Acquistare smartphone ricondizionati conviene davvero?

Acquistare uno smartphone, soprattutto quelli con una fascia di prezzo alta, è un investimento non da poco. All’impatto economico dell’acquirente, bisogna aggiungere anche quello ambientale causato dal mercato della telefonia e dell’elettronica in generale. Lo smaltimento degli apparecchi elettronici, di fatti, risulta complesso oltre che molto costoso. Ecco perché, da un po’ di anni a questa parte l’acquisto di smartphone ricondizionati sta prendendo sempre più piede.

I vantaggi di un dispositivo mobile nuovo di zecca sono ben noti a tutti. Ormai sono davvero poche le attività quotidiane che riusciamo a svolgere senza l’uso di un cellulare. Dallo shopping online alle app per controllare il saldo bancario, passando per l’intrattenimento video e quello ludico dei giochi a distanza, risulta abbastanza normale scegliere uno smartphone di ultima generazione che sia appena uscito dalla fabbrica e performante da poter supportare lo streaming video e le applicazioni dei nostri giochi preferiti.

La costante evoluzione tecnologica permette quotidianamente e a diversi settori di rinnovarsi, comparto giochi incluso. I migliori software provider di slot e altri titoli di casinò, tuttavia, sono in grado di offrire ottime grafiche, colonne sonore perfette, nonché storie coinvolgenti sia sui nuovi dispositivi che su quelli ricondizionati. E per avere accesso a questi giochi fantastici, l’importante è affidarsi a siti e portali fidati, come quelli recensiti in modo imparziale da piattaforme indipendenti, che aiutano non solo a scegliere i giochi più entusiasmanti, ma anche i bonus più cospicui e i casinò legali più convenienti.

E dunque, una volta appurato che possiamo fare esattamente le stesse cose sia su smartphone nuovi di zecca sia su quelli ricondizionati, cerchiamo di capire i punti a cui prestare attenzione quando si opta per un cellulare usato e ricondizionato.

I suggerimenti utili per comprare consapevolmente uno smartphone usato

Prima di addentrarci nel merito delle cose a cui fare attenzione quando si acquista uno smartphone ricondizionato, cerchiamo di fare chiarezza su un punto importante per i meno esperti: cos’è uno smartphone ricondizionato? Molto semplicemente, si tratta di smartphone usati che hanno vissuto sul mercato per un determinato periodo. Spesso, si tratta di prodotti invenduti, destinati all’esposizione o resi da clienti o rivenditori per via di difetti minori.

Nel caso di prodotti invenduti o resi, si rispediscono alla fabbrica produttrice che si occupa di effettuare un check-up dell’hardware e del software, così da controllare eventuali problemi e ripararli. Una volta risolti, gli smartphone tornano a nuova vita e possono essere rivenduti con la dicitura refurbished, che letteralmente vuol dire ricondizionato. Naturalmente, il prezzo di listino di uno smartphone ricondizionato è notevolmente più basso rispetto al prezzo dello stesso dispositivo nuovo. Il vantaggio ulteriore, oltre al prezzo ridotto, è dato dal fatto che questi smartphone ricevono ulteriori controlli rispetto alle garanzie informali fornite dai privati. Non solo, la rigenerazione riceve un ulteriore garanzia di sei o 12 mesi nel caso di problemi. Un beneficio non da poco.

E dunque, una volta compreso più a fondo come funziona il ricondizionamento degli smartphone e la loro convenienza, vediamo a cosa prestare attenzione quando decidiamo di acquistarne uno online.

Controllare sempre l’affidabilità del sito e contattare il venditore

Se l’annuncio appare sospetto, è di fondamentale importanza controllare l’affidabilità del sito facendo attenzione al protocollo. Se si tratta di un protocollo https allora il sito è affidabile. La s finale, infatti, indica proprio Secure. Gli e-commerce più conosciuti per ricondizionati sono Trendevice, Swappie, Refurbed e Amazon Warehouse. Nel caso di ulteriori dubbi, potrebbe essere utile contattare il rivenditore. I truffatori tendono sempre a celarsi dietro account fasulli, ecco perché è importante recuperare quante più informazioni possibili sulla persona con cui effettuiamo la transazione. Verificare i dettagli dell’annuncio può essere altresì una mossa astuta. L’annuncio deve contenere tutte le info necessarie e non essere generico.

Controllare lo stato della batteria e fare attenzione alle offerte troppo convenienti

La batteria è l’aspetto più importante quando si acquista un cellulare ricondizionato. Il consiglio è quello di acquistare solo smartphone con batterie dalle prestazioni ottimali e possibilmente con capacità superiore all’80%. Un altro punto da considerare sono le mega offerte. Spesso, i malintenzionati postano annunci di telefoni ricondizionati che non possiedono a prezzi stracciati e chiedendo pagamenti anticipati. Un telefono ricondizionato costa meno di uno nuovo, ma il prezzo deve essere comunque adeguato al suo valore.

Usare sempre metodi di pagamento tracciati

Ciò vale per qualsiasi genere di acquisto online. Non bisogna mai accettare di pagare in contanti e fare attenzione ai bonifici e alle carte prepagate. In caso di truffe, ottenere indietro il denaro risulterebbe molto difficile.