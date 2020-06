Air Sofa Materasso Gonfiabile: istruzioni, opinioni dai forum, prezzo Amazon e sito ufficiale

Air Sofa è il nuovissimo materasso gonfiabile che è tra gli articoli più apprezzati soprattutto nella stagione estiva ormai alle porte. Uno dei motivi che lo rende così interessante è che per gonfiarlo vi basterà davvero pochissimo e non dovrete far altro che aprirlo e fare entrare l’aria al suo interno. Questo speciale materasso gonfiabile potrete portarlo ovunque con voi che sia al mare o in piscina, in montagna o anche nel proprio giardino di casa.

A seguire troviamo tutte le informazioni utili su Air Sofa tra cui le sue caratteristiche principali, le istruzioni d’uso, quanto costa e dove è possibile acquistare online sul sito ufficiale e su Amazon. Nell’articolo poi potrete anche leggere alcune opinioni degli utenti che lo hanno provato e hanno voluto lasciare la propria recensione (positiva o negativa) sul prodotto.

Come funziona Air Sofa: le istruzioni d’uso del nuovo materasso gonfiabile

L’estate è ormai arrivata e molti italiani si stanno già organizzando per partire per le loro vacanze verso località di mare o di montagna così da potersi regalare un po’ di relax e allontanarsi dalla vita caotica della città. Tra gli articoli che stanno spopolando in rete proprio in vista della stagione estiva c’è senza ombra di dubbio il nuovo Air Sofa, il materasso gonfiabile facile da utilizzare e leggero da trasportare, così da poterlo sempre avere con voi quando ne avrete bisogno. A differenza dei materassini tradizionali che per essere gonfiati necessitano di tempo e pazienza (sia se lo fate con il vostro fiato che con una comoda pompa), questo speciale materasso si gonfia semplicemente aprendolo al vento.

Il nuovo Air Sofa è molto più simile ad un comodissimo divanetto portatile che potrete portare ovunque: in spiaggia al mare, in piscina, in montagna, in campeggio o anche solo nel vostro giardino di casa. La comodità di questo materasso è che una volta usato potrete riporlo con estrema facilità in una piccola borsetta a zaino che troverete in dotazione all’interno della confezione. Altra caratteristica molto apprezzata è il materiale altamente resistente e questo renderà molto difficile bucarlo, a differenza di altri articoli simili.

Cerchiamo di capire come va usato il nuovissimo Air Sofa, in base alle istruzioni d’uso descritte sulla confezione. Come vi abbiamo detto in precedenza, per gonfiare questo materassino vi basteranno appena 30 secondi e l’unica cosa che dovrete fare è estrarlo dallo zaino e aprirlo completamente così da far entrare al suo interno tutta l’aria necessaria per sostenere il vostro peso evitando che si sgonfi subito. Ricapitolando ecco le istruzioni per usare Air Sofa:

Srotolate il materasso gonfiabile e apri il lato indicato; Correte controvento e lasciate entrare l’aria al suo interno; Girate Air Sofa e ripetete l’operazione facendo entrare aria nella direzione opposta; Velocemente arrotolate l’apertura e serratelo con la fibia che trovate in dotaione.

Recensioni Air Sofa: il materasso gonfiabile funziona o è una truffa? Le opinioni degli utenti

Dopo aver scoperto come funziona e quali sono le sue caratteristiche principali, vediamo adesso cosa ne pensano le persone riguardo questo speciale materasso gonfiabile. Per questo motivo abbiamo deciso di farci un’idea andando a leggere i commenti rilasciati dagli utenti nei vari siti e forum online e a seguire vi riportiamo un paio di recensioni interessanti che vi aiuteranno a capire se vale la pena acquistare il nuovo Air Sofa:

“Avevo sentito parlare del nuovo materasso gonfiabile Air Sofa e ho deciso di comprarlo. Devo dire che si è rivelato un ottimo acquisto e lo uso spesso soprattutto nelle mie escursioni in montagna o quando vado in spiaggia con i miei amici. E’ facile da gonfiare, molto comodo e ci si rilassa davvero una volta stesi. Lo consiglio vivamente a tutti”. Federico V. “La mia migliore amica mi ha regalato il nuovo Air Sofa visto che presto partirò per le vacanze al mare e sapeva che non avevo un materassino da portare con me. E’ stato un dono molto gradito e durante un fine settimana ho deciso di provarlo nel mio giardino di casa. Ci ho messo pochissimo per gonfiarlo ed è bastato solo correre contro vento”. Giovanna M.

Air Sofa: prezzo e dove acquistare online sul sito ufficiale il nuovo materasso gonfiabile

In questo paragrafo conclusivo scopriamo dove è possibile acquistare online il nuovo materasso gonfiabile Air Sofa. A differenza di altri articoli simili, questo speciale accessorio non lo troverete nei normali negozi o in uno dei tanti siti di e-commerce come Amazon. Su questi portali infatti potrete imbattervi solo in semplici imitazioni, il cui funzionamento non è garantito e rischiate solo di spendere soldi inutilmente. Il materasso gonfiabile originale è infatti in vendita solo ed esclusivamente sul sito ufficiale dell’azienda italiana che lo produce.

Per averlo non dovrete fare altro che compilare il modulo d’ordinazione con i vostri dati anagrafici, il vostro numero di telefono cellulare e il vostro indirizzo di posta elettronica. La spedizione, una volta completato l’acquisto, vi arriverà direttamente a casa vostra in 2-3 giorni lavorativi con il corriere espresso.

Potrete pagare il prodotto direttamente in contanti alla consegna, tramite contrassegno, o anticipatamente tramite carta di credito, PayPal o PostePay in maniera semplice e sicura.

Ma quanto costa il nuovo Air Sofa? Sul sito ufficiale troverete una promozione davvero molto interessante e conveniente che vi permetterà di acquistare questo materasso gonfiabile pagando solo 69,90 euro, anziché 89,90 euro risparmiando così ben 20 euro.