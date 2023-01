Curiosità sulle auto Opel: quali sono i modelli più popolari?

Le auto tedesche hanno sempre avuto molto successo sul mercato internazionale, spesso per la loro qualità costruttiva. Purtroppo hanno anche spesso costi alti e per molti proibitivi. Opel è invece un brand perfetto per chi cerca un’auto affidabile, ben costruita e accessibile, con una vasta gamma di modelli e opzioni disponibili. In questo articolo esploreremo proprio i modelli più popolari del brand, descrivendo le loro caratteristiche e il loro impatto sul mercato.

Un accenno alla storia di Opel

Opel è un’azienda automobilistica con sede nella regione tedesca dell’Assia. Fu fondata nel 1862 da Adam Opel, dapprima come fabbrica specializzata nella produzione di macchine da cucire, poi nel 1887, fu destinata alla produzione di biciclette. La prima automobile della casa tedesca invece risale al 1902 con la produzione della Opel 9PS.

Con il passare del tempo l’affidabilità del brand e l’ottimo rapporto qualità prezzo ha reso sempre più popolari le auto Opel che, oggi, contano milioni di esemplari in tutto il mondo. Tutto ciò ha portato anche a un buon mercato dell’usato, non solo delle macchine stesse, ma anche dei ricambi, che allungano la vita utile delle auto del brand. A questo proposito, se vuoi saperne di più, puoi cercare informazioni su Ovoko.

Le utilitarie più famose di Opel

Opel Corsa

38 anni di carriera e oltre 14 milioni di esemplari venduti, questo il biglietto da visita della Opel Corsa che con la sua riedizione numero 6 datata 2019 è risultata, nel 2021, la vettura più venduta in Europa nella categoria delle “piccole”.

Lo straordinario successo della Corsa va attribuito sicuramente alle sue dimensioni ridotte che la rendono un’auto perfetta per le città ormai sempre più a corto di spazio, ma anche e soprattutto alla sua affidabilità e al suo motore 1.2 turbo benzina che nella versione da 120 cavalli rende la guida tanto divertente quanto confortevole.

Opel Adam

Lanciata nel 2012, l’Opel Adam è una city car compatta ed elegante che offre un’ottima qualità costruttiva e un’ampia gamma di motori. Grazie al suo design moderno sta acquistando popolarità tra chi cerca un’auto divertente e personalizzabile.

Le berline

Opel Astra

Lanciata per la prima volta nel 1991, l’Astra è una berlina compatta che si è affermata come una delle auto più popolari in Europa. Con un design elegante e una buona dotazione di sicurezza, è un’ottima scelta per chi cerca un’auto affidabile e spaziosa.

Opel Insignia

Più giovane, anche se ormai è sul mercato dal 2008, l’Opel Insignia è una berlina di medie dimensioni che offre un’ottima qualità costruttiva. Il suo design spazioso e la linea molto elegante sono i punti di forza che rendono quest’auto Opel molto popolare e apprezzata dal pubblico.

I SUV

Opel Mokka

Lanciato nel 2012, il Mokka è un SUV di successo dell’azienda tedesca. La sua particolare combinazione di stile, praticità e sicurezza lo hanno reso una scelta popolare tra i consumatori alla ricerca di un SUV compatto, moderno e sportivo, con linee fluide e una mascherina frontale distintiva che gli conferiscono un aspetto aggressivo.

Opel Grandland X

Uscito sul mercato nel 2017, è un SUV di medie dimensioni che offre un’esperienza di guida confortevole e sicura. Il design è moderno e sofisticato, ideale per famiglie e professionisti che cercano un’auto spaziosa e sicura, con una buona dotazione di tecnologie.

Il Grandland X è disponibile con una vasta gamma di motori, tra cui benzina, diesel, ibridi ed elettrici, offrendo un’ampia scelta per soddisfare le esigenze dei suoi clienti.

Opel Crossland X

Crossland X è il SUV della casa tedesca che sta riscuotendo un discreto successo in tutta Europa, con circa quattrocentomila gli esemplari venduti nel 2021. Stando a quanto dichiarato da proprietari ed esperti, con Crossland X, Opel è riuscita ad unire in un’ unica automobile l’agilità di una utilitaria ed un abitacolo pratico ed accogliente.

Viene venduta con due motorizzazioni differenti, una 1.6 diesel da 120 cavalli, l’altra 1.2 turbo benzina da 110 cavalli, ed entrambe le versioni, nonostante la notevole potenza erogata, garantiscono consumi piuttosto contenuti.

Conclusioni

Opel è un’azienda automobilistica che vanta una lunga storia e una grande esperienza nella produzione di veicoli di qualità. Con una gamma di prodotti che va dalle automobili ai mezzi commerciali, è un punto di riferimento per molti acquirenti. Alcuni dei modelli più popolari per gli automobilisti in Europa sono la Corsa, l’Astra, la Mokka e l’Insignia. Con la sua produzione di veicoli affidabili e duraturi, Opel è un’azienda che può essere fidata per fornire un’esperienza di guida sicura e soddisfacente.