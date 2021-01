App XW 6.0 per Android e Apple iPhone: come fare il download e come usarla

Il nuovo smartwatch XW 6.0 è l’innovativo ed elegante orologio multifunzionale in edizione limitata dotato di una tecnologia molto avanzata con display HD, touchscreen e moltissime funzionalità come il contapassi, il cardiofrequenzimetro, la sveglia e altro ancora. Alimentato da una batteria a lunga durata, questo smartwatch vi sarà utile in qualsiasi occasione, in viaggio come in ufficio o quando fate attività fisica e inoltre è impermeabile all’acqua al 100%. E’ stato progettato nei minimi dettagli e grazie a questo smartwatch potrete avere a portata di mano molte delle funzioni presenti sul vostro telefono, così da non dovervi sempre portare dietro lo smartphone.

>>> CLICCA QUI E VAI SUL SITO UFFICIALE DI XW 6.0: ACQUISTA LO SMARTWATCH E SCARICA L’APP! <<<

Tuttavia per poter utilizzare nei migliori dei modi questo dispositivo, è necessario scaricare sul proprio smartphone o tablet l’apposita applicazione disponibile sia negli store Android che in quelli iOS (Apple iPhone). Nell’articolo odierno scopriremo come fare il download dell’APP e le istruzioni su come usarla al meglio dopo aver fatto la sincronizzazione con il vostro smartphone.

Smartwatch XW 6.0: download e come va usata l’App per Android e Apple iPhone

Oggigiorno sono davvero migliaia le persone che hanno deciso di acquistare online il nuovo smartwatch XW 6.0, considerato uno degli orologi interattivi multifunzionali più venduti in Italia nel 2020 e dotato di molteplici funzionalità. Il design elegante e allo stesso tempo sportivo, vi consente di indossarlo in ogni momento della vostra giornata, che sia in ufficio o in palestra o durante un incontro formale. Inoltre è dotato di display ad alta definizione, un touchscreen capacitivo e una batteria a lunga durata.

Come saprete però, per poter utilizzare questo innovativo dispositivo mobile è necessario prima installare l’applicazione dedicata sul vostro smartphone o se preferite sul vostro tablet. In questo modo, non solo potrete ricevere sempre tutte le notifiche che arriveranno sul vostro telefono, ma potrete sfruttare al meglio le funzionalità di questo orologio interattivo.

Tra queste troviamo ad esempio il monitoraggio del vostro sonno, lo scatto di fotografie da remoto e l’allerta sedentarietà (vi avviserà di muovervi). Inoltre collegando l’orologio al vostro smartphone grazie all’APP, potrete trovare entrambi i dispositivi quando non vi ricordate dove li avete lasciate. Tutte queste funzionalità si possono controllare soltanto tramite l’apposita applicazione per XW 6.0 che troverete disponibile sia negli store per dispositivi Android che in quelli iOS (presenti solo su iPhone Apple).

Ma come va effettuato il download? Per scaricare questa APP, dovrete per prima cosa accedere allo store del vostro smartphone e inserire il nome dello smartwatch della linea B-good. Una volta trovata, vi basterà cliccare sul tasto “Installa” e subito inizierà il download che porterà all’installazione dell’App sul vostro dispositivo mobile.

Dopo aver scaricato l’applicazione, dovrete aprirla e seguire attentamente le istruzioni così da poterla collegare direttamente al vostro smartwatch XW 6.0. Una volta effettuato la sincronizzazione, potrete iniziare ad usare l’APP e, come vi abbiamo già anticipato in precedenza, potrete controllare e vedere in tempo reale tutti i dati provenienti dai sensori dell’orologio interattivo: passi, cronometro, notifiche, battiti, pressione, monitor sonno, distanza, promemoria e molto altro.

Come fare se l’app XW 6.0 non funziona?

L’applicazione vi consentirà poi di controllare se avete ricevuto messaggi sul vostro smartphone e potrete anche rispondere alle chiamate direttamente dal vostro XW 6.0. Ovviamente per poter far funzionare l’App è necessario acquistare il prodotto originale, che troverete in vendita solo ed esclusivamente sul sito ufficiale dell’azienda produttrice.

>>> ORDINA XW 6.0 SUL SITO UFFICIALE E UTILIZZALO AL MEGLIO CON L’APP: CLICCA QUI <<<

In conclusione il nuovo smartwatch XW 6.0 è davvero un dispositivo ideale per chi vuole avere a portata di mano tutto ciò di cui avete bisogno e soprattutto racchiuso in un unico accessorio.

E l’applicazione è facilissima da usare anche per tutte quelle persone che non sono molto portate a confrontarsi con la tecnologia e che hanno difficoltà con i recenti dispositivi mobili.