Aumento pensione di invalidità civile: come richiederlo, requisiti e importi

La pensione di invalidità civile comporta spesso l’assegnazione di un importo mensile insufficiente al richiedente, che in alcuni casi potrebbe aver diritto ad un aumento di tale cifra. Sicuramente più semplice a dirsi piuttosto che a farsi, dal momento che bisogna aver ben chiari in testa i requisiti indispensabili per procedere con la richiesta, l’importo aggiuntivo a cui si avrebbe diritto in caso di successo nel ricorso e le modalità previste per richiedere ufficialmente l’aumento della pensione. Vedremo tutto nei prossimi paragrafi.

Di quanto può aumentare l’importo della pensione di invalidità civile?

La pensione di invalidità civile è riconosciuta a coloro che, in età compresa tra 18 e 67 anni, possiedono una totale inabilità lavorativa al 100%. L’importo di tale contributo è pari, ad oggi, a 287,09 euro al mese. Tale cifra, per chi non è supportato da redditi di familiari, può non essere sufficiente per sostenere le spese quotidiane. Di conseguenza, il beneficiario della pensione può essere spinto a chiedere un aumento dell’importo pensionistico mensile al fine di condurre una vita dignitosa.

L’incremento della pensione di invalidità civile può essere pari a:

al mese (13 mensilità annue, per un totale di 134,29 euro annui) nel caso in cui il titolare e l’eventuale coniuge non riescano a raggiungere un determinato importo annuo (definito anno per anno); Integrazione fino al raggiungimento di 652,02 euro al mese, in presenza di ulteriori requisiti reddituali relativi a chi percepisce la pensione e all’eventuale coniuge.

Requisiti per richiedere un aumento sulla pensione di invalidità civile

Perché richiedere un aumento della pensione che già si percepisce? Semplicemente per diversi motivi:

Non ci si sente tutelati in relazione alla patologia invalidante;

Non si riesce ad arrivare a fine mese;

Chi riceve la pensione e i propri familiari non riescono ad andare avanti con meno di 300 euro al mese.

La richiesta di aumento della pensione di invalidità civile non può certo essere accolta indipendentemente da chi ne fa richiesta. L’INPS, infatti, valuterà caso per caso il possesso dei requisiti indispensabili per vedersi accogliere la richiesta. E’ per questo che bisogna essere ben precisi e affidarsi solo a professionisti competenti in questo settore, che sappiano esaminare il vostro caso e verificare il possesso dei requisiti per la richiesta di aumento.

I requisiti fondamentali per percepire la pensione di invalidità con aumento fino al raggiungimento di 652,02 euro al mese sono:

Avere un’età compresa tra i 18 e i 67 anni ;

; Essere riconosciuti lavorativamente inabili al 100%;

al 100%; Percepire pensione di invalidità civile ;

; Non possieda redditi propri al di sopra di 6.117,93 euro ;

; Non possieda, tra chi percepisce e l’eventuale coniuge, redditi al di sopra di 12.820, 47 euro.

Pensione invalidità civile: come richiederne l’aumento?

Dopo aver visto tutti i requisiti e gli importi previsti per l’aumento della pensione di invalidità civile, è bene chiarire che non è consigliabile procedere autonomamente. Per ottimizzare le probabilità di riuscita e affrettare i tempi per ricevere l’ok dall’INPS, è bene affidarsi a professionisti nel settore.

