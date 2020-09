Come l’AI sta cambiando il mondo dei casinò online

L’AI, in italiano intelligenza artificiale, sta pian piano diventando una costante nella vita di ognuno di noi: Google Assistant, Amazon Alexa, le telecamere a circuito chiuso installate in casa, in ufficio e in giardino, il pilota automatico e, da qualche tempo, persino i casinò online. Anche nel settore del gioco d’azzardo online, infatti, i dati degli utenti vengono elaborati da sistemi complessi e in qualche modo “senzienti“, in grado di guidare l’utente attraverso un’esperienza di gioco quanto più realistica possibile.

Tra i numerosi esempi figura anche il sito Voglia Di Vincere casinò online, che da qualche tempo sta scalando le classifiche di gradimento di internet. Ma cerchiamo di capire come funziona l’intelligenza artificiale applicata al gioco d’azzardo.

Tutte le applicazioni dell’intelligenza artificiale nel mondo del gioco d’azzardo online

Gli operatori dei casinò online possono usare l’AI sia per migliorare l’esperienza utente, sia prima ancora che l’utente inizi a giocare, ad esempio migliorando l’efficacia degli annunci destinati ai clienti potenziali e a quelli già fidelizzati. Come? Attraverso la personalizzazione degli stessi. Quando un sito o un’azienda sono in grado di fornire servizi ad hoc, la soddisfazione dell’utente è maggiore e il suo desiderio è quello di tornare quanto prima sulla piattaforma. Un’altra maniera in cui l’IA può migliorare l’esperienza utente riguarda l’assimilazione dei dati relativi alle vecchie sessioni di gioco: grazie alle informazioni assimilate, infatti, il portale può fornire una home page personalizzata, mediante l’aggiunta di giochi e contenuti che l’utente potrebbe preferire. In questo modo, il portale riesce a stimolare meglio l’interesse dell’utente. L’IA elabora anche le informazioni relative alla redditività, al livello di difficoltà e al rischio preferiti dal giocatore; dal canto suo, l’utente non è più costretto a cercare da sé il gioco idoneo, ma è il sistema stesso a proporgli soluzioni ideali e customizzate. Un po‘ come fanno da qualche anno a questa parte Netflix, Google, YouTube e tanti altri siti e servizi popolari.

Le immense potenzialità dell’AI

Grazie allo sviluppo di sistemi avanzati di intelligenza artificiale, è stato possibile mettere a punto persino chat bot in tempo reale, capaci di rispondere all’utente come fossero persone in carne e ossa.

Inoltre, la cosa che stupisce di più è la capacità delle stesse chat live di offrire risposte e soluzioni basate sul profilo utente.

In questo modo, ogni cliente ha la possibilità di risparmiare parecchio tempo prezioso, considerato che il sistema già conosce la storia online dell’utente.

Al contempo, il sistema riesce a massimizzare conversioni e guadagni. L’altro grande vantaggio per le aziende sta nell’opportunità di rilevare più facilmente chi tenta di barare. E questo grazie al sistema di AI che analizza tutti i comportamenti sospetti, segnalandoli prontamente al personale addetto. Insomma, la tecnologia sta facendo passi da gigante anche nel settore del gioco d’azzardo online e ciò non può che far piacere alle migliaia di utenti appassionati presenti nel nostro Paese.