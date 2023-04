Atomium di Bruxelles: storia, visite all’interno, prezzi e come raggiungerlo

Come Roma ha il Colosseo e Londra il Big Ben, così anche Bruxelles ha il suo monumento simbolo: l’Atomium.

A dispetto dell’idea comune, che vede nella capitale belga una città talmente progressista e moderna da essere quasi difficile trovare qualche attrazione storico artistica, in verità anche Bruxelles, la vera capitale d’Europa, possiede la sua principale attrazione turistica. Se siete curiosi di saperne di più, vediamo insieme la storia dell’Atomium, come raggiungerlo e come prenotare una visita al suo interno.

Storia dell’Atomium di Bruxelles

Forse non tutti sanno che dietro la struttura più avveniristica del Belgio, e forse anche dell’intera Europa, c’è una storia molto interessante. Benché oggi faccia strano immaginarlo, ma in verità l’Atomium doveva essere solamente una costruzione temporanea destinata ad essere smontata dopo solo sei mesi dalla sua costruzione. L’occasione per la sua costruzione fu fornita dall’Esposizione Universale EXPO del 1958 che quell’anno si svolse proprio a Bruxelles. L’Atomium era stato concepito per essere il padiglione espositivo dedicato proprio a Bruxelles e, più in generale, a tutta la nazione belga. Il padiglione espositivo fu un vero e proprio successo tanto da far registrare record assoluti di visite, motivo per il quale fu deciso di non smantellarlo una volta conclusa la fiera e di lasciarlo in piedi, facendone addirittura uno spazio espositivo museale permanente.

Il progetto per la realizzazione dell’Atomium fu ideato dai fratelli architetti André e Jean Polak insieme all’ingegnere André Waterkeyn e insieme che misero in piedi una struttura innovativa e futuristica. La struttura, realizzata interamente in metallo, è davvero molto semplice poiché composta da un insieme di sfere e tunnel, posti a grande altezza dal suolo.

Il monumento è alto 102 metri ed è composto da 9 sfere ognuna delle quali del diametro di 18 metri. Infine 20 tunnel, alcuni dei quali strutturali collegano le 9 sfere, all’interno delle quali sono posizionate un insieme di scale mobili che consentono di spostarsi da un livello all’altro della struttura e da una sfera all’altra. L’insieme di tutto il complesso si trova a circa 90 metri di altezza panoramica dalla quale è possibile godere di una vista davvero prospettica sul viale sottostante che, come una specie di sentiero ideale conduce proprio all’Atomium.

Nel complesso il monumento ricorda la forma di un atomo e, idealmente, si pone come simbolo del progresso scientifico e anche democratico, incarnando così quei valori di democrazia e unità che sono alla base della fondazione dell’Unione Europea, la cui capitale ha sede, non a caso, proprio a Bruxelles.

Nel corso degli anni, proprio perché la struttura è stata trasformata in un museo, l’Atomium è stato oggetto di numerose ristrutturazioni, l’ultima avvenuta nel 2066 che ha riguardato le parti strutturali delle sfere, adibite ad ospitare alcune sale espositive.

Come raggiungere l’Atomium dal centro di Bruxelles

Data la sua particolarità, l’Atomium è una delle attrazioni che si devono assolutamente visitare se si è in giro per Bruxelles. Guardando la mappa della città, tuttavia ci si rende conto che l’Atomium non è esattamente nel centro di Bruxelles o comunque non è proprio vicino alle principali attrazioni presenti in centro città.

La struttura si trova in Piazza dell’Atomium n. 1 in una zona della città particolarmente verdeggiante e situata nella zona nord di Bruxelles. Benché non si trovi esattamente al centro della capitale belga, tuttavia, il museo è facilmente raggiungibile anche con i mezzi pubblici. Dal centro della città, infatti è possibile prendere la linea 6 della metropolitana che collega il centro città con la zona nord di Bruxelles. una volta saliti sulla metro basterà scendere alla fermata Heysel/Heysel. L’intero tragitto dura all’incirca 20 minuti: 15 minuti di metro circa per raggiungere il museo dal centro città e 5 minuti a piedi una volta scesi alla fermata della metro. Un altro modo più semplice è quello di usufruire di bus turistici che effettuano percorsi panoramici comprensivi di tappe e fermate, tra le quali si trova sempre la fermata in corrispondenza dell’Atomium. naturalmente, in questo caso, il bus turistico potrebbe non essere il modo più veloce per raggiungere il museo, dal momento che effettua un percorso panoramico più lungo, tuttavia potrebbe essere senz’altro più gradevole come viaggio poiché consente di godere delle bellezze della città rimanendo comodamente seduti a bordo dell’autobus.

Visitare l’interno dell’Atomium: prezzi e prenotazioni

Come abbiamo già anticipato l’Atomium, è molto più di una semplice struttura espositiva, ma è un vero e proprio museo. Delle 9 sfere, solamente cinque possono essere visitate a cui si aggiungono le sale e i tunnel d’ingresso. Come ogni museo che si rispetti, anche l’Atomium ospita una mostra permanente, dove viene raccontata, attraverso materiali e immagini d’archivio, la storia del complesso architettonico, inquadrando la costruzione nel fermento culturale del 1958, anno della sua costruzione e, infine, una serie di mostre temporanee le cui tematiche sono affini ai principi e i valori dell’Atomium, quindi: design, architettura, scienza e tecnologia.

Per visitare l’Atomium occorrerà munirsi di biglietto che può essere acquistato in due modalità:

online, direttamente sul sito ufficiale della struttura;

in biglietteria, fino a mezz’ora prima della chiusura dell’edificio.

Nel caso in cui il biglietto venisse acquistato online è possibile beneficiare della possibilità di saltare la fila, opzione molto consigliata in caso di anziani e bambini, dal momento che la fila per entrare al museo è sempre molto lunga, specialmente in alta stagione. Il biglietto salta fila è un biglietto che assomiglia a una prenotazione e dà diritto ad entrare senza dover aspettare le lunghe code d’ingresso. In tutti i casi i biglietti acquistati danno diritto a visitare l’attrazione nella sua totalità.

Di seguito i prezzi dei biglietti per visitare l’attrazione:

16 euro – biglietto standard e biglietto saltafila;

8,50 euro – minori (gratis per bambini al di sotto dei 115 cm);

14 euro – over 65 anni.

Nel caso in cui si desiderasse combinare la visita all’Atomium con la visita al Design Museum, che si trova proprio di fronte all’Atomium, il biglietto – acquistabile sempre in doppia modalità (online e in biglietteria) – costerà solamente 1 euro in più, per un totale di soli 17 euro.