Agende Giornaliere 2020: le migliori in pelle, personalizzate, su Amazon e Legami

Con l’arrivo del nuovo anno, giunge anche il fatidico momento di acquistare una nuova agenda che possa aiutarci ad organizzare le giornate, segnare gli appuntamenti più importanti ed infine gestire tutte le attività di hobby e piacere.

La scelta ogni anno è sempre ardua, vista la moltitudine di proposte sia all’interno delle cartolerie ma anche sul web.

Ecco dunque una lista delle migliori agende giornaliere per il 2020, con riferimento a quelle in pelle e personalizzabili, quelle proposte da Amazon ed infine tutte quelle marchiate Legami.

Agende Giornaliere in pelle 2020: le migliori

Le agende in pelle sono la tipologia preferita da lavoratori e professionisti: si adattano senza ombra di dubbio ad uno stile più elegante e formale, ma essendo disponibili in tantissime declinazioni di colori, possono tranquillamente essere perfette anche per i giovani.

Grazie all’arte di lavorazione delle pelli, di cui l’Italia è la culla, non è raro trovare splendidi esempi di agende giornaliere, lavorate a mano all’intero del territorio nazionale.

Volendo tuttavia individuare alcuni modelli particolarmente apprezzati, primo tra tutti spicca PROGRESSIO.

Quest’azienda del tutto made in Italy, si differenzia dalle altre per la grandissima cura che appone nei dettagli, mostrando tutta la qualità di un prodotto realizzato a mano con materiali di primissimo ordine.

La scelta di usare vera pelle conciata al vegetale in Toscana, regala ai prodotti un’inconfondibile eleganza e bellezza, tipiche di oggetti realizzati con grande passione e maestria.

Per il 2020 PROGRESSIO ha proposto un’agenda giornaliera di dimensioni 17x24cm, con planner a righe ricco di contenuti come ricorrenze, festività e le rubriche.

All’interno sono presenti delle comodissime tasche, ideali per riporre tessere o carte di credito, motivo per cui si presenta perfetta sia come regalo di laurea ma anche come dono per professionisti.

Per chi è alla ricerca di un prodotto bello ma comunque ecosostenibile, il consiglio migliore è quello di orientarsi verso l’azienda Life art.

Da anni impegnata nella realizzazione di prodotti per l’ufficio fatti con metodologie tradizionali, per il 2020 ha messo sul mercato un modello di agenda giornaliera in pelle davvero unica e speciale.

Questa è stata realizzata in India, seguendo un procedimento artigianale tramandato di generazione in generazione, che regala all’interno prodotto un carattere durevole, destinato ad acquistare valore e bellezza col passare degli anni.

Le pagine non sono del tutto bianche, ma hanno un colore che sembra quasi invecchiato per amalgamarsi in modo impeccabile con lo stile generale, inoltre i fogli sono stati realizzati in cotone riciclato assolutamente privi di acidi, dunque idonei per scriverci con qualsiasi tipologia di penna.

La peculiarità è senza dubbio il dorso in rilievo con un laccio, anch’esso in pelle e cucito a mano, funzionale per assicurare che l’interno non si stacchi.

Le dimensioni del prodotto sono di 30cm x 22cm x 5cm, non troppo ingombranti ma comunque perfette per segnare appuntamenti di lavoro, hobby e molto altro.

L’agenda si presenta anche come un dono perfetto da regalare, in quanto la grandissima cura e attenzione risposta nei dettagli è esperibile anche dalla confezione, realizzata a mano da artigiani locali.

Il costo di questo prodotto è perfettamente rapportato alla qualità che lo caratterizza: sul web si attesta attorno ai 50€ con spedizione standard inclusa, mentre i costi possono variare tra i rivenditori specializzati.

Le migliori Agende Giornaliere personalizzabili del 2020

Sono tantissime le persone che ogni anno scelgono delle agende personalizzabili grazie a loghi aziendali o con il proprio nome.

Per rispondere alla grande domanda che ha visto un sostanziale aumento proprio negli ultimi anni, le aziende si sono adoperate per creare dei prodotti che possano adattarsi ai clienti più creativi.

Tra le migliori soluzioni l’azienda 13 Sedicesimi è senza dubbio quella da prendere maggiormente in considerazione.

All’interno del suo catalogo on line sono presenti tantissimi prodotti, tutti di altissima qualità e realizzati con le migliori materie prime.

Le Agende giornaliere per il 2020, possono essere personalizzate a discrezione del consumatore finale con un nome proprio o quello della persona alla quale è destinata, in quanto vengono tutte quante fatte a mano con grandissima cura.

La scelta può ricadere anche sull’inserimento di loghi professionali, oppure foto in prima apertura.

L’elemento che differenza 13 Sedicesimi da altre aziende simili è il fatto che questa non presuppone un numero minimo di pezzi, dunque è la scelta migliore per fare un regalo ad una persona speciale.

L’unico elemento richiesto è tantissima creavità e fantasia… ed il gioco è fatto!

Quando si pensa all’agenda per eccellenza, il pensiero di tutti corre verso la Moleskine.

Unica nella sua semplicità e adattabile a tutte le età ed i gusti, ma pochi sanno che da qualche tempo anche quest’azienda ha deciso di offrire l’opportunità di far personalizzare la copertina, inserendo iniziali e piccoli simboli.

Le agende giornaliere Moleskine, sono davvero un valido aiuto per pianificare la propria giornata, ma perché non dare quel tocco in più ad un prodotto che potrebbe risultare un po’ impersonale?

All’interno della pagina online sono presentate tantissime proposte, che possono essere personalizzate in maniera divertente e mai banale, scegliendo il colore esterno ed il font di scrittura.

I prezzi in questo caso possono essere variabili a seconda della dimensione e dal modello selezionato.

Agende giornaliere 2020: le migliori in vendita su Amazon

Quando si è alla ricerca di qualsiasi cosa, l’e- commerce Amazon rappresenta sempre la scelta migliore grazie al suo mare magnum di proposte sempre divertenti e talvolta stravaganti.

Anche per ciò che riguarda la categoria Agende giornaliere per il 2020 non delude, infatti i prodotti presenti, possono tranquillamente accontentare i gusti di tutti.

Tra i più venduti della stagione si attestano prima di tutti i prodotti diBoxclever Press, azienda di spicco nel mondo della cancelleria e negli accessori per ufficio.

Nella fattispecie l’agenda Everyday è una delle punte di diamante per l’azienda, in quanto consente di organizzare ogni aspetto della propria vita con assoluto stile.

La misura di 17,1 x 12,5 x 1,6 Centimetri è perfetta per essere trasportata all’interno della borsa o nella valigia di lavoro, ma ciò che attrae maggiormente è la bellissima copertina dai colori pastello e tenui.

All’interno dell’agenda esistono tantissime sezioni adatte a scrivere liste, appunti e contatti telefonici, elementi essenziali per chi vuole tenere sempre tutto sotto controllo.

Anche il rapporto qualità prezzo è da non sottovalutare, infatti si attesta attorno ai 13.99€ ed è disponibile anche per gli account Amazon Prime, senza spese di spedizione.

Eleganza e chiarezza sono i due aggettivi che meglio definiscono l’agenda giornaliera Sigel.

Questo prodotto è disponibile su Amazon in differenti formati seconda delle esigenze ed è perfetto per chi lavora fuori casa ed ha necessità di trovare una soluzione semplice, poco ingombrante e funzionale.

La copertina è in softcover flessibile con finitura in materiale plastico millerighe e l’interno comprende oltre 400 pagine in carta color crema, alcune delle quali sono destinate ad sezioni di planning mensili, note e appunti; inoltre è dotata di una comodissima asola portapenne, con tasca dalla peculiare forma a soffietto, all’interno della quale possono essere inseriti fino a 10 biglietti da visita.

Per questa sua impostazione, senza dubbio è un’agenda molto valida e funzionale.

Agende giornaliere Legami 2020: quali sono le migliori?

L’azienda Legami, rappresenta il punto dove convogliano fantasia, creatività e divertimento. Tutti i prodotti proposti sul mercato sono dei piccoli capolavori, pensati per chi sogna, viaggia e ama conoscere.

Anche per il 2020 Legami ha ideato diverse agende giornaliere in tantissime fantasie e dimensioni, così da rispondere ai gusti di tutti i clienti appassionati del brand.

Sfogliando il catalogo si comprende immediatamente quanto vasta (ed ardua) sia la scelta: anzitutto ognuno può decidere di acquistare un’agenda annuale, oppure a 16 mesi, inoltre esistono planner su base settimane oppure giornaliera e bigiornaliera.

Per quanto riguarda la categoria giornaliera i modelli proposti sono davvero tanti, partendo anzitutto dal più semplice formato medium, disponibile in infinite combinazioni di colori.

Con un lunghezza di 12.5 cm e un’altezza di 18 cm è un’ottima soluzione da portare con se in ogni momento della giornata.

La copertina è rigida, ma pur sempre piacevole al tatto e le pagine non sono bianche ma color avorio, per regalare un tocco chic all’intero prodotto.

All’interno è possibile trovare una sezione dedicata al piano ferie ed un’altra pensata prettamente per programmare gli impegni della mensilità.

Ad uno sguardo più accurato, emerge immediatamente l’attenzione riposta nei dettagli, degno di un prodotto in tutto e per tutto made in Italy.

Coloro che sono alla ricerca di un’agenda giornaliera un po’ più spiritosa e divertente, avranno pane per i loro denti grazie all’azienda Legami.

Oltre alle tantissime proposte monocromatiche, esistono anche soluzioni dove colore e fantasia fanno da padroni; esempio emblematico, adatto agli amanti dei gatti, è il modello Kittens.

Con il suo tripudio di mici sulla copertina è il prodotto migliore per rallegrare ogni giornata, ma non meno importante è il modello riportante il motto motivazionale “Dream, Plan and Do”, perfetto per avere sempre la carica e la grinta, anche durante i giorni no.

Le agende giornaliere precedentemente descritte sono facilmente reperibili presso le migliori cartolerie e librerie rivenditrici Legami, ma per avere un maggiore ventaglio di scelta, basta collegarsi al sito ufficiale dell’azienda per lasciarsi ispirare dalle tantissime idee per tutti i gusti.