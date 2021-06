AirFun: opinioni negative, truffa o funziona, istruzioni, prezzo Amazon e sito ufficiale

Tra le novità arrivate sul mercato nelle ultime settimane, oggi vogliamo parlarvi del nuovo AirFun, l’innovativo ventilatore portatile della linea b-good che vi aiuterà a combattere il caldo delle giornate estive ormai alle porte. Grazie alla sua tecnologia senza ventole, vi permetterà di rinfrescare voi e qualsiasi ambiente in cui vi trovate in modo efficace e veloce, senza dover spendere una fortuna in condizionatori o deumidificatori.

Ma siamo sicuri che funziona realmente e non è invece l’ennesima truffa presente in giro per il web? Per scoprirlo analizzeremo le opinioni negative e positive lasciate dai clienti che l’hanno già provato e inoltre vedremo quali sono le sue caratteristiche tecniche principali, le istruzioni d’uso, il prezzo su Amazon e quali sono le offerte disponibili sul sito ufficiale.

Prima di acquistare il nuovo ventilatore portatile AirFun, vi consigliamo di prendere tutte le informazioni utili su questo interessante dispositivo che vi aiutino a capire se si tratta di un articolo funzionante o è l’ennesima truffa online. Per farlo è opportuno leggere le opinioni negative e positive dei clienti che hanno avuto già la possibilità di acquistarlo e provarlo. Nelle recensioni, che troverete a seguire, le persone hanno sottolineato sia i punti di forza che i difetti del ventilatore portatile della linea b-good. Ma vediamo cose ne pensano gli utenti online:

“Abito in una delle zone più calde ed umide d’Italia in estate ed è di fatto impossibile sopravvivere anche dentro casa senza avere un climatizzatore. Da oggi non avrò più questo problema, grazie al nuovo ventilatore portatile AirFun potrò finalmente rinfrescarmi e godere di un bel po’ di sollievo. Questo dispositivo possiede un bel design molto minimale e il piedino accessorio ha la funzione anche di sostegno su una tavola. Ha tre diverse intensità e personalmente devo dire che alternandole si riesce a far durare il ventilatore dalle 8 alle 10 ore. Per ricaricarlo basta una semplice porta micro-usb. Lo consiglio a tutti, soprattutto in visto dell’estate”. Roberto G.

“Ottimo ventilatore portatile che si può tenere ovunque e riesce ad offrire aria freschezza in ogni momento. Le dimensioni ridotte e la sua potenza lo rendono perfetto sotto ogni punto di vista. La batteria dura abbastanza e si può ricaricare semplicemente con un cavo USB. Dispone di ben 3 livelli differenti di velocità che potrete scegliere in base alle vostre necessità. Vi consiglio di comprarlo in previsione dell’estate”. Gianna M.

“Il nuovo AirFun è esteticamente molto ben costruito e molto semplice da usare e da pulire. La potenza di ventilazione è regolabile con 3 velocità. Ottimo anche il rapporto qualità-prezzo, che lo rendono molto più conveniente rispetto ad altri articoli simili presenti in commercio. Lo consiglio da acquistare, tra poco arriva l’estate e il caldo diventerà insopportabile! Buon prodotto”. Paolo E.