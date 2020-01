Agende settimanali 2020: le migliori tascabili, personalizzate, a 18 mesi, da stampare

È iniziato un nuovo e questo vuol dire solo una cosa: inauguriamo una nuova agenda settimanale.

In molti fanno affidamento sulle agende settimanali per tenere sotto controllo i propri impegni, le ricorrenze importanti o gli appuntamenti presi.

Potremmo facilmente tenere gli appunti sul nostro smartphone, ma il fascino della carta stampata rimane intatto e per molti risulta più funzionale scrivere manualmente i propri appunti con carta e penna, rispetto a scriverli semplicemente sul proprio cellulare.

Per scegliere una nuova agenda settimanale, bisogna tenere conto anche delle proprie esigenze. Molte agende partono dal settembre dell’anno precedente, infatti è importante decidere fra un’agenda a 12 mesi ed un’agenda a 18 mesi.

In alcune agende è dedicata una pagina per ogni giorno, poi ovviamente ce ne sono di diverse grandezze, ma è preferibile optare per i formati più piccoli, come l’A6 (edizione personal) e l’A7 (la versione pocket).

Altre caratteristiche sono il layout in orizzontale o verticale o l’impostazione dell’agenda, che può essere settimanale su una pagina, settimanale su due pagine, giornaliera, mensile, datata o non datata.

Anche il design vuole la sua parte: le agende sono disponibili in tantissimi colori e fantasie, dalle tinte monocromatiche a quelle più vivaci; è possibile anche trovare delle agende con disegni che si rifanno ai libri che più amiamo o ai film che più ci piacciono.

Ma vediamo quali sono le migliori agende 2020, con un particolare focus sulle agende tascabili, le agende personalizzate, le agende a 18 mesi e le agende da stampare.

Migliori agende settimanali tascabili 2020

Se si ha bisogno di un’agenda da portare sempre dietro, è indispensabile l’acquisto di un’agenda tascabile. In questo modo sarà possibile riporla in borsa, nello zaino o nella valigetta da lavoro più facilmente, senza che il suo peso gravi troppo sulle nostre spalle.

Ma vediamo quali sono le migliori agende settimanali tascabili 2020.

Agenda settimanale tascabile Moleskine 2020

Le agende Moleskine sono sicuramente le più utilizzate e le più fruibili. Ce ne sono veramente di tante dimensioni, colori e fantasie.

L’agenda tascabile settimanale Moleskine ha una tabella settimanale ogni due pagine: la pagina a sinistra è predisposta per gli appunti ed è divisa per settimane, mentre la pagina è destra ha solo delle semplici righe, per poter annotare appunti, idee e attività da svolgere. In questo modo, si potranno annotare tutti gli appuntamenti da gennaio a dicembre 2020, ma fornendo anche uno spazio per scatenare la propria fantasia.

Si può scegliere tra tre versioni e la versione tascabile è la Pocket con dimensioni 9×14 centimetri e si può scegliere anche tra copertina rigida e copertina morbida.

Gli angoli sono arrotondati ed è presente una chiusura elastica; la carta è acid free ed è di color avorio. All’inizio dell’agenda è possibile trovare anche diverse sezioni importanti: il planning di viaggio, i fusi orari, le misure internazionali e i prefissi internazionali e il calendario delle festività mondiali.

È possibile trovare anche una tasca interna espandibile e coordinata ed un’etichetta da compilare coi propri dati in caso di smarrimento dell’agenda.

L’agenda tascabile Moleskine è disponibile in diversi colori, dai più classici come il nero, il rosso ed il blu, ai più sgargianti come il fucsia, il giallo e il verde acqua.

Inoltre, negli ultimi anni sono state inserite diverse agende in edizioni limitata con richiami a diverse opere letterarie e cinematografiche, come Alice nel Paese delle Meraviglie, Il Piccolo Principe, Star Wars e Doraemon.

Agenda settimanale QuoVadisTextagenda 2020

Quest’agenda tascabile settimanale si differenzia dalle altre per l’uso di carta riciclata, dando quindi importanza anche alle tematiche ambientali.

Quest’agenda è sicuramente uno dei planner più utilizzati ed amati, soprattutto perché è possibile cambiare solamente le pagine interne, tenendo la copertina, così da non dover cambiare ogni anno l’agenda.

La carta usata garantisce un’alta fluidità nella scrittura, senza il pericolo di macchie o che l’inchiostro trapassi da pagina a pagina.

Le dimensioni sono 12×17 centimetri e la copertina è realizzata in vinile riciclato, ha una rilegatura cucina e dura da gennaio a dicembre.

L’agenda è disponibile in diversi colori, tra cui blu, nero, rosso, rosa, grigio, giallo, verde ed azzurro.

Migliori agende settimanali personalizzate 2020

Molti preferiscono un’agenda personalizzata, così da poter avere qualcosa di unico e non la solita agenda venduta in negozio. Altri invece preferiscono la personalizzazione per inserire un logo, magari quello della propria azienda.

Per la personalizzazione è possibile rivolgersi a diversi siti o negozi che creano agende personalizzate con le proprie foto e con le caratteristiche scelte.

Vediamo quali sono le migliori agende personalizzate 2020.

Agenda personalizzata Stampasi settimanale 2020

Con Stampasi è possibile personalizzare la propria agenda con il logo della propria azienda.

La scelta è molto vasta, si può scegliere infatti fra agende giornaliere, agende settimanali, agende grandi, agende tascabili, planning 2020, notes, agende in pelle, agende con custodia, taccuini e rubriche telefoniche.

È possibile scegliere tra diversi brand diversi materiali (carta, carta ed ecopelle, carta riciclata, cartoncino, cartoncino rivestito di PVC, cotone, giava, pelle, poliestere, sughero naturale, etc.) e dimensioni (dalla più piccola 10 x 14,3 x 1,2 cm alla più grande 11x 14,2 x 1,5 cm).

La personalizzazione può essere fatta sia mediante una stampa che mediante un’incisione sulla pelle.

Agenda settimanale personalizzata ilFotoalbum 2020

Un altro sito dov’è possibile personalizzare la propria agenda è ilFotoalbum.com

Il sito dà la possibilità di personalizzare la propria agenda sia con la copertina e sia l’interno dell’agenda, con foto e testi, oppure scegliendo una delle grafiche proposte o creandone una da zero.

Innanzitutto bisogna scegliere tra due formati: quello grande 21 x 13,5 cm o tascabile 14 x 9 cm.

Poi si potrà scegliere l’interno dell’agenda: Easy Weekly (copertina personalizzabile, interno composto dalla pagina di sinistra con un layout diviso per giorni e dalla pagina destra con righe per prendere appunti ed organizzare le proprie idee) e Weekly (con copertina ed interno personalizzabili, composto dalla pagina di sinistra con layout diviso per giorni per scrivere i propri appuntamenti e la pagina di destra personalizzabile con foto, testi e clipart).

Infine basterà scegliere il colore dell’elastico, fra giallo, blu, rosso, arancione, rosa, bianco, nero e verde.

Migliori agende settimanali a 18 mesi 2020

Un’agenda settimanale può essere sia da 12 mesi che da 18 mesi: in quest’ultimo caso, l’agenda inizia da luglio 2019 fino a dicembre 2020.

Vediamo quali sono le migliori agende 2020 a 18 mesi con suddivisione settimanale.

Agende 18 mesi Paperblanks settimanali 2020

Le agende settimanali Paperblanks si differenziano per le loro copertine dalle fantasie molto particolari, che piaceranno a molti. Alcune delle copertine, infatti, sono state create grazie alla collaborazione tra Paperblanks ed alcuni musei e collezioni d’arte di tutto il mondo. Questa collaborazione nasce per regalare ai clienti una collezione unica, che si differenzia e distingue con stili sempre nuovi.

Per quanto riguarda il formato interno, si potrà scegliere tra formato giornaliero e formato settimanale, orizzontale o verticale oppure (solo per alcune edizioni di agende) il formato verso.

Per la grandezza, si potrà scegliere tra 7 formati diversi: dal grande (8,5 x 11,45 cm) allo slanciato (3,5 x 7 cm), scegliendo anche tra angoli squadrati ed angoli smussati.

La chiusura dell’agenda può essere sia magnetica (tramite una calamita nascosta) o elastica (con la classica fascia elastica che chiude l’agenda).

Le agende della Paperblanks sono dotate anche di un inserto rubrica, una tasca per i ricordi, dei nastrini segnalibro e delle targhette dove inserire i propri dati.

Sono disponibili anche delle pagine supplementari nelle quali inserire i propri pensieri e annotazioni. La carta usata è realizzata con polpa di legno proveniente dalle foreste gestite in modo sostenibile e tutti i materiali utilizzati sono al 100% riciclabili.

Agenda settimanale a 18 mesi Family Life Book 2020

Questa è un’agenda settimanale che si differenzia leggermente dalle altre, perché è mirata a contenere gli appuntamenti di tutta la famiglia; quest’agenda è sicuramente l’ideale per organizzare l’impegnata vita familiare.

L’agenda è rilegata mediante anelli di ferro ed ogni pagina presenta 7 colonne più una colonna per i menù del giorno. Inoltre presenta delle pagine preforate per la spesa, facilmente staccabili per essere portate con comodità al supermercato.

Nell’agenda troviamo anche degli adesivi promemoria (ben 288), in modo da far balzare all’occhio tutte le date e gli eventi importanti.

Inoltre, nell’agenda troviamo anche pagine per le note, liste per le cose da fare, pagine adibite all’annotazione delle finanze per ogni mese ed una sezione separata per l’organizzazione delle vacanze natalizie e per le vacanze estive.

Migliori agende settimanali da stampare 2020: quali sono?

Se invece si ha la voglia di formare la propria agenda settimanale tutta da soli, è possibile trovare sul web diverse agende da poter scaricare in PDF, per poi stampare.

Ce ne sono di diverso tipo: agende scolastiche ed universitarie, agende per pianificare la propria vita, agende per il lavoro ed agende da tavolo.

Ovviamente si differenziano anche per il layout interno: divisione giornaliera, mensile o annuale.

Sul sito di Pinterest è possibile trovare diverse agende diverse, a seconda delle proprie esigenze. Tutte hanno un layout colorato e funzionale, così da poter scegliere tra una vasta gamma di possibilità.