Anycast TV Streaming: truffa o funziona, quali canali prende, prezzo Amazon, sito ufficiale, è legale o no?

Tra le novità arrivate in commercio oggi vogliamo parlarvi del nuovo Anycast TV, l’innovativo e rivoluzionario dispositivo mobile che vi consente di poter proiettare i contenuti del vostro smartphone o tablet Android o iOS direttamente sullo schermo del vostro televisore Full HD, sfruttando la connessione WiFi. E’ possibile effettuare quest’operazione su di una qualsiasi TV purché sia fornita di un ingresso HDMI dove poter collegare questa chiavetta e dotare così il televisore di nuove funzionalità come streaming video, navigazione web, visualizzazione di foto, videochiamate e molto altro.

>>> CLICCA QUI E SCOPRI ANYCAST TV STREAMING SUL SITO UFFICIALE: OFFERTA LANCIO AL MIGLIOR PREZZO, CON SPEDIZIONE GRATIS E GARANZIA TOTALE INCLUSA <<<

Ma siamo sicuri che funziona davvero e non è l’ennesima truffa del web? Per verificarlo a seguire abbiamo raccolto per voi i commenti e le recensioni rilasciate dagli utenti che hanno già comprato e testato l’effettivo funzionamento di Anycast TV, i punti di forza e gli eventuali difetti. Inoltre nell’articolo troverete tutte le informazioni relative al dispositivo, ai canali che prende, alle caratteristiche tecniche, al prezzo su Amazon e vi forniremo anche le indicazioni per poterlo acquistare tramite il sito ufficiale.

Come funziona Anycast TV Streaming: quali canali prende e caratteristiche tecniche

Anycast TV è un dispositivo innovativo col quale potrete trasferire film, giochi, applicazioni dal vostro smartphone e tablet Android, oppure dal vostro iPhone e iPad e perfino dal vostro computer direttamente allo schermo del vostro televisore LCD o Plasma. Tutto quello di cui deve essere dotata la vostra TV è una porta HDMI e una porta USB libera (oppure potete usare un qualunque alimentatore USB).

Il trasferimento avviene in tempo reale e con pochi semplici passaggi per la configurazione dell’apparecchio, dopodiché il vostro Anycast TV sarà sempre pronto alla ricezione del segnale audio/video dal vostro dispositivo mobile. Inoltre ti permetterà non solo di trasmettere i contenuti del vostro smartphone o tablet direttamente sul televisore, ma potrete anche rispondere ai messaggi che riceverete.

Se decidete di sfruttare questo innovativo dispositivo per giocare ai vostri videogames preferiti, grazie ad Anycast TV non avrete più ritardi di mirroring e potrete divertirvi con i vostri amici senza alcuna interruzione. L’installazione è davvero semplice: non dovrete fare altro che inserire la chiavetta, impostare il segnale nella vostra TV sulla porta HDMI a cui l’avete collegata e seguire le istruzioni che vi appariranno sullo schermo.

Anycast TV Streaming è una truffa o funziona davvero? Le recensioni dei clienti

Ma siamo davvero sicuri che Anycast TV funziona davvero e non si tratta di una delle tante truffe presenti online? Come vi consigliamo sempre, prima di fare qualsiasi acquisto sul web è opportuno prendere tutte le informazioni più utili sul prodotto e se potete andate a leggervi le recensioni lasciate dagli altri utenti in quanto vi aiutano a farvi un’idea più chiara sull’articolo che vi interessa. Per questo motivo abbiamo deciso di agevolarvi e selezionare per voi un paio di commenti dei clienti che abbiamo trovato sul sito ufficiale e che vi saranno molto utili:

“Ho acquistato il nuovo Anycast TV per proiettare i video dallo smartphone alla TV e per vedere le partite della serie A con le piattaforme che ho installate sul mio cellulare e si vede tutto perfettamente! Rapporto qualità prezzo grandioso!” Federico M.

“”Ero già in possesso di un dispositivo simile, ma cercavo qualcosa di più performante e alla fine ho trovato questo piccolo gioiellino di Anycast TV! Perfetto, lo consiglio a tutti” Antonello T. “Ho acquistato questo dispositivo per necessità lavorative in quanto ho spesso bisogno di proiettare i miei progetti contenuti nel mio tablet alla mia TV. Installazione immediata e facile, ottimo prodotto”. Andrea G.



Prezzo Amazon Anycast TV Streaming: quanto costa e come acquistare sul sito ufficiale

In quest’ultimo paragrafo scopriamo infine quanto costa e dove è possibile acquistare questo innovativo e rivoluzionario dispositivo che vi permetterà di trasmettere i contenuti dal vostro smartphone alla vostra TV. Prima di parlarvi delle due offerte di lancio super convenienti riservate a tutti i clienti, è importante sapere che non troverete questo articolo nei tradizionali negozi di tecnologia o nei vari store online. L’unico e originale Anycast TV infatti è in vendita solo ed esclusivamente sul sito ufficiale dell’azienda che l’ha ideato e sviluppato.

Per acquistarlo vi basterà collegarvi al portale ufficiale e scorrere la pagina iniziale verso il basso fino a quando non vi troverete davanti un apposito modulo d’ordinazione. Quello che dovete fare è compilarlo correttamente inserendo innanzitutto i vostri dati anagrafici: nome, cognome, il vostro indirizzo di residenza (o di domicilio se differente) e il vostro numero di telefono (meglio se cellulare). Completato l’acquisto, la spedizione arriverà direttamente a casa vostra nel giro di 2-3 giorni lavorativi e la consegna sarà completamente gratuita in tutta Italia.

Ma qual è il prezzo di Anycast TV? Come vi abbiamo detto in precedenza, sul sito ufficiale sono disponibili due fantastiche promozioni che vi permetteranno di acquistare uno o due dispositivi Anycast TV ad un prezzo davvero speciale.

>>> SITO UFFICIALE ANYCAST TV: CLICCA QUI E APPROFITTA DELL’OFFERTA LANCIO CON SPEDIZIONE GRATUITA + PAGAMENTO ALLA CONSEGNA + MIGLIOR PREZZO + GARANZIA 100% <<<

Ecco le offerte riservate ai clienti dall’azienda produttrice:

1 Anycast TV – 59,90 euro;

2 Anycast TV – 89,90 euro.

Infine per quanto riguarda le modalità di pagamento disponibili sul sito vi sarà data la possibilità di acquistare Anycast TV e pagarlo anticipatamente tramite carta di credito, PostePay o PayPal oppure se preferite potrete pagare direttamente in contanti al corriere il giorno della consegna del vostro ordine.