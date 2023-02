Arredo inverno per il tuo giardino: i consigli migliori

Chi ha una casa con giardino lo sa, l’inverno è sempre una sfida. La stagione, a causa delle basse temperature e delle intemperie, limita l’utilizzo che se ne può fare. Un vero peccato per gli amanti dell’aria aperta che usano gli spazi esterni per godersi un momento di relax e convivialità. La cosa più complessa è riuscire ad arredarlo in modo tale che sia fruibile anche in questi periodi.

Il problema infatti, è riuscire a sfruttare il giardino con tutte le comodità che ci servono per affrontare il periodo più freddo dell’anno. Per fortuna esistono alcuni accorgimenti che ci possono essere d’aiuto nell’organizzazione del giardino invernale e che ci consentono di viverlo senza troppi problemi. Alcuni sono consigli stilistici, altri puramente pratici ma, in generale, ti aiuteranno a godere dei tuoi spazi all’aperto anche durante la bassa stagione.

Ovviamente bisogna tenere in considerazione alcune variabili quali la grandezza effettiva del giardino, il budget che si ha a disposizione e l’uso che effettivamente se ne vuole fare durante i mesi più freddi dell’anno.

Di seguito troverai alcune dritte per gestire al meglio gli spazi esterni che circondano la tua casa.

Come arredare il giardino in inverno: consigli pratici

Quando si parla di giardino ci viene subito in mente la primavera, l’estate e di certo non viene spontaneo associare questa parola all’inverno ma basta seguire dei semplici consigli per far sì che lo spazio esterno possa essere vissuto tutto l’anno senza distinzioni stagionali.

Qualora lo spazio esterno non fosse eccessivamente grande, la soluzione migliore potrebbe essere quella di installare una copertura esterna che funga da prolungamento della struttura abitativa. Si può pensare ad una copertura removibile che sia semplice da montare e da smontare. Questa è la soluzione ideale per avere un prolungamento esterno che si può facilmente rimuovere con l’arrivo della bella stagione che ci consente di stare all’aria aperta anche senza protezioni.

Nonostante ciò, una delle prerogative di un giardino invernale, dovrebbe essere quella di mantenere la temperatura all’esterno gradevole e mite. Per fare in modo che questo accada, necessitiamo di installare delle stufe o dei cosiddetti, funghi riscaldanti, dei supporti mobili che possono essere sia ad infrarossi che a gas e permettono di poter godere anche delle serate più fredde.

La scelta dell’arredo

Dopo aver risolto problemi di natura pratica quali proteggersi dalle intemperie e mantenere la temperatura gradevole, passiamo ad analizzare aspetti puramente estetici. Un giardino di inverno per essere considerato tale, ha bisogno anche dell’arredamento giusto. In questo caso è preferibile scegliere complementi che hanno come materiale prevalente il legno, il quale trasmette una certa accoglienza e rispecchia in pieno il mood invernale.

Possiamo acquistare tavoli in legno, sedie e tanti altri accessori che puoi trovare anche online sullo store di Evocasa. Ti lasciamo, infine, una chicca: per rendere ancora più piacevole la permanenza in un giardino invernale, metti a disposizione della tua famiglia o dei tuoi ospiti, dei caldi plaid.

Ora non ti resta che vivere il tuo giardino anche in inverno!