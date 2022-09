App per tagliare e unire canzoni su Android e iPhone

Chi non si è mai imbattuto nella necessità di tagliare una canzone in formato MP3 oppure di unire due o più tracce diverse trovandosi a dover fare affidamento soltanto sulle capacità del proprio cellulare? Per tagliare ed unire canzoni non è necessario avere a disposizione un computer e perdere tanto tempo dietro a complessi programmi di editing per PC. Esistono tante e altrettanto efficaci alternative a quelle scaricabili grazie ai tre sistemi operativi desktop più conosciuti e diffusi al mondo (Microsoft Windows, Apple Mac OS e Linux). L’unica cosa che conta è quella di avere a portata di mano il proprio cellulare, a prescindere dal fatto che si stia utilizzando un dispositivo iOS (iPhone) oppure un dispositivo Android (Samsung, Huawei, Honor, Lg, Sony, Xiaomi, OnePlus, ecc.).

App per tagliare/unire canzoni con iPhone

Specialmente durante le vacanze estive, un viaggio di piacere o una trasferta di lavoro potrebbe risultare particolarmente scomodo essere dipendenti dal proprio computer per poter tagliare e unire tracce musicali, un’operazione che al giorno d’oggi viene abitualmente compiuta non solo dai professionisti del settore ma anche e soprattutto da tutti gli appassionati di musica. Per fortuna, sono numerose le applicazioni compatibili con iOS e Android che consentono di personalizzare nel migliore dei modi i file MP3 direttamente sul proprio smartphone, senza dover necessariamente passare per il proprio computer e trasferire continuamente le canzoni da una piattaforma all’altra. In particolare, le applicazioni che, a detta della maggior parte degli utenti, nel corso degli ultimi anni si sono dimostrate più affidabili e per questa ragione vengono utilizzate ogni giorno da migliaia di utenti sono GarageBand (per iOS) e MP3 Cutter e Ringtone Maker (per Android).

Per mezzo di GarageBand è possibile unire qualunque numero di tracce che non sono mute in un unico brano. Si tratta dell’app più utilizzata al mondo per fare musica, non solo da coloro che sono alle prime armi ma anche dai musicisti e dai dj più esperti. L’iPhone si trasforma in questo modo in un vero e proprio studio di registrazione. Come funziona esattamente? Prima di tutto è necessario importare i brani desiderati dall’app Musica in GarageBand. Dopo aver importato i brani desiderati, ci si potrà sbizzarrire tagliando ed unendo a proprio piacimento le singole “regioni” dalle quali questi ultimi sono formati. Il brano originale resterà sempre disponibile nel browser “I miei brani”, mentre le tracce unite saranno sostituite da una singola traccia “Registratore audio”. Il procedimento per unire le tracce è molto semplice, intuitivo ed immediato: basta toccare due volte l’intestazione di una traccia, poi cliccare su “Unisci”, toccare i cerchi per le tracce che si vogliono unire nell’area dell’intestazione della traccia e, in conclusione, cliccare nuovamente su “Unisci”. La stessa applicazione, inoltre, mette a disposizione numerosi strumenti touch (tastiere, chitarre, basso, e così via) per rivisitare nella maniera più personale ed originale possibile le nostre canzoni preferite. Ovviamente GarageBand non funziona soltanto sui dispositivi iPhone ma è disponibile e utilizzabile con le stesse identiche funzionalità anche su iPad.

Tagliare e unire MP3 con Android: le migliori app

Per tutti coloro che non hanno un iPhone ed utilizzano un dispositivo Android è ugualmente possibile tagliare ed unire canzoni direttamente sul proprio smartphone scaricando sul Play Store di Google, tra le altre, una delle seguenti applicazioni: MP3 Cutter (by ukpiao), MP3 Cutter (by accountlab), MP3 Cutter and Ringtone Maker, MP3 Cutter Ringtone Maker Free o MP3 Cutter and Ringtone Maker. Ciascuna di queste applicazioni è stata realizzata da un diverso sviluppatore ma in sostanza, eccezion fatta per qualche opzione aggiuntiva (ad esempio MPR Cutter by ukpiao e MPR Cutter Ringtone Maker Free supportano anche tracce AAC, WAV e AMR), presentano tutte le stesse caratteristiche e funzionalità. Una volta avviata l’applicazione, comparirà in automatico un elenco di tutte le canzoni presenti sulla memoria del cellulare e sulla memory card eventualmente correlata ad esso. Dopo aver selezionato la traccia audio desiderata, facendo leva sui due indicatori grigi che sono posti sul grafico per delimitare l’inizio e la fine del brano MP3, si avrà la possibilità di tagliarla o di fonderla con un’altra traccia audio. Al termine di questa operazione basterà cliccare su “Esporta” per salvare la nuova traccia.