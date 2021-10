Applicazioni e piattaforme online: gli ingredienti per il successo con gli smartphone

La digitalizzazione dei servizi ha fatto sì che le opportunità disponibili per gli utenti online siano aumentate rispetto a quelle che era possibile portare avanti in precedenza in maniera “analogica”: al giorno d’oggi si può tranquillamente guardare un film, ascoltare un audiolibro, giocare una partita alle slot machine o modificare fotografie direttamente dal proprio dispositivo mobile, smartphone o tablet che sia, grazie a piattaforme e ad app specifiche.

Le piattaforme online e le loro funzioni innovative: il caso Netflix e quello NetBet

Quello dell’intrattenimento è uno dei settori più interessato dalla presenza di piattaforme in grado di garantire agli utenti un’interazione intuitiva e all’avanguardia: da Netflix ai casinò online, infatti, l’attenzione alle modalità di utilizzo per chi si trova “dall’altra parte dello schermo” è sempre più alta e fornisce la possibilità di interagire in maniera sempre più avanzata e personalizzata. Nel caso di Netflix, ad esempio, si ha a che fare con una piattaforma di streaming video molto popolare, amata dagli utenti di tutto il mondo (come spieghiamo nell’articolo qui di seguito: http://www.correttainformazione.it/quanto-costa-netflix) è dotata di algoritmi in grado non solo di consigliare film, serie TV, documentari e reality show che potrebbero interessare davvero l’utente, ma anche di un sistema automatico di promemoria che avvisa chi sta guardando lo schermo che è in corso un periodo di inattività, chiedendogli se vuole proseguire la visione o se vuole riprenderla successivamente. Allo stesso modo anche il mondo dei casinò online, come per esempio NetBet, raggiungibile a questo indirizzo https://casino.netbet.it/, mette a disposizione degli utenti un catalogo innovativo e un’esperienza di gioco sofisticata, grazie alla presenza non solo di un’area dedicata al live streaming dove poter interagire in tempo reale con i croupier sfruttando l’interfaccia di gioco digitalizzata, ma anche alla possibilità di giocare direttamente dai propri dispositivi mobili, in qualsiasi momento della giornata e in qualsiasi situazione.

Il “ritorno alla ribalta” grazie alle applicazioni: gli audiolibri e il fotoritocco via smartphone

Una grande parte del successo delle piattaforme online è dovuta alla presenza di applicazioni per smartphone e tablet, in grado di offrire agli utenti un’esperienza di fruizione innovativa rispetto alle stesse attività portate avanti “alla vecchia maniera”. Un esempio brillante è quello degli audiolibri: lanciati qualche decennio fa in modo analogico, tramite il supporto fisico delle musicassette, oggi stanno vivendo un nuovo momento d’oro documentato anche dalla presenza di un’apposita sezione su Repubblica disponibile al seguente link: https://www.repubblica.it/argomenti/Audiolibri, grazie proprio all’esistenza di applicazioni dedicate per smartphone e altri dispositivi mobili. Applicazioni come Audible e Storytel, consentono infatti di avere a propria disposizione cataloghi molto forniti di audiolibri e podcast di qualsiasi genere, dai grandi classici del passato, alle ultime uscite per quanto riguarda gli audiolibri, e tutte le trasmissioni più interessanti del momento per quanto riguarda i podcast. Anche il fotoritocco, che negli anni ha subito numerosi avanzamenti per ciò che concerne metodi e tecnologie, oggi è eseguibile direttamente da applicazioni dedicate come Photoshop Lightroom, Snapseed o VSCO tramite i propri smartphone, segno ulteriore dei tempi che cambiano e delle nuove necessità degli utenti (legate in particolar modo anche alla loro presenza sui social network, Instagram in primis, ma anche Facebook e Pinterest, (sia di privati che aziende), oltre che dell’avanzamento tecnologico che, come accennato, permette di ottenere risultati eccellenti nel giro di pochi clic.

Le piattaforme e le applicazioni sono dunque al servizio degli utenti per far vivere loro una nuova esperienza d’uso, arricchita dalla tecnologia e guidata dalle loro esigenze e preferenze in fatto di interazione digitale. L’importanza crescente degli smartphone ha giocato un ruolo fondamentale nell’avanzamento delle tecnologie portatili per dispositivi mobili: la maggior parte delle piattaforme e delle applicazioni è infatti pensata “su misura” per poter essere utilizzata in mobilità.