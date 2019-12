Aggiungi un posto a tavola al Teatro Brancaccio di Roma: date, orari, prezzi dei biglietti e recensione

Date, prezzi dei biglietti e orari di “Aggiungi un posto a tavola”, il celebre spettacolo musicale di Pietro Garinei e Sandro Giovannini. A distanza di 45 anni dal debutto la commedia torna al Teatro Brancaccio di Roma.

Al Teatro Brancaccio di Roma torna “Aggiungi un posto a tavola” a distanza di 45 anni dal debutto

Dal 18 dicembre al 6 gennaio 2020 un grande ritorno al Teatro Brancaccio di Roma per uno degli spettacoli teatrali più amati e conosciuti di sempre. Stiamo parlando di “Aggiungi un posto a tavola”, la commedia musicale di Pietro Garinei e Sandro Giovannini scritta con Jaja Fiastri. A riportare in scena lo spettacolo, per il terzo anno consecutivo, è Alessandro Longobardi prosegue così la tournée italiana partita nel 2017. Era il lontano 1974 quando “Aggiungi un posto a tavola” faceva il suo debutto ufficiale sul palco del Sistina con un fantastico Johnny Dorelli nei panni di Don Silvestro. L’impatto sul pubblico fu incredibile ed ottenne un successo senza precedenti tanto da affermarsi anche sulla scena internazionale con oltre 30 edizioni e circa 15 milioni di spettatori, in Inghilterra, Austria, Cecoslovacchia, Portogallo, Spagna, Russia, Ungheria, Messico, Argentina, Cile, Brasile, Venezuela, Finlandia.

Adesso nel ruolo del celebre parroco (oltre che in cabina di regia) troviamo Gianluca Guidi, figlio di Johnny Dorelli, che aveva preso il testimone del padre già nel 2009. L’attore in un’intervista di qualche anno fa aveva dichiarato che ormai questa commedia appartiene alla sua famiglia. “E’ un fatto generazionale ormai. Adesso stiamo aspettando anche mio figlio Giacomo, così gli passo il mio ruolo. Per ora ha solo 9 anni”. La nuova edizione che andrà in scena al Brancaccio sarà arricchita ancora una volta dalle indimenticabili musiche del maestro Armando Trovajoli, eseguite sempre dal vivo da 16 musicisti di un’orchestra sinfonica diretti dal maestro Maurizio Abeni. Le coreografie sono affidate invece a Gino Landi e le scene riprenderanno quelle originali di Giulio Coltellacci ricostruite da Lele Moreschi con i costumi di Coltellacci. Il cast è composto da 17 artisti, cantanti e ballerini con Enzo Garinei che dopo quasi 500 repliche nel ruolo del sindaco Crispino, questa volta sarà Dio ‘la voce di lassù’. Quest’anno poi ci sarà la partecipazione straordinaria di Lorenza Mario, nel ruolo di Consolazione, l’esplosiva donna di facili costumi. La storia come sappiamo è liberamente ispirata al libro “After me the deluge” di David Forrest:

La trama narra le avventure di Don Silvestro, parroco di un paesino di montagna, che un giorno riceve una telefonata decisamente inaspettata. Dio in persona lo chiama incaricandolo di costruire una nuova arca per salvare se stesso e tutto il suo paese da un nuovo ed imminente Diluvio universale. Il giovane parroco, aiutato dai compaesani, riesce nella sua impresa, nonostante l’avido sindaco Crispino che cercherà di ostacolarlo in ogni modo e l’arrivo di Consolazione, donna di facili costumi, che metterà a dura prova gli uomini del paese, ma che si innamorerà di Toto e accetterà di sposarlo.

Aggiungi un posto a tavola 2019/2020: prezzi dei biglietti e orari dello spettacolo in scena al Brancaccio

Come vi abbiamo anticipato, lo scorso 18 dicembre è tornato sul palco del Teatro Brancaccio di Roma il celebre spettacolo “Aggiungi un posto a tavola” con Gianluca Guidi. La commedia resterà in programmazione fino al giorno della Befana, il 6 gennaio 2020. Gli orari per assistere a “Aggiungi un posto a tavola” saranno i seguenti:

sabato 21 dicembre – ore 16.00 e ore 20.45

domenica 22 dicembre – ore 17.00

lunedì 23 dicembre – ore 20.45

giovedì 26 dicembre – ore 16.00

venerdì 27 dicembre – ore 20.45

sabato 28 dicembre – ore 16.00 e ore 20.45

domenica 29 dicembre – ore 17.00

lunedì 30 dicembre – ore 20.45

martedì 31 dicembre – Speciale Capodanno

mercoledì 01 gennaio – ore 17.00

venerdì 03 gennaio – ore 20.45

sabato 04 gennaio – ore 16.00 e ore 20.45

domenica 05 gennaio – ore 17.00

lunedì 06 gennaio – ore 17.00

Per quanto riguarda invece i biglietti per assistere allo spettacolo teatrale diretto da Pietro Garinei e Sandro Giovannini, sono in vendita sul circuito online di TicketOne. I tagliandi potranno inoltre essere acquistati nei diversi punti autorizzati presenti in tutta Italia o direttamente al botteghino del Teatro Brancaccio di Roma. Per ulteriori informazioni e per le prenotazioni potrete chiamare il numero 06 80687231 (dal lunedì al venerdì dalle 11 alle 13 e dalle 14 alle 19, sabato dalle 14 alle 19 e domenica dalle 14 alle 18) oppure inviare una mail a botteghino@teatrobrancaccio.it. Vi lasciamo ora con i prezzi dei biglietti disponibili:

Poltronissima Gold Vip – 100,00 €

Poltronissima Gold – 65,00 €

Poltronissima A – 55,00 €

Poltronissima B – 45,00 €

Poltrona A – 39,00 €

Poltrona B – 29,00 €

I Balconata A – 39,00 €

I Balconata B – 29,00 €

Nella serata del 31 dicembre, in occasione del Capodanno, i prezzi dei tagliandi avranno un costo maggiore: