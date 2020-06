Acquagym fa dimagrire: come e in quanto tempo si ottengono risultati evidenti

Quali e quanti sono risultati evidenti che porta con sé una attività costante di acquagym? L’acquagym fa dimagrire? Oggi vedremo come poter ottenere risultati evidenti, in quanto tempo riuscire a vedere i primi e, più genericamente, quali sono i benefici di una attività costante e decisa di acquagym.

Acquagym fa dimagrire: bufala o realtà?

Da passatempo mattutino da svolgere guardando un istruttore che in riva al mare mostra come compiere i movimenti a vero e proprio sport acquatico: in alcuni casi, addirittura, sono le stesse piscine che organizzano corsi appositi di acquagym “e suoi derivati”.

L’acquagym, come sappiamo, è la pratica secondo cui gli esercizi tipici dell’attività aerobica in palestra, si svolgono in acqua, ma alla versione più tradizionale, negli anni si sono aggiunte altre discipline che, da sport svolti a terra in maniera aerodinamica, sono state spostate in acqua.

Se soltanto le persone più resistenti sono in grado di effettuare tutti gli esercizi con l’acqua sopra la pancia, spesso, per gli altri, l’altezza dell’acqua consigliata è appena sui fianchi.

Il più grande beneficio dell’acquagym è, probabilmente, quello di dimagrire in breve tempo e senza accorgersene: grazie all’acqua, infatti, la ginnastica acquisterà delle caratteristiche molto più affini al divertimento che non alla fatica.

Cosa vuol dire dimagrire con l’acquagym? Senza dubbio, quando si parla di dimagrimento il primo obiettivo, quello più importante, è una evidente perdita di peso. Spesso, però, l’attività fisica viene svolta per ottenere risultati che possano essere del tutto scissi dal peso sulla bilancia e per “dimagrimento” più che un numero si intende una forma fisica da osservare davanti al proprio specchio.

L’acquagym, infatti, apporta numerosi vantaggi e benefici che insieme concorrono per creare una immagine di noi stessi piacevole: perché quindi sceglierla per dimagrire preferendola alla palestra tradizionale?

I vantaggi sono davvero molteplici. In acqua il peso corporeo è di un valore che non supera il 10 % del peso su terra: ciò aiuta a limitare i traumi, a rendere i movimenti più semplici da compiere e rende l’acquagym una ginnastica accessibile a tutti, comprese le persone molto sovrappeso che potranno iniziare il percorso di dimagrimento proprio da qui.

I primi risultati sono immediatamente evidenti. Il corpo viene tonificato in modo uniforme e la forza dei muscoli potenziata. La circolazione venosa migliora grazie alla pressione dell’acqua e ai movimenti che a loro volta provocano una sorta di idromassaggio lasciando caviglie e gambe molto meno pesanti.

I benefici sulle gambe e sui glutei, inoltre, si riscontrano anche nella quantità di cellulite presente. Non è propriamente legata alla perdita di peso, ma è un sogno di tutte le donne riuscire a ridurre gli inestetismi di questo tipo che, grazie alla attività aerobica svolta nel corso di un vero e proprio massaggio drenante procurato dall’acqua, qualora non riuscissero a scomparire sicuramente verranno alleviati.

Le pratiche di acquagym sono, inoltre, davvero molto rilassanti sia a livello fisico che psicologico, aiutando a ridurre dolori muscolari o alla schiena e lo stress.

Ovviamente il nostro focus di oggi resta la perdita di peso dovuta alla reazione del corpo che si difende dalla temperatura dell’acqua che, nel frattempo, esercita anche resistenza ai movimenti del corpo inducendo i muscoli a lavorare di più e apportando una maggiore perdita di peso.

Una piccola tips di cui tenere conto nel corso della stagione estiva è data dal fatto che gli stessi movimenti realizzati in piscina, se svolti in mare, avranno il valore aggiunto dell’acqua salata che amplificherà gli effetti.

​Come dimagrire con l’acquagym

Per ottenere risultati in breve tempo all’aerobica tradizionale in acqua si aggiungono altre pratiche che prevedono l’uso di attrezzature diverse. Oltre a palme, guanti palmati, tubi galleggianti, cinture e pesi, accessori tipici per aumentare il carico e quindi lo sforzo per raggiungere risultati evidenti senza impiegare troppo tempo, si possono aggiungere elementi più significativi.

Ogni disciplina che fa capo alla branca dell’acquagym porta con sé risultati evidenti che variano in base al tipo di disciplina stessa che decidiamo di svolgere in acqua.

Le varie proposte sono le più varie e ognuna trae spunto da attività ginniche che nascono per essere svolte all’interno delle aule delle palestre, la maggior parte delle volte a corpo libero e solo in alcuni casi con attrezzature diverse.

Se si vuole dimagrire rafforzando i muscoli e tonificando le più disparate aree del corpo, sicuramente una scelta valida è quella della più classica acquagym o delle discipline più simili ad essa che si basano sempre sull’attività aerobica, ma che variano in base al tipo di esercizio proposto e che sono acquafitness, acquabody o acquatonic: spesso sono proprio queste che richiedono l’uso di pesi o altri accessori per amplificare maggiormente la reazione dell’acqua al movimento di base del nostro corpo.

Se a questi risultati vogliamo aggiungere anche un buon esercizio cardiorespiratorio, la scelta migliore senza dubbio verterà su altre discipline più specifiche, tutte caratterizzate dall’alta intensità della pratica su varie fasce muscolari, spesso accompagnata da musica motivante.

Acquafighting, acquaboxing, acquapunching e acquapower sono discipline che appartengono a questa categoria e che si occupano, in maniera particolare, di garantire benefici full body, con focus principale su addome e glutei, senza, però, tralasciare le gambe che sono costantemente stimolate tramite saltelli atti a spostare e ritrovare l’equilibrio.

Se, però, la vostra intenzione è quella di tonificare in prima istanza gambe e glutei e, soltanto in un secondo momento, occuparsi di addominali che, comunque, non verranno certo “messi da parte”, la scelta ideale è l’acquastep in cui una sequenza complessa di movimenti veloci viene realizzata utilizzando la pedana omonima.

Sappiamo che tutte queste discipline hanno il fine di migliorare una area fisica precisa, senza, però, tralasciare il resto del corpo e, soprattutto, aiutando progressivamente il soggetto interessato a dimagrire senza perdere la tonicità muscolare.

Se il focus è proprio quello della perdita di peso consigliamo, in particolare, di sfruttare le discipline legate al cardio, fitness del dimagrimento per eccellenza. Le proposte per bruciare calorie anche in questo campo sono molteplici: spesso realizzate con una musica che stimola lo sforzo di sottofondo, l’acquadance e l’acquajogging sono le migliori per raggiungere questo fine.

A queste due, già molto valide, si aggiunge l’acquabike che stimola e allena la frequenza cardiorespiratoria utilizzando un elemento già importante “su terra” come la bicicletta e la cyclette che utilizzato in acqua amplifica i tanto decantati risultati.

Quanto tempo è necessario per vedere i primi risultati di dimagrimento evidenti con l’acquagym?

Abbiamo visto come dobbiamo comportarci e cosa scegliere per vedere i primi risultati di dimagrimenti e quale disciplina scegliere per scolpire al meglio l’area del corpo su cui siamo interessati a lavorare.

Ma in quanto tempo riusciremo a vedere i primi risultati?

Ovviamente non esiste una formula idonea e uguale per tutti quando si tratta di risultati di perdita di peso evidenti e, soprattutto, chi si trova a portare avanti la propria attività di acquagym non deve immaginare che gli obiettivi si raggiungano con una bacchetta magica portata da Poseidone: maggiore sarà l’attenzione e la dedizione con cui perseguiti i piccoli passi che porteranno all’obiettivo, minori saranno i tempi per coronarli.

Per ottenere buoni risultati e una perdita di peso costante ed evidente, gli specialisti affermano che sia necessario un allenamento in acqua almeno due volte a settimana. Per questa ragione è necessario organizzare la propria attività in base all’acquagym: è fondamentale non saltare neanche un appuntamento per fare in modo che possano essere garantiti i risultati che ci siamo posti in precedenza.

Soltanto acquagym, però, non basta.

È necessario, infatti, che l’attività in acqua venga incrementata anche negli altri giorni, mantenendo uno stile di vita attivo e non sedentario e, soprattutto, portando avanti una dieta varia, di tipo mediterraneo, facendo attenzioni alle quantità.

Preferendo una camminata al posto di un tragitto in macchina il corpo continuerà ad essere attivo anche al di fuori dall’acqua nei giorni senza allenamento. È importante ricordare, infatti, che più il corpo si allena e maggiormente la predisposizione al perdere peso aumenterà: più i muscoli avranno stimoli continui, più continueranno, anche se ovviamente in minima parte, a lavorare anche senza trovarsi nel vivo di un allenamento.

Allo stesso modo è necessario valutare con occhio critico tutto ciò che inseriamo nel nostro piatto durante i pasti e, soprattutto, al di fuori di essi. Con una dieta ipocalorica, cioè con un regime alimentare che prevede un apporto calorico quotidiano inferiore a ciò che viene bruciato nel corso della giornata, la perdita di peso di una persona che si allena con l’acquagym sarà garantita, insieme a risultati evidenti, in tempi più brevi.

Attenzione, però: per ogni specifica relativa alla dieta e alla nutrizione sarà necessario rivolgersi ad uno specialista prima di iniziare.