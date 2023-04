L’assicurazione in un prestito è necessaria?

L’assicurazione sul prestito è una polizza assicurativa che nasce per tutelare il soggetto che usufruisce del prestito. Di fatto, garantisce l’estinzione, interamente o in parte, del debito che viene contratto, evitando spiacevoli conseguenze sul piano patrimoniale al richiedente e ai suoi eredi.

Quali assicurazioni sui prestiti si possono stipulare?

Esistono due tipologie di assicurazioni sui prestiti:

quelle che possono essere obbligatorie per legge in funzione del tipo di finanziamento richiesto, come nel caso di Cessione del quinto dello stipendio; e le polizze accessorie che hanno invece natura facoltativa.

Gli eventi, generalmente, sempre coperti dall’assicurazione sono il decesso e la perdita dell’impiego, ma solo per motivi non imputabili alla volontà del dipendente.

Se, ad esempio, si ha un prestito in corso e non si riesce a pagare la rata mensile per una delle circostanze sopra evidenziate, l’assicurazione interviene a rimborsare le rate, per il periodo di tempo definito nel contratto o, nei casi previsti, l’assicurazione può addirittura provvedere all’estinzione completa e anticipata del prestito. Le polizze sui prestiti, inoltre, possono garantire contro il rischio di essere segnalato come cattivo pagatore alle banche dati creditizie.

La polizza sul prestito è necessaria o facoltativa?

Ecco perché l’assicurazione è davvero l’elemento capace di arginare le molteplici complicazioni che potrebbero, purtroppo, impedire di rispettare gli accordi di rimborso di un prestito.

Nei casi in cui l’assicurazione sul prestito è prevista come condizione necessaria all’erogazione, il suo costo deve essere incluso nel calcolo del TAEG. Nel caso particolare di un prestito con Cessione del Quinto, l’assicurazione è sempre inclusa per legge nel costo totale del finanziamento, quindi nel TAEG, e rappresenta uno dei punti di forza più apprezzati.

Avere un’assicurazione già inclusa nel prestito che si andrà a sottoscrivere permettere al richiedente di usufruire sempre di un prodotto sicuro e anche trasparente perchè, rispetto ad altre tipologie di prestito che potrebbero conteggiare l’assicurazione a parte e far lievitare i costi del finanziamento, si avrà subito chiaro l’effettivo importo che si andrà a pagare.

Davvero un grande vantaggio, che rende la Cessione del quinto un prestito dalle caratteristiche uniche e inimitabili. Oltre all’assicurazione, ci sono anche altri importanti punti a suo favore:

come la sostenibilità delle rate , mai superiori al 20% dello stipendio e della pensione netti, che protegge dal rischio di sovraindebitamento;

e i tassi d’interesse calmierati grazie alle Convenzioni INPS e NoiPA, che in questo periodo caratterizzato da un forte aumento dei costi sono una garanzia per ottenere condizioni vantaggiose.

In caso fosse necessario richiedere un prestito, oltre a scegliere la formula migliore in base alle proprie esigenze (possibilmente già comprensiva di assicurazione), è davvero importante affidarsi solo ad istituti di credito certificati e in possesso del Rating di Legalità che attesta gli elevati standard di legalità, trasparenza e responsabilità sociale dell’azienda.

