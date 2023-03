Aeronautica Militare, in scadenza a marzo il concorso per l’arruolamento di 775 volontari

Attraverso i propri canali ufficiali, l’Aeronautica Militare ha pubblicato il bando di concorso per l’arruolamento di 775 volontari in ferma prefissata iniziale (VFI); i posti disponibili sono suddivisi tra “ordinari” (725) e COMOS (50). Le risorse individuate tramite la procedura concorsuale saranno inserite nell’organico nell’ambito di due incorporamenti distinti; il primo, previsto “indicativamente” tra agosto e settembre, garantirà l’inserimento di 388 candidati mentre i restanti 337 saranno arruolati tra ottobre e novembre. Il termine ultimo per la presentazione della domanda è il 28 marzo 2023 per i candidati “nati dal 28 marzo 1999 al 28 marzo 2005, estremi compresi”.

Requisiti di partecipazione

Per partecipare alla procedura di reclutamento, è necessario essere in possesso dei seguenti requisiti:

cittadinanza italiana;

età compresa tra i 18 e i 24 anni;

non aver riportato condanne per delitti non colposi né essere imputati in procedimenti penali per delitti non colposi;

non essere stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall’impiego in una Pubblica Amministrazione;

non essere stati prosciolti da un precedente impiego presso una delle altre Forze Armate o di Polizia per mancanza dell’idoneità psico-fisica;

aver conseguito il diploma di scuola media inferiore;

non essere stati sottoposti a misure di prevenzione;

aver tenuto una condotta incensurabile;

non aver avuto “ comportamenti nei confronti delle istituzioni democratiche che non diano sicuro affidamento di scrupolosa fedeltà alla Costituzione repubblicana e alle ragioni di sicurezza dello Stato ”;

non essere in servizio volontario presso altre forze armate;

aver superato con esito negativo i test per l’abuso di alcool e l’uso di sostanze stupefacenti;

idoneità fisica e psico-attitudinale.

Come presentare domanda

La procedura di presentazione delle domande di partecipazione viene gestita e implementata mediante un’apposita piattaforma online, raggiungibile all’indirizzo https://concorsi.difesa.it. Dopo aver effettuato l’accesso al proprio profilo, i candidati non devono fare altro che seguire gli step indicati, inserendo i dati e la documentazione richiesti; in aggiunta, vi è la possibilità di esprimere la propria preferenza per una particolare tipologia di impiego rispetto ai posti messi a bando. Le domande inoltrate con qualsiasi altro mezzo, specifica il bando, non saranno ammesse.

Le fasi della selezione

Dopo la ricezione delle domande di partecipazione, è prevista una prima fase di valutazione dei titoli in possesso dei candidati, ai fini della formazione di una graduatoria di merito (che verrà utilizzata solo per il reclutamento dei VFI ordinari). I candidati che otterranno un posizionamento ‘utile’ all’interno della graduatoria saranno convocati per svolgere ulteriori prove di selezione; nello specifico, è prevista la convocazione – presso la SVAM di Taranto – dei primi 3500 aspiranti in graduatoria per il settore VFI ordinari e i primi 2500 per il settore “COMOS (STOS/Incursori)”, per lo svolgimento di una fase selettiva comune. Gli altri step previsti dalla procedura sono:

test di efficienza intellettiva presso il Centro Aeromedico Psicofisiologico di Bari Palese per l’accertamento dell’idoneità psicofisica;

prove di efficienza fisica e accertamenti attitudinali presso la SVAM di tutti i candidati risultati idonei ai precedenti test. Per farsi un’idea della struttura dei test psicoattitudinali , è possibile consultare l’apposita sezione di concorsipubblici.com , un portale specializzato mediante il quale accedere a svariate banche dati di altri concorsi già pubblicati o conclusi;

creazione della graduatoria definitiva .

Successivamente, i primi 400 candidati idonei per il settore COMOS verranno inviati in diversi centri, per effettuare specifiche prove di efficienza fisica; in particolare, verranno suddivisi tra il 17° Stormo di Furbara, il Comando Aeroporto/Centro Storiografico e Sportivo di Vigna di Valle oppure la Scuola Marescialli di Viterbo. Coloro i quali superano anche questa fase di selezione, saranno poi inviati presso l’Istituto di Medicina Aerospaziale dell’Aeronautica Militare di Roma. Gli idonei al reclutamento come VFI ordinari, invece, saranno convocati dopo l’approvazione definitiva delle graduatorie di merito.