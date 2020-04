Audiolibri gratis in italiano e inglese: i migliori da scaricare, per bambini e su YouTube

Esistono davvero numerose possibilità per ascoltare audiolibri, molte delle quali a pagamento con abbonamenti mensili. Noi, però, oggi vi faremo scoprire le alternative gratuite che, soprattutto in questo periodo di lockdown forzato dovuto all’emergenza Covid-19, sono davvero numerosissime. Non solo, però: agli audiolibri in italiano affiancheremo anche quelli in inglese, spesso utilizzati per imparare meglio la lingua; quelli per bambini che in questi giorni sono a casa da scuola e che hanno la necessità di trovare sempre qualcosa di nuovo con cui svagarsi e, infine, quelli presenti su Youtube, mezzo fruibile da tutti coloro che sono provvisti di un qualsiasi dispositivo elettronico e una connessione ad internet in maniera più che facile e veloce.

I migliori audiolibri gratuiti da scaricare in italiano e in inglese nel 2020

Anche se in Italia, secondo alcune stime, soltanto il 7% della popolazione ha ascoltato un audiolibro nell’anno passato, contro il 24 % negli Stati Uniti d’America, sappiamo che questa pratica sta iniziando a diffondersi. In periodi di normalità gli audiolibri possono essere, ad esempio, un’ottima alternativa alla musica o ai podcast mentre ci muoviamo per andare a lavoro o da qualsiasi altra parte in bicicletta, in macchina o, per i più pigri, su autobus e metro. Sono, inoltre, la scelta più efficace per chiunque voglia svolgere altre mansioni “leggendo”: dalle pulizie di primavera al workout quotidiano, dal momento culinario per il pranzo a quello della doccia. Esistono, proprio per queste ragioni, numerose piattaforme a pagamento, come Audible, che ritroveremo più avanti, o Storytell, che riescono ad offrire ai loro clienti utenti un catalogo sempre aggiornato di audiolibri ad un costo.

Nei casi appena citati il prezzo da pagare è di 9, 99 euro da pagare automaticamente al termine di un periodo di prova che, a seconda delle offerte del periodo, può variare dai 14 ai 30 giorni.

Cosa scegliere, quindi, se si sta cercando una soluzione per poter ascoltare i propri libri preferiti o le ultime uscite in maniera continuativa e, soprattutto, gratuita?

Le opzioni fra cui scegliere sono molteplici.

Un primo spunto può essere dato da Rai Play Radio, che mette a disposizione di tutti gratuitamente l’ascolto o il ri- ascolto di audiolibri letti da personaggi dello spettacolo. Unica pecca: è richiesto l’ascolto online e non è possibile scaricare gli audiolibri in lettura.

Diverse modalità, invece, sono quelle proposte da Audiolibri.org e Librivox, portali che prevedono l’accesso a numerosi audiolibri in diverse lingue, compresi quelli in italiano e in inglese.

Audiolibri.org, infatti, permette di scaricare fino a 3000 audiolibri scegliendo da una vasta libreria che vanta ben 1800 titoli in lingua italiana. La ricerca della vostra prossima lettura può iniziare tranquillamente non appena sarete entrati nella pagina principale, esplorando la libreria o ricercando in maniera specifica un titolo, un autore o un lettore. Attenzione, però, se state cercando letture in un’altra lingua: di default, infatti, la lingua di lettura su cui verrà effettuata la ricerca sarà l’italiano, ma basterà variare la lingua in alto a destra scegliendo fra ben dieci idiomi per modificare i parametri di ricerca. Gli audiolibri maggiormente curati e ordinati sono, però, quelli in italiano, spagnolo e inglese, che viene contrassegnato specificatamente con GB, intendendo perciò un accento prettamente britannico.

Librivox.org, invece, è un portale no profit di audiolibri americano sebbene, al suo interno, venga data voce anche utilizzando la lingua italiana. Il portale nella propria pagina home richiede al visitatore se è deciso ad essere un audiolettore o un lettore volontario di libri chiedendo, quindi, ai fruitori stessi del sito di poter creare audiolibri per altri appassionati di lettura.

Si riconferma, per concludere, una punta di diamante per la gratuità della letteratura Liber Liber. Il sito, già conosciutissimo in quanto permette di scaricare gratuitamente anche gli e- book da leggere sul proprio lettore apposito o anche da comuni applicazioni scaricabili per il proprio smartphone, mette a disposizione dei lettori uditori, numerose opere del progetto Libro Parlato. Una volta entrati sul sito di Liber Liber basterà cliccare in alto a destra sulla sezione “audiolibri” per poi trovarsi a scegliere la prossimo audio lettura consultando un elenco per opere o uno sugli autori.

Scaricare nel proprio computer i file con audiolibri è davvero molto semplice: basta cliccare sull’icona del brano con il tasto destro del mouse e scegliere con un altro click “Salva link con nome…”, “Salva oggetto con nome”, “Save Target As…” o su qualsiasi altro comando che risulti simile.

Gli audiolibri offerti da Liber Liber sono tutti per lo più narrati in lingua italiana e risultano essere, in numerosi casi, dei grandi classici della letteratura, sia per adulti che per bambini e ragazzi: si possono, infatti, trovare libri di autori come Italo Svevo e Luigi Pirandello, accanto a titoli come Piccole Donne di Louisa May Alcott, il libro Cuore di Edmondo De Amicis e una cospicua parte di storia tratte da Il Giornale dei Bambini, pubblicato dal 1881 al 1883.

I migliori audiolibri gratuiti in italiano e in inglese fruibili nel 2020 per bambini

Oltre ai titoli presenti su Liber Liber che abbiamo visto nel paragrafo precedente, esistono altre numerose opzioni per trovare audiolibri gratuiti dedicati ai più piccoli.

Come abbiamo anticipato in precedenza ritroviamo Audible, la piattaforma a pagamento firmata Amazon , che ha creato per questo periodo di emergenza, un nuovo servizio Stories.Audible.com “un luogo in cui chiunque, in qualsiasi paese, può godere dello streaming illimitato di centinaia di titoli per bambini e famiglie gratis” come è affermato nel comunicato ufficiale pubblicato sul sito Audible.

I titoli sul sito Stories.Audible.com sono davvero tantissimi: pubblicati in lingue diverse, troviamo letture in spagnolo, tedesco e francese oltre, naturalmente, a quelli in italiano.

Per i nostri amici più piccoli vengono messi a disposizione davvero innumerevoli risorse. Oltre agli audiolibri con i titoli più famosi della letteratura per l’infanzia, Stories Audible offre le biografie di grandi personaggi della storia e della filosofia, come Antonio Gramsci o Hannah Aredt, e un format “Novecento Italiano” in cui grandi storici raccontano periodi ben definiti, dal Delitto Matteotti a Tangentopoli.

La proposta di audiolibri in inglese, invece, è ancora più ricca e ben ordinata secondo diverse categorie da quella denominata “Folk & Fairy Tales for All” con le più belle fiabe e favole alle diverse categorie di età: littlest listeners, elementary, tween e teen.

Una ultima proposta arriva, infine, da Libroaudio.it, una iniziativa della Scuola di Grafica di Venezia completamente gratuita che, però, permette di poter inviare una donazione al sito stesso o, se si preferisce, di donare ad organizzazioni che si occupino di aiutare l’infanzia in difficoltà come Unicef, la Lega del Filo d’Oro e Terre de Hommes.

Tutti i racconti, letti unicamente in lingua italiana, sono interpretati da Ginzo Robiginz e sono arricchiti da effetti sonori, musica e voci buffe per allietare e rendere ancora più divertente ai più piccoli la narrazione.

Youtube 2020: ecco dove reperire i migliori audiolibri gratuiti in italiano e in inglese dal portale di vide più famoso nel mondo

Youtube si rivela nuovamente un amico della lettura e un media davvero ricco di risorse per gli appassionati. Dopo il fenomeno dei booktuber, cioè la community che suggerisce i titoli migliori e le nuove uscite, che ha ricevuto molto fama in passato e che continua a far parlare di sé, Youtube diventa un calderone per poter ascoltare audiolibri gratuitamente.

Numerosi sono, infatti, i canali che permettono di ascoltare audiolibri. Audiolibri in Italiano, ad esempio, è una playlist ideata da Kisstube nella quale vengono inseriti tutti gli audiolibri pubblicati in lingua italiana. Allo stesso scopo sono stati creati i canali di VALTER ZANARDI letture sul quale sono stati pubblicati numerosi libri letti da Valter stesso, neurologo in pensione che si è dedicato alla “lettura online” ormai da qualche anno. Talvolta i racconti, per lo più di classici della letteratura, sono accompagnati da una musica di sottofondo che rende ancor più piacevole ascoltarlo.

L’ultima proposta, per concludere, viene dal canale Audiolibri Club di audio lettori nel quale, oltre alle letture degli audiolibri, sono presenti anteprime, estratti e curiosità riguardo a testi e ad autori.

Non mancano, ovviamente, anche audiolibri in inglese, alcuni dei quali letti da voci a noi ormai familiari: basti pensare, ad esempio, che il primo risultato che emerge dalla ricerca di “audio book” su Youtube è Sherlock Holmes: Rediscovered Railway Stories prodotto da BBC e letto da Benedict Cumberbatch, attore che ha prestato il volto in una fortunata serie del 2010 all’investigatore più famoso di tutti i tempi.