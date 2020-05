Anagrammi online: generatore di lettere e parole in italiano e inglese gratis, esempi e come creare

Se siete curiosi di conoscere qualche cosa in più riguardo gli anagrammi da creare online, all’interno del seguente articolo si parlerà di alcuni dei migliori siti internet in grado di generare lettere e parole sia in italiano che in inglese, corredati di esempi e tanti consigli.

Come creare anagrammi online: quali sono i migliori siti per generare lettere e parole in italiano

Per generare un anagramma basta semplicemente modificare l’ordine delle lettere di una parola o di una frase leggermente più costruita, per dar vita ad una nuova proposizione oppure ad un vocabolo dotato però di un senso compiuto.

Gli anagrammi affondano la loro storia in tempi antichissimi: già ai tempi dei Greci e dei Romani questo gioco era particolarmente apprezzato in quanto metteva in moto la mente e faceva divertire

adulti e piccini.

Ad oggi questo passatempo continua ad affascinare, tanto che navigando sul web è possibile scovare tantissimi siti pensati proprio per generare in modo nettamente più sofisticato e veloce molte parole sia in italiano che in altre lingue, in modo del tutto gratuito.

Tra le tantissime opportunità, uno dei portali migliori per creare anagrammi online si chiama dizy.com.

A coloro che già da tempo sono appassionati di questo mondo, sicuramente non sarà affatto sfuggito in quanto rispetto ad altri suoi simili, è in assoluto il più facile ed immediato oltre ad essere del tutto gratis; con Dizy è data l’opportunità all’utente di creare dei simpatici anagrammi di parole sia completi che parziali, i quali vengono definiti logogrifi.

Inoltre è offerta l’opportunità di creare degli anagrammi composti e forme di scomposizione in coppie, dunque si presta perfettamente per essere utilizzato per scarabeo, scrabble ed altri giochi online di parole simili a questi.

Il funzionamento è davvero semplice ed immediato, basta trovare la voce “Ricerca Anagrammi” all’interno dell’area denominata Risorse ed una volta indirizzati nella pagina desiderata è possibile scrivere la parola in questione col fine di ricercarne l’anagramma.

Il portale offre anche la possibilità di registrarsi gratuitamente, inserendo le proprie credenziali e l’email per una migliore esperienza di navigazione… ed il gioco è fatto!

Dizy è frequentato da una vasta community di utenti interessati all’immenso mondo delle parole e dei giochi telematici, per questo è in assoluto uno dei più affidabili e di immediato utilizzo.

Altro sito davvero interessante e gratuito per creare degli anagrammi online è blia.it.

Un portale davvero di facile impiego che non richiede affatto alcuna registrazione o abbonamento; basta infatti digitare all’interno della barra di ricerca, posta nel mezzo dell’impaginazione, la parola della quale s’intende ricercare l’anagramma ed attendere la risposta del sistema.

Questo sito consente di introdurre un tetto massimo di 30 caratteri per volta, tuttavia resta sempre davvero molto efficiente e semplice.

Volendo usare a titolo esemplificativo la parola “Signora”, l’anagramma proposto da Blia è Granosi, mentre per la città di Roma, quale miglior parola di derivazione se non “amor” ?

Dunque come visto fino ad ora, si può giocare con le parole in modo davvero divertente ma sempre molto intelligente.

Per concludere, altro sito da tenere in considerazione è nomix.it: un portale che offre un servizio davvero particolare rispetto a tutti gli altri, inoltre è molto conosciuto e frequentato sopratutto da giovani.

Infatti essendo nato in collaborazione con il motore anagrammatico Gaunt permette agli utenti di inserire il proprio nome e cognome oppure una frase qualsiasi, creando di conseguenza degli anagrammi davvero simpatici.

Il portale consente di scegliere tra vari parametri, come il numero massimo di generazione, un tetto di parole da non sforare, la profondità massima di ricerca ed anche il tempo di impiego.

Al momento della selezione si può anche richiedere l’analisi corredata di un rapporto tecnico- statistico sulla ricerca effettuata.

Anche in questo caso Nomix offre un servizio del tutto gratuito, senza necessità di iscrizione, dunque basta semplicemente accedervi, scrivere all’interno della barra di ricerca la parola, frase o nome da anagrammare ed selezionare tra le opzioni proposte cliccando infine il bottone denominato “anagramma” posto al di sotto della sezione.

Per conoscere il mondo degli anagrammi e tutti quelli più divertenti trovati dagli altri utenti, il consiglio è quello di attivare un proprio account utilizzando uno dei social ai quali si è iscritti come Facebook o Twitter, oppure sfruttando la mail personale.

Un altro esempio di anagramma molto simpatico riguarda la parola “nipote” dalla quale deriva…pitone!

Questi piccoli giochi di parole ancora oggi conservano una loro utilità in quanto sono considerati degli esercizi di logica davvero molto efficaci per tenere attiva la mente divertendosi da soli o pure in compagnia.

Come generare anagrammi online con lettere e parole in inglese

Il web si propone come una valida vetrina per entrare a contatto con persone di nazionalità differenti e lingue altrettanto variegate; è indiscusso tuttavia affermare che la lingua che si propone come chiave per l’interazione, resta ancora l’inglese.

Gli anagrammi in lingua possono rappresentare un valido aiuto per ampliare la conoscenza del vocabolario anglofono in modo divertente ed intelligente.

Navigando online sono tantissimi i portali del tutto gratuiti che consentono di generare in modo efficace e veloce parole e lettere nella lingua inglese.

Secondo il parere di molti utenti, uno dei migliori siti è wordplays.com: grazie alla sua ampia disponibilità di lingue e alla sua facilità utilizzo.

Infatti è sufficiente digitare all’interno dell’area di ricerca la parola della quale s’intende trovare l’anagramma e successivamente è fondamentale scegliere la lingua desiderata tra le tantissime opzioni come l’inglese, lo spagnolo, il francese, il portoghese e moltissime altre.

Per garantire una migliore esperienza di navigazione, il portare consente di iscriversi sfruttando gli account dei social Facebook o Twitter, oppure impiegando semplicemente la propria mail.

Volendo indicare un’alternativa, altro portale davvero efficiente e simpatico per generare degli anagrammi in lingua inglese è Words Cheater, che risponde al dominio www.dev06.com.

Con questo strumento è possibile generare degli anagrammi in meno di un secondo, infatti all’interno del sistema è contenuto un dizionario telematico riportante oltre 600.000 parole in lingua inglese.

Grazie alla presenza di un particolare algoritmo che è alla base della sua intelligenza artificiale, si configura come uno dei migliori al mondo ma anche uno dei più completi; oltre a generare degli anagrammi semplici, Words Cheater propone anche delle soluzioni a frasi o proposizioni anagrammate, per conoscere ancora di più la lingua inglese e giocare con il vocabolario in modo intelligente.

Anche il funzionamento di questo sito è abbastanza semplice ed immediato infatti una volta entrati all’intero, basterà inserire la parola desiderata nell’apposita area di ricerca e scegliere la lingua tra quelle proposte (italiano, inglese americano, spagnolo, tedesco, francese e portoghese).

Infine sarà sufficiente cliccare sul bottone “anagramma” ed attendere per pochissimo i risultati proposti dal generatore.

A titolo esemplificativo si può pendere in considerazione la parola inglese “spoon” dalla quale si genera il vocabolo “snoop” oppure la “mug” da cui deriva “gum”.

Non c’è assolutamente limite alla fantasia!

Altro sito davvero efficiente per anagrammi online è iread.it: grazie ad un complesso sistema logaritmico che è al suo interno, questo sito si propone di generare anagrammi partendo da parole e frasi in inglese.

L’impostazione è leggermente più complessa rispetto agli altri portali precedentemente citati, tuttavia nulla di impossibile, infatti basta decidere la parola o frase ed i vocaboli fissi da inserire.

Successivamente il sistema richiede anche il numero massimo di anagrammi da trovare, il numero di parole e la lunghezza di queste.

Le ultime due voci permettono di optare per un vocabolario ristretto o esteso ed infine la modalità di ricerca, la quale può essere ordinata oppure casuale.

Iread consente anche di inserire all’interno del logaritmo di ricerca tutte quelle parole che vengono definite Jolly, ovvero tutte quelle che si possono ottenere inserendo un’ulteriore lettera arbitraria; questa opzione è sicuramente molto valida per i giocatori di scarabeo online.

Il tempo di ricerca oscilla entro un intervallo che vai dai 5 ai 10 secondi per gli anagrammi più complessi, mentre quelli più lineari possono essere generati anche in meno di un secondo.

Avete mai pensato che dalla parola “study” si origina “dusty” o che da “older and wiser” si può creare la proposizione “I learned words”?

Questo sito offre tantissime soluzioni tutte da scoprire ed indovinare, le quali possono essere sfruttate per passatempi online o molto altro.

Gli anagrammi in inglese sono un validissimo strumento per migliorare la lingua, specialmente per chi vi si sta da poco approcciando da poco tempo; consentono infatti di entrare a contatto con un vocabolario davvero ampio in modo simpatico ed innovativo.

Spesso questi giochini sono impiegati anche in ambito didattico per trasmettere la passione per le lingue ai più piccoli, ma l’utilità di siti di questo genere può essere applicata anche a passatempi di logica online che permettono di sfidare amici e non solo, aguzzando l’ingegno e la fantasia!