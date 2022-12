A Christmas Carol Musical: recensione, calendario con date in tutta Italia e prezzi dei biglietti

Con l’arrivo della stagione natalizia, ripartono anche i grandi appuntamenti teatrali che, dopo due anni di pausa forzata dovuti alla pandemia, erano rimasti in sospeso.

Tra gli appuntamenti teatrali più attesi di tutto l’anno, sicuramente troviamo il musical A Christmas Carol, uno spettacolo che si preannuncia davvero travolgente. Vediamo insieme le tappe della tournée italiana, il calendario delle date e ogni informazione utile relativa ai prezzi e all’acquisto dei biglietti.

Recensione dello spettacolo A Christmas Carol Musical, in tournée in Italia

A distanza di quasi quattro anni torna in scena A Christmas Carol, l’appassionante trasposizione teatrale di uno dei racconti più famosi dello scrittore inglese Charles Dickens: Canto di Natale del 1843.

Portato sul grande schermo già da numerosi registi – una delle più famose trasposizioni cinematografiche degli ultimi anni è stata quella firmata dal regista Robert Zemeckis, nel 2009 – il racconto di Dickens, questa volta, è stato adattato al teatro in una veste del tutto nuova, quella del Musical, dove l’arte drammatica incontra la canzone e la lirica teatrale.

A Christmas Carol – il Musical torna dunque a teatro e si appresta a intraprendere la terza tournée, dopo la prima del 2017 e la seconda del 2018, dove ha fatto registrare sold out in quasi tutte le tappe del tour.

Il segreto dietro al grande successo dello spettacolo trova spiegazione nel racconto di una storia senza tempo, ma che invece è quanto mai attuale: in una Londra di fine Ottocento, durante la sera della vigilia di Natale, il protagonista, il signor Ebenezer Scrooge, un uomo avaro e burbero, che odia il Natale e che è poco dedito ai rapporti interpersonali, riceve la visita dello spirito del suo defunto amico, e socio in affari, il signor Jacob Marley che lo avvisa dell’imminente visita di tre spiriti natalizi.

I tre spiriti non sono altro che l’incarnazione dello spirito natalizio del passato, presente e futuro. In particolar modo, lo spirito del futuro gli mostra quale destino difficile lo attenderà se non inizierà ad aprire il suo cuore alla vita e al prossimo. All’indomani, la mattina di Natale, il signor Scrooge si sveglia turbato dalla piega che potrebbe prendere la sua vita e comprende di aver sprecato quasi tutta la sua esistenza inseguendo valori sbagliati e allontanando chiunque dalla sua vita; da questo momento in poi, in un atto di estrema conversione, giura a sé stesso di cambiare per sempre, cominciando proprio con il festeggiare il Natale.

Quella raccontata da A Christmas Carol è una storia senza tempo che, attraverso la metafora del Natale, invita a perseguire i buoni sentimenti e i valori dell’altruismo e dell’amore verso il prossimo. Una fiaba perfetta per vivere tutta la magia e l’incanto del Natale, adatta a qualsiasi età: adulti e bambini.

L’opera musicale portata in scena è decisamente originale poiché l’interpretazione teatrale si fonde perfettamente con la bellezza del teatro musicale, dando così vita a un musical tutto Made in Italy che non ha nulla da invidiare ai prodotti d’oltreoceano.

La regia del musical è affidata a Melina Pellicano la quale ha anche firmato l’adattamento teatrale del noto racconto. Le musiche, invece, sono state firmate da Stefano Lori e Marco Caselle, il duo compositivo vincente che ha firmato anche le parti musicali di un altro musical di successo, Il Principe Ranocchio che, nel 2016, ha ricevuto la nomination per le migliori musiche originali agli Italian Music Awards.

Menzione speciale meritano anche le scenografie e i costumi: le scenografie sono curate da Alessandro Marrazzo, storico collaboratore di artisti di calibro internazionale e nazionale, come Arturo Brachetti; i costumi, estremamente accurati e dettagliati sono realizzati da Marco Biesta.

L’interpretazione del musical, invece, è affidata agli interpreti della Compagnia Bit, una delle compagnie di musical più affermate del panorama, che ha la sua fissa dimora a Torino. Il cast si avvale poi della partecipazione di professionisti esterni alla compagnia, come Fabrizio Rizzolo (nella parte dI Scrooge), e degli studenti della scuola Casa Bit, tenuta dalla Compagnia.

Nel complesso, il musical A Christmas Carol si preannuncia un’opera di teatro musicale di pregevole valore, infatti, confrontarsi con un classico del teatro, del cinema e anche della letteratura non è affatto semplice e il rischio di proporre qualcosa di già visto è sempre dietro l’angolo, ma alla Compagnia Bit va reso il merito di aver saputo reinventare un grande classico e di averlo riproposto in una chiave nuova e adatta a ogni tipo di pubblico.

Calendario A Christmas Carol Musical: date a Napoli, Roma, Milano, Torino e non solo

Il tour di A Christmas Carol Musical, arrivato alla terza edizione, partirà a novembre da Lecce e terminerà a Capodanno a Bologna, toccando tutte le più importanti città italiane. Inoltre, specialmente nelle città più importanti, lo spettacolo prevede repliche di più giornate, pertanto, nel caso in cui non riusciste a prenotare un biglietto per la data desiderata, è possibile avere qualche possibilità in più per le date successive. Però occorre affrettarsi per tempo, perché si tratta di uno spettacolo atteso e gettonatissimo che già in passato ha fatto registrare il tutto esaurito, quasi in ogni tappa. Di seguito il calendario delle tappe del tour:

Novembre 2022

martedì 29 – Lecce , Teatro Politeama Greco, ore 20.45.

Dicembre 2022



giovedì 01 – Brindisi , Teatro Verdi, ore 21.00;

ore 21.00; venerdì 02 – Bari , Teatro Team, ore 21.00;

ore 21.00; sabato 03 e domenica 04 – Napoli , Teatro Palapartenope, ore 21.00 (sabato) e ore 17.30 (domenica);

ore 21.00 (sabato) e ore 17.30 (domenica); mercoledì 07 – Padova , Gran Teatro Geox, ore 21.00;

ore 21.00; giovedì 08 – Brescia , Gran Teatro Morato, ore 17.30;

ore 17.30; sabato 10 e domenica 11 – Roma , Auditorium Conciliazione, ore 17.30 e 21.00 (sabato) ore 16.00 (domenica);

ore 17.30 e 21.00 (sabato) ore 16.00 (domenica); giovedì 15 , venerdì 16 , sabato 17 e domenica 18 – Milano , Teatro Carcano, ore 21.00 (giovedì, venerdì, sabato), ore 17.00 (sabato) ore 15.00 e 18.00 (domenica);

ore 21.00 (giovedì, venerdì, sabato), ore 17.00 (sabato) ore 15.00 e 18.00 (domenica); giovedì 22 e venerdì 23 – Genova , Politeama Genovese, ore 21.00;

ore 21.00; domenica 25 – Torino , Teatro Alfieri, ore 17.30 e 21.00;

ore 17.30 e 21.00; sabato 31 dicembre e domenica 01 gennaio – Bologna , Teatro Arena del Sole, ore 21.40 e 15.30 (domenica).

Biglietti Musical A Christmas Carol: prezzi e acquisto

I biglietti per assistere allo spettacolo A Christmas Carol Musical possono essere acquistati in differenti modalità:

direttamente al botteghino del teatro presso il quale si svolgerà l’evento oppure presso le rivendite fisiche;

online , dal sito ufficiale dedicato ( www.achristmascarolmusical.it ) oppure dal sito del distributore che, in questo caso è Ticket One .

Online è sicuramente più facile ed è possibile avere una disponibilità maggiore di biglietti e di posti da poter scegliere, diversamente, al botteghino del teatro, la disponibilità è più ridotta. Tuttavia, se il biglietto viene acquistato online occorre tenere presente che al prezzo del biglietto occorrerà aggiungere qualche euro in più per i diritti di prenotazione, mentre invece il biglietto acquistato fisicamente presso il botteghino del teatro oppure presso le rivendite fisiche, non sempre comprendono la tassa di prenotazione e pertanto si può risparmiare qualche euro in più.

Naturalmente, a seconda del teatro, il costo del biglietto potrebbe variare di qualche decina di euro, inoltre, in base alla tipologia di biglietto prescelta il prezzo sarà diverso. Di seguito i prezzi dei biglietti divisi per teatro e per tipologia:

Teatro Palapartenope (Napoli)

Poltronissima intero: € 46,00

Poltronissima ridotto (3-16 Anni): € 34,50

Poltrona intero: € 34,50

Poltronissima ridotto (3-16 Anni): € 23,00

Galleria intero: € 28,75

Galleria ridotto: € 17,25

Gran Teatro Geox (Padova)

Poltronissima VIP intero: € 57,50

Poltronissima VIP ridotto (3-16 Anni): € 46,00

Poltronissima intero: € 46,00

Poltronissima ridotto (3-16 Anni): € 34,50

Poltrona intero: € 34,50

Poltronissima ridotto (3-16 Anni): € 23,00

I Tribuna intero: € 28,75

I Tribuna ridotto: € 17,25

II Tribuna intero: € 23,00

II Tribuna ridotto: € 11,50

Gran Teatro Morato (Brescia)

Poltronissima VIP intero: € 57,50

Poltronissima VIP ridotto (3-16 Anni): € 46,00

Poltronissima intero: € 46,00

Poltronissima ridotto (3-16 Anni): € 34,50

Poltrona intero: € 34,50

Poltronissima ridotto (3-16 Anni): € 23,00

Tribuna Gold intero: € 28,75

Tribuna Gold ridotto: € 17,25

Tribuna Numerata intero: € 23,00

Tribuna Numerata ridotto: € 11,50

Auditorium Conciliazione (Roma)

Poltronissima VIP intero: € 57,50

Poltronissima VIP ridotto (3-16 Anni): € 46,00

Poltronissima intero: € 46,00

Poltronissima ridotto (3-16 Anni): € 34,50

Poltrona intero: € 34,50

Poltronissima ridotto (3-16 Anni): € 23,00

Prima Galleria intero: € 28,75

Prima Galleria ridotto: € 17,25

Seconda Galleria intero: € 22,25

Seconda Galleria ridotto: € 11,50

Teatro Carcano (Milano)

Poltronissima VIP intero: € 57,50

Poltronissima VIP ridotto (3-16 Anni): € 46,00

Poltrona intero: € 46,00

Poltronissima ridotto (3-16 Anni): € 34,50

Galleria intero: € 34,50

Galleria ridotto: € 23,00

Politeama Genovese (Genova)

Primo settore intero: € 51,50

Primo settore ridotto (under 12): € 23,50

Secondo settore intero: € 40,50

Secondo settore ridotto (under 12): € 23,50

Terzo settore intero: € 29,50

Terzo settore ridotto (under 12): € 23,50

Teatro Alfieri (Torino)

Poltronissima intero: € 46,00

Poltronissima ridotto (3-16 Anni): € 34,50

Poltrona intero: € 34,50

Poltronissima ridotto (3-16 Anni): € 23,00

Galleria intero: € 28,75

Galleria ridotto: € 17,25

Teatro Arena del Sole (Bologna)

Poltronissima intero: € 46,00

Poltronissima ridotto (3-16 Anni): € 34,50

Poltrona intero: € 34,50

Poltronissima ridotto (3-16 Anni): € 23,00

Galleria intero: € 28,75

Galleria ridotto: € 17,25