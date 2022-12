AssoKappa Magic Show: il 7 dicembre al Teatro Don Bosco lo spettacolo di magia per tutta la famiglia

Si avvicina il Natale, e sono tantissimi gli eventi che movimenteranno tutto il mese di dicembre a Roma. Per tutti gli appassionati di magia, un appuntamento da non perdere assolutamente è l’AssoKappa Magic Show, uno spettacolo di magia che farà sognare grandi e piccini. Questo evento nasce dalla forte esigenza di realizzare un momento di leggerezza dopo i lunghi ultimi due anni di chiusura. L’evento è prodotto da AssoKappa, che è lo Shop Online di Magia e Cartomagia numero uno in Italia, il che già di per sé rappresenta una garanzia. Sul palco si susseguiranno alcuni dei migliori prestigiatori ed illusionisti della scena “magica” nazionale. Ma dove e quando si terrà questo fantastico show di Natale? Assokappa Magic Show avrà luogo mercoledì 7 Dicembre alle ore 20:30 presso il Teatro Don Bosco di Cinecittà. Il teatro è facilmente raggiungibile, visto che si trova in via Publio Valerio, 63, a due passi dalla metro A Subaugusta.

Non mancheranno le sorprese all’interno dello spettacolo, ma vediamo chi saranno protagonisti della serata per sapere cosa ci aspetta al Magic Show di AssoKappa. Non ha bisogno di troppe presentazioni Jack Nobile, che partendo da Youtube ha saputo trasformare la sua passione per la magia in un vero e proprio lavoro. Con i suoi trucchi di cartomagia ed i tutorial che negli ultimi anni ha pubblicato online ha saputo appassionare migliaia di giovani e meno giovani al fantastico mondo della magia, arrivando ad avere oggi 1,3 milioni di iscritti al proprio canale. La partecipazione come maestro al reality di magia “Voglio essere un Mago!” ha anticipato l’apertura della prima scuola di magia online, dove gli “allievi” potranno apprendere tutti i trucchi dai migliori esperti di ogni settore della magia.

Un altro giovane mago che potrete ammirare sul palco del Teatro Don Bosco è Matteo Fraziano, prestigiatore ed illusionista che vi farà rimanere letteralmente a bocca aperta, visto che è un esperto in magie con le carte e con il cubo di rubik e non solo: ci sarà solo da aspettare il 7 dicembre per vedere come saprà sorprendere gli spettatori dell’AssoKappa Magic Show. Andrea Sestrieri, oltre ad essere un illusionista e prestigiatore, negli anni si è specializzato nelle grandi illusioni ed in particolare nelle levitazioni. Proprio grazie ai suoi numeri di levitazioni, nel 2013 riesce a stupire i giudici di Italia’s Got Talent, arrivando addirittura in finale. Negli anni, il mago Andrea Sestrieri si è esibito presso i principali teatri di Roma, dal Teatro Vittoria al Teatro Brancaccio, dall’Auditorium della Conciliazione all’Auditorium del Seraphicum, ma la sua magia lo “teletrasporta” anche dall’altra parte del mondo, portandolo ad esibirsi allo Shangai Magic Festival.

I presentatori dell’AssoKappa Magic Show sono due volti noti della scena magica e non solo. Stiamo parlando di Francesco Leardini, che probabilmente conoscete con il nome di Mister Ardin. Lui è molto più di un semplice presentatore, visto che è anche attore teatrale, mago, cabarettista e prestigiatore: vanta diverse partecipazioni al cinema ad esempio con i film “Bigodini” e “La rivincita del Natale“, oltre ad apparizioni in televisione ad “Uno Mattina” e “Tappeto Volante“. A lui è affidata anche la regia e l’organizzazione di questo fantastico spettacolo di magia. Ad accompagnarlo sul palco nella presentazione dello spettacolo ci sarà l’attore Enio Drovandi, anche lui attore, famoso per alcuni dei suoi personaggi all’interno di film cult del cinema italiano come “Sapore di Mare“, “Amici Miei” ed “Eccezzziunale Veramente” ed avendo lavorato anche con registi di spicco come Steno e Corbucci. Infine, Partner dello show di AssoKappa è anche il Club Magico di Fernando Riccardi.

AssoKappa Magic Show: dove acquistare i biglietti in negozio e online, prezzi

L’AssoKappa Magic Show ha tutti gli ingredienti per essere uno degli spettacoli di magia più attesi della Capitale. L’appuntamento, come detto, è fissato per mercoledì 7 dicembre alle ore 20:30 presso il Teatro Don Bosco di Roma. Ma dove è possibile acquistare i biglietti per lo spettacolo? I biglietti sono disponibili presso il negozio di AssoKappa, che si trova in Via Livilla, 11 (vicino alla Metro A Numidio Quadrato). Vi consigliamo quindi di affrettarvi a prenotare il vostro posto, per non perdervi l’occasione di vivere questa notte magica di Roma. I biglietti partono da soli 10 euro, grazie alla riduzione per i bambini fino a 10 anni. Le Prime File (in esaurimento) sono in vendita a 25 euro, mentre i biglietti per Poltronissima e Platea hanno un prezzo di 20 euro. Infine, le Ultime File e la Galleria possono essere acquistate a soli 15 euro. Si tratta quindi di un’ottima occasione per una serata in famiglia, che promette sicuramente di far sognare i più piccoli e tornare bambini i più grandi.