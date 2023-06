A casa tutti bene 3: data di uscita, anticipazioni e cast

La serie Tv “A casa tutti bene” è stata una delle più amate dal pubblico italiano di Sky. La storia è ispirata dal film omonimo diretto da Gabriele Muccino. Non stupisce che la produzione Sky ne abbia fatto un sequel, ed è di pochi giorni la notizia che le riprese di A casa tutti bene 3 stanno avere inizio. La terza stagione sarà anche la sua fine? Staremo a vedere.

Quando uscirà “A casa tutti bene 3”?

Il 26 maggio 2023 è stato mandato in streaming l’ultimo episodio della seconda stagione della serie tv Sky. Ma niente disperazione per gli affezionati fan della serie Tv di Muccino. Saranno felici di sapere che il prolifico e geniale regista romano è al lavoro per il terzo capitolo. Ci sono da fare gli ultimi ritocchi alla trama, comunque già ben definita, e iniziare le riprese. L’estate è il momento migliore per girare un film, soprattutto in agosto. Strade cittadine e location deserte, con la felicità di tutta la troupe. Una volta conclusa questa fare di lavorazione si dovrà solo attendere l’uscita su Sky. Con molta probabilità la serie Tv A casa tutti bene 3 sarà messa in programmazione per l’anno 2024. Rimaniamo in attesa di sapere la data precisa.

Tutte le anticipazioni di “A casa tutti bene 3”

La terza edizione sarà ricca di novità. A conclusione della saga, della famiglia romana dei Ristuccia, non mancheranno delle soprese. Dalla trama ai nuovi volti dei personaggi. Muccino ha in mente una chiusura secondo la sua caratteristica narrativa e manterrà la continuazione seriale degli episodi. La durata di una puntata rimarrà di 50 minuti. Nella storia, che si lega da un episodio all’altro, Muccino vuole suscitare curiosità e suspense con una tecnica narrativa che provoca dipendenza nello spettatore alla sua creazione cinematografica per la televisione. La bravura sta nell’indurre emozioni capaci a creare una pulsione bulimica; desiderio incontrollato di voler vedere tutti gli episodi in una volta sola, in una notte in compagnia di una busta gigante di popcorn, in quello che in un gergo inglese/americano è detto binge-watching.

I volti del nuovo cast di “A casa tutti bene 3”

Sono confermati gli attori e le attrici che hanno portato al successo la serie tv di Muccino. Prima di tutti la bravissima e famosa Laura Morante nel ruolo di Alba Ristuccia. La troveremo sempre impegnata nella gestione del ristorante insieme al marito Pietro, interpretato da Francesco Acquaroli. Nei ruoli dei figli, nella parte di Carlo, troviamo Francesco Scianna, attore siciliano di formazione teatrale e diplomato presso l’Accademia nazionale d’arte drammatica, Simone Liberati, underdog dell’ambiente cinematografico, nella parte di Paolo, e Silvia D’Amico, anche lei diplomata all’Accademia nazionale d’arte drammatica, nella parte della figlia Sara.

Per le new entry nel cast della terza stagione dobbiamo aspettare la fine delle riprese. Muccino vuole rendere nascosti i nuovi nomi. L’estate è prossima ed è tutto pronto per il primo ciak. La storia continua per finire la precedente stagione lasciata con un finale in sospeso. Rimaniamo in attesa del proseguo dell’avvincente storia firmata Gabriele Muccino.