso in quanto pensiamo di conoscere ormai questa tipologia di dispositivi tecnologici. In realtà non è così e, come riportato nel libretto, prima di indossare e usare lo smartwatch dovete ricaricarlo completamente, in caso contrario la batteria avrà durata breve. Se vediamo infatti le recensioni positive presenti sul sito ufficiale, notiamo che la batteria è considerata tra i principali punti di forza dell’orologio.

Altro reclamo avanzato dagli utenti è quello riguardante i ritardi nella consegna. Vi diciamo fin da subito che spesso questi sono da far risalire ai corrieri che non sempre riescono a rispettare le tempistiche stabilite. Tuttavia per ricevere il nuovo 00X Smartwatch nei tempi indicati e per evitare di imbattersi in articoli contraffatti e non funzionanti, è opportuno acquistare l’orologio interattivo della linea b-good solo ed esclusivamente tramite il sito ufficiale dell’azienda produttrice.

In questo modo avrete anche la consegna gratuita riservata ai clienti e la spedizione vi arriverà in 24/48 ore lavorative.

Per concludere insomma possiamo dirvi che il nuovo orologio interattivo 00X Smartwatch non è l’ennesima truffa online ma funziona davvero e una volta acquistato siamo certi che diventerà il vostro dispositivo mobile preferito che userete in ogni occasione.