Age Restart: truffa o funziona, ingredienti, controindicazioni e opinioni mediche

Age Restart è il prodotto antirughe che le donne attendevano da tempo. La novità nel panorama della cosmesi è che Age Restart rappresenta la prima crema lifting ad avere unito il burro di karitè con l’acido ialuronico. Sono entrambi prodotti naturali noti per le loro proprietà idratanti, riparatrici e rigenerative. Il primo di origine vegetale e il secondo di origine animale.

L’antirughe Age Restart funziona davvero?

La crema per il viso Age Restart convince. Il risultato anti-wrinkle è garantito dal burro di karitè e dall’acido ialuronico. Il primo rende la pelle più idratata, il secondo riempie l’epidermide danneggiata dal tempo e dallo stress. Il risultato è visibile nell’immediato. La componente grassa del burro di karitè è utile soprattutto per le pelli secche. Ha un’azione riparatrice anche in caso di scottature dovute alla troppa esposizione al sole. Il grasso vegetale ha la proprietà di idratare, lenire e curare la pelle irritata. L’acido ialuronico, presente nel tessuto connettivo dell’uomo, perde la sua efficacia con l’invecchiamento naturale delle cellule. Age Restart contiene proprio questo componente per rendere più giovane, elastica e compatta la pelle del viso. La crema può essere applicata quotidianamente perché non unge.

Age Restart: ingredienti naturali e le controindicazioni secondo il medico

Gli ingredienti di Age Restart sono naturali 100%. Dall’effetto idratante del burro di karité all’effetto riempitivo e rigenerante dell’acido ialuronico.

Il burro di karité è puro, non viene alterato attraverso procedimenti chimici che ne modifichino le sue qualità. È estratto dai semi e dai noccioli di un albero che cresce nelle savane africane e lungo il Nilo. La pianta ha il nome botanico di Vitellaria paradoxa e Vitellaria nilotica. Conosciuta dalle popolazioni africane per le sue proprietà emollienti, tonificanti e antiossidanti. Il nocciolo e i semi del frutto del karité sono ricchi delle vitamine A, B, E ed F. Il grasso vegetale estratto contiene tutte le vitamine che concorrono alla salute della pelle. Il burro di karité, essendo un prodotto naturale, non ha nessuna controindicazione, anzi è ottimo per curare dermatiti, ustioni e irritazioni dell’epidermide, anche di quella dei bambini.

L’acido ialuronico, nel corpo umano e negli animali, è la matrice di tutti tessuti connettivi. Questo principio attivo contenuto in Age Restart fa parte delle cosiddette molecole di adesione (MAC). Esse hanno la funzione di mantenere le membrane cellulari accollate. Si tratta di un vero e proprio cemento intercellulare. Ecco il segreto di uno dei componenti Age Restart; l’acido ialuronico rende le cellule dell’epidermide più compatte, e nello specifico con effetti riempitivi, idratanti, riparatrici e rigenerative dell’epitelio squamoso stratificato. Non basta introdurre nella dieta alimenti che contengono l’acido ialuronico, serve una crema per il viso che lo contiene che agisca dall’esterno. Comunque l’acido ialuronico ha delle controindicazioni che riguardano i soggetti allergici o ipersensibili alla sostanza. E’ sconsigliato alle donne in gravidanza e in allattamento, e recentemente si è riscontrato un’interazione negativa con integratori alimentari che contengono l’Omega 3, con il farmaco che contiene l’acido acetil salicilico (Aspirina) e con gli Anti-infiammatori Non-Steroidei (FANS).

Age Restart in promozione

Age Restart è in vendita in Italia on-line. Basta collegarsi al sito ufficiale e compilare il modulo di acquisto. Il prodotto è consegnato in 48 ore. Il pagamento può essere fatto direttamente al corriere alla consegna delle confezioni oppure tramite carta di credito o con Paypal.

In questo periodo Age Restart è venduto con la promozione 2×1, che in soldi significa che due confezioni di Age Restart costano 49,99€ invece di 98€.