App IO non funziona: cosa fare, possibili problemi con Cashback, Bancomat e BancoPosta e soluzioni

IO è l’app dei servizi pubblici ideata per consentire ai cittadini di avere accesso alle funzioni comuni di diversi enti, nazionali e locali. Lo scopo è favorire una facile interazione utilizzando lo smartphone. Con l’app, infatti, si possono ricevere messaggi e comunicazioni dalle Pubbliche Amministrazioni, effettuare pagamenti e restare aggiornati sulle scadenze. La continua evoluzione del progetto IO ha portato l’integrazione nei servizi di un nuovo programma, denominato cashback o bonus bancomat. L’idea del governo è quella di cercare di risolvere parte dei problemi economici della nostra nazione attraverso l’erogazione di bonus. Nel 2020 si sono susseguiti il bonus bicicletta, il bonus pc, il bonus mobili fino ad arrivare al bonus carte di pagamento. Il programma prevede la possibilità di ottenere 300,00 euro all’anno a partire dallo scorso 1° gennaio per chi spenderà fino a tremila euro pagando con carte di credito o bancomat. Sono previste un numero minimo di transizioni da effettuare in modo tale da incentivare l’uso del pagamento elettronico anche per cifre non elevate. In sostanza, dunque, si tratta di uno sconto del 10% su 3 mila euro totali spesi. Per partecipare al programma è necessario scaricare l’App IO e procedere con la registrazione. Molti utenti stanno trovando difficoltà nel portare al termine l’operazione così come sono stati segnalati diversi problemi e malfunzionamenti dell’applicazione. Scopriamo quali potrebbero essere i problemi con Cashback, Bancomat e BancoPosta per poi vedere come risolverli.

App IO non funziona: possibili problemi e soluzioni con Cashback e Bancomat

I cittadini italiani hanno accolto favorevolmente l’idea di ottenere un bonus in base ai pagamenti effettuati con bancomat e carte di credito. Le registrazioni all’App IO sono moltiplicate all’inizio di dicembre ma durante i primi giorni dopo l’introduzione del Cashback molti utenti hanno incontrato divere difficoltà alcune delle quali risolte velocemente. Eppure, ad oggi si potrebbe incorrere in altre problematiche che impedirebbero di far funzionare il rimborso e di ottenerlo.

Un primo problema riguarda la segnalazione di un errore nel momento di attivazione della carta per il cashback sull’App IO. Succede, infatti, che il cittadino inserisca correttamente il metodo di pagamento ma l’app risponda con un’autorizzazione negata. L’errore deve necessariamente essere risolto dato che il passaggio serve per verificare i dati della carta che verrà utilizzata per i pagamenti. La verifica consiste, infatti, in una transazione di pochi centesimi di euro che verranno successivamente stornati. La risoluzione del problema sembra essere l’abilitazione della carta ai pagamenti online. Se non è presente, l’attivazione non verrà effettuata. Questa difficoltà non capiterà con le carte di credito, già abilitate ai pagamenti online, ma si incontrerà con il circuito internazionale abbinato ai bancomat, V-Pay o Maestro. In questo caso, il titolare per attivare questo metodo di pagamento dovrà necessariamente inoltrare la richiesta di attivazione dei pagamenti online sul circuito in questione alla banca.

Una seconda problematica da segnalare riguarda un pagamento contactless non riconosciuto. L’attenzione dovrebbe essere riposta sull’attivazione del secondo circuito accluso alla carta bancomat con l’abilitazione come carta di credito. Se presente, il pagamento sarà correttamente registrato nell’App IO ma se assente non sarà possibile accumulare i punti per il cashback. L’abilitazione si potrà compiere digitando il numero frontale e quello posti sul retro del bancomat e la data di scadenza e sarà fondamentale soprattutto se si compiono pagamenti contactless dato che take procedura fa scattare, nella maggior parte dei casi, il pagamento sul circuito internazionale in automatico.

Si potrebbero incontrare errori con App Io anche nel caso in cui l’esercente possiede un POS ma che non supporta il cashback. E’ necessario, infatti, che il dispositivo di incasso sia uno degli acquirer aderenti a PagoPa, il sistema dei pagamenti che gestisce IO. Ad oggi, il 90% dei venditori ha provveduto all’iscrizione al programma ma si spera che in breve tempo si raggiunga il 100% in modo tale da risolvere la problematica.

Malfunzionamenti dell’App IO con conseguenti problematiche sull’utilizzo del Cashback sono stati segnalati in relazione alla sezione Portafoglio. Alcuni utenti provando ad accedervi, infatti, si sono trovati davanti ad una schermata con due icone che girano senza caricare correttamente la pagina. In tal caso non si riuscirebbe ad accedere alle operazioni “Carico i metodi di pagamento” e Carico lo storico delle transazioni”. La difficoltà è legata alla mole di connessioni contemporanee in quel preciso istante e dovrebbe risolversi attendendo e provando l’accesso in un secondo momento. Lo stesso problema di caricamento potrebbe succedere quando si cerca di aprire nel portafoglio i metodi di pagamento. La soluzione è la medesima, attendere lo smaltimento delle operazioni.

Errori in fase di inizializzazione possono essere un altro step da dover superare per utilizzare correttamente l’App IO, il cashback e il bancomat. Pur essendoci la giusta spuntatura delle voci Utente autenticato, attributi SPID Caricati, Profilo utente caricato e profilo utente abilitato, l’app resta bloccata alla fase di inizializzazione. L’ingorgo del servizio è la spiegazione più comune a questa problematica. Sono tanti gli utenti che accedono quotidianamente all’applicazione ed è possibile che il sistema non riesca a supportare tutte le richieste di accesso. La soluzione? provare ad entrare in App IO in momenti diversi, specialmente in tarda serata o nella prima mattinata quando la situazione dovrebbe essere più tranquilla.

Rallentamenti ed errori, poi, potrebbero essere dovuti ad aggiornamenti dell’applicazione o a manutenzioni del sistema. In questo caso si visualizzeranno frasi come “I nostri sistemi potrebbero rispondere con lentezza, ci scusiamo per il disagio” o “Stiamo configurando il Cashback: potrebbero esserci temporanei disservizi” oppure “La sezione Portafoglio è in manutenzione, tornerà operativa il prima possibile“. Pazienza e attesa sono le uniche soluzioni a queste problematiche.

Cosa fare per possibili problemi con App IO e Cashback per i clienti BancoPosta

I clienti BancoPosta possono approfittare di una notevole semplificazione in relazione al bonus pagamenti con bancomat e carte di credito. Non devono procedere con l’iscrizione all’applicazione IO per partecipare al programma ma dovranno solamente iscriversi attraverso l’App BancoPosta o PostePay. In questo modo potranno, dunque, iniziare le attività di pagamento in modo diretto, monitorare le spese e conoscere quanto si sta maturando con il cashback. In più, pagando con il codice PostePay si accumulerà un euro in più di cashback per ogni operazione effettuata in aggiunta al 10% indicato dallo Stato.

E’ necessario aggiornare l’app prima di utilizzarla con la funzione cashback di Stato altrimenti non si verrà premiati per i pagamenti effettuati con BancoPosta. Altri problemi che si potrebbero avere utilizzando l’App BancoPosta o Postepay riguardano il login con l’accesso all’applicazione stessa. La causa potrebbe registrarsi in un sovraffollamento del server o nella manutenzione del sistema. Se sulla schermata dell’app si legge “Error 500” oppure “Error 502” il malfunzionamento sarà lato server. Potrebbe, però, apparire la scritta “Ciao, ti informiamo che stiamo lavorando per risolvere la problematica il prima possibile. Ci scusiamo per il disagio e ti invitiamo a ripetere l’operazione in un secondo momento. Grazie per la segnalazione”. In questo caso non viene specificato di quale problema si tratti ma occorrerà solamente attendere che il sistema consenta l’accesso all’app per poter svolgere le operazioni desiderate.

In generale, i principali disservizi riguardano proprio problemi legati all’accesso al server derivanti dal sistema ma può capitare che l’impossibilità di utilizzare correttamente l’applicazione sia dovuta ad una mancata connessione internet dello smartphone. Prima di iniziare a preoccuparsi, dunque, è necessario verificare la presenza della connessione per poi passare a vagliare i problemi dell’app stessa. In caso di down, le problematiche risulteranno generali e si scopriranno presto segnalazioni da parte di altri utenti circa malfunzionamenti di App Bancoposte, PostePay o anche dell’App IO. L’importante è sapere che non sono in pericolo i dati personali né i propri risparmi durante lo svolgersi di questi e altri problemi.

Se non rilevate cashback il giorno stesso dell’attivazione dell’App è normale. L’accumulo del credito, infatti, partirà il giorno successivo all’attivazione che consiste nell’accedere all’applicazione, entrare nella sezione “I tuoi Prodotti” e aprire l’opzione per attivare il Cashback. La registrazione dei pagamenti, dunque, non è istantanea ma richiede un giorno. Eventuali problemi del sistema potrebbero ritardare ulteriormente la visualizzazione dell’importo accumulato sia nell’App bancoPosta che nell’App IO. Prima di segnalare eventuali errori, dunque, è bene attendere qualche giorno prima di verificare il cashback. Se l’assenza della transazione dovesse durare più a lungo allora occorrerà verificare il problema e risolverlo. A questo proposito, indichiamo i contatti di PagoPa che potrebbero rivelarsi alquanto utili per risolvere errori e problematiche varie. Il numero di telefono è 06 6841781 mentre l’indirizzo e-mail da usare per ricevere assistenza sulla procedura generale è info@pagodigitale.it. Forniamo, poi, un’ulteriore indirizzo e-mail dedicato a chi ha avuto difficoltà nel completamento di un operazione di pagamento. L’e-mail è helpdesk@pagopa.it mentre nel caso di domande sull’App IO l’indirizzo di riferimento è assistenza@io.italia.it. E’ possibile avere maggiori informazioni direttamente dall’app, selezionando il punto di domanda presente in alto a destra in ogni schermata, oppure utilizzare la funzione “Scrivi al team IO” qualora si riscontrasse un problema tecnico e si desiderasse segnalarlo immediatamente.

Utilizzando i contatti indicati sarà possibile, dunque, approfondire cosa si può fare in presenza di determinati malfunzionamenti e capire come risolvere i problemi. Nella maggior parte dei casi, comunque, basterà semplicemente attendere e tentare di accedere all’App IO e alle info sul Cashback in un secondo momento.