Aumento delle pensioni: chi ne potrà beneficiare?

Il mese di agosto e quello di settembre saranno caratterizzati da alcuni aumenti nel settore delle pensioni, con importi diversi in base alle circostanze. La maggior parte dei pensionati ha avuto accesso nel mese di luglio al bonus di 200 euro, anche se qualcuno è ancora in attesa di ottenerlo; ad ogni modo coloro che non ne hanno fruito a luglio lo avranno ad agosto, ovviamente sempre a patto che rientrino fra chi ha diritto a questo beneficio. L’aumento delle pensioni in programma ad agosto, invece, sarà una conseguenza del riconoscimento dei rimborsi del 730: a sostenerlo è il quotidiano online blowingpost.it , che spiega nel dettaglio di che cosa si tratta.

Il riconoscimento dei rimborsi del 730

In pratica il riconoscimento dei rimborsi del 730 è previsto in modalità e in tempi variabili in base al momento in cui la dichiarazione dei redditi viene presentata, a seconda che la stessa abbia ricevuto o meno delle modifiche. In caso di modifiche, è essenziale attendere che vengano eseguiti i controlli del caso da parte dell’Agenzia delle Entrate. Scendiamo nei particolari per capirne di più: le persone che presenteranno o hanno già presentato il 730 fra giugno e settembre potranno ricevere il rimborso a partire dal secondo mese seguente a quello in cui il prospetto della liquidazione è stato ricevuto. Di conseguenza, ad agosto i rimborsi sono garantiti unicamente per i soggetti che hanno presentato il 730 nei primi 20 giorni di giugno.

Pensioni più ricche: ecco perché

Non solo aumenti ad agosto, però: le pensioni cresceranno anche nel mese di settembre. Come si è visto, nel corso del mese che è appena cominciato si concluderà la fornitura del bonus una tantum di 200 euro prevista per luglio, in modo che potranno riceverlo anche coloro che non ne hanno ancora fruito. Nel caso in cui ci dovesse essere una proroga nei mesi a venire e il beneficio dovesse essere approvato in via ufficiale attraverso il decreto aiuti bis, esso potrebbe diventare efficace entro la fine del mese prossimo (il Parlamento ha 60 giorni di tempo per convertire un decreto legge in legge), e a quel punto il pagamento del bonus di 200 euro potrebbe avere effetto retroattivo. Di conseguenza a settembre verrebbe disposto un pagamento di 400 euro, relativo sia al mese di settembre che a quello di agosto.

I rimborsi 730

Per di più, alle cifre in questione si devono sommare comunque gli altri aumenti delle pensioni innescati dal riconoscimento a settembre dei rimborsi 730. Ricapitolando: chi ha presentato il 730 prima del 20 giugno ha diritto ai rimborsi entro il 29 agosto, mentre chi lo ha presentato tra il 21 giugno e il 15 luglio li riceverà entro il 23 settembre. Poi il 15 ottobre verranno erogati i rimborsi per le dichiarazioni 730 che sono state presentate fra il 16 luglio e il 31 agosto, mentre il 30 novembre toccherà a chi ha presentato la dichiarazione tra il 1° e il 30 settembre.