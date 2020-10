Automa Door: truffa o funziona, istruzioni, prezzo Amazon e sito ufficiale

Oggi vi parliamo di Automa Door, il nuovo e innovativo fermaporta automatico adesivo che vi consentirà di chiudere qualsiasi tipologia di porta, finestra, armadi e molto altro ancora. Realizzato con un cordino metallico speciale, è un accessorio altamente resistente all’usura ed è in grado di sviluppare una capacità di tiro di ben 800g che permette la chiusura agevole della maggior parte dei serramenti.

>>> CLICCA QUI E SCOPRI AUTOMA DOOR SUL SITO UFFICIALE: OFFERTA LANCIO CON SPEDIZIONE GRATUITA E PAGAMENTO IN CONTANTI ALLA CONSEGNA <<<

Ma per scoprire se funziona davvero o se si tratta di una delle molteplici truffe presenti sul web, vi consigliamo di leggere cosa ne pensano gli utenti che l’hanno già provato. A seguire poi troverete le istruzioni d’uso, il prezzo su Amazon del prodotto e quanto costa sul sito ufficiale dell’azienda produttrice.

Come funziona Automa Door: istruzioni d’uso e caratteristiche tecniche del chiudiporta

Siete alla ricerca di un sistema di chiusura che vi possa aiutare a rendere automatica la chiusura di ogni porta, finestra o serramenti della vostra casa ma ancora non avete trovato quello giusto? Adesso è finalmente arrivata in commercio la soluzione adatta a risolvere tutti i vostri problemi e si tratta di Automa Door, il chiudiporta automatico adesivo molto resistente e ideato per potersi adattare a qualunque tipologia di porta o finestra. Ecco quali sono i serramenti a cui si adatta con facilità:

Porte classiche

Porte Scorrevoli

Porte di Vetro

Doppia Porta

Finestre

Finestre a vasistas

Ante di armadi scorrevoli o classiche

Anta doccia

Automa Door al suo interno contiene una molla a spirale che riesce a muovere un cordino metallico resistente all’usura (ha una lunghezza di circa 1,2 mt) che è guidato dalla puleggia della bobina che fuoriesce da un ugello fatto di ottone ed è in grado di garantire una capacità di tiro di ben 800g così da consentire una chiusura molto semplice di qualsiasi serramento e altro. E il tutto è racchiuso in una copertura in ABS.

L’installazione del nuovo chiudiporta è molto semplice e veloce, vi basterà seguire le istruzioni d’uso. Stando a quanto riportato sulla confezione del prodotto, vi basterà attaccare con l’adesivo Automa Door alla porta o alla finestra che volete chiudere automaticamente e poi non avrete più alcun problema.

Recensioni e opinioni Automa Door: funziona davvero o è una truffa online?

Ma cosa ne pensano tutti i clienti che hanno già avuto la possibilità di testare il funzionamento del nuovo Automa Door? Scopriamolo andando a leggere le recensioni e le opinioni che gli utenti hanno lasciato sia sul sito ufficiale della linea glam che nei vari forum online e grazie alle quali potremo capire se questo accessorio funziona o si si tratta dell’ennesima truffa che circola sul web. Ecco alcune delle testimonianze delle persone che hanno già acquistato Automa Door e lo consigliano a tutti:

“Dopo aver letto le recensioni dei clienti, mi sono convinto ad acquistare il nuovo Automa Door perché avevo bisogno di un chiudiporta automatico efficace da poter installare sulla porta del mio ufficio perché non si chiude mai perfettamente e ogni volta sono costretto ad alzarmi per chiuderla. Adesso ho risolto il problema e posso lavorare in assoluta tranquillità. Ne acquisterò sicuramente altri approfittando dell’offerta speciale così da poterlo installarlo anche a casa sulla porta della mia camera matrimoniale. Consigliatissimo”. Ludovico A. “Grazie alla promozione disponibile sul sito internet ufficiale, ho acquistato questa coppia di chiudiporta automatici e li ho sfruttati utilizzandoli per la scarpiera di mia moglie in quanto le ante si chiudevano mai bene. Installando Automa Door abbiamo risolto la questione e le discussioni tra me e lei. Le ante si chiudono da sole e la scarpiera rimarrà chiusa quando non utilizzata. Molto semplice da installare”. Carlo C.

Prezzo Amazon Automa Door: quanto costa il chiudiporta automatico sul sito ufficiale

Ma quanto costa e dove è possibile acquistare il nuovo Automa Door in maniera veloce e sicura? Se volete anche voi il chiudiporta automatico adesivo della linea glam, sappiate che non è in vendita tra le migliaia di articoli disponibili nello store di Amazon e nemmeno nei negozi di ferramenta tradizionali. Il prodotto originale si può comprare solo tramite il sito ufficiale dell’azienda produttrice dove troverete un form da compilare con i vostri dati anagrafici.

Una volta compilato correttamente, verrete ricontattati direttamente da un operatore della casa produttrice che vi confermerà la buona riuscita dell’acquisto e riceverete la spedizione contenente il vostro pacco – che include 2 chiudiporta, un biadesivo di 3M e 2 ganci per la porta – nel giro di 1-3 giorni lavorativi e senza costi aggiuntivi per la consegna che è totalmente gratuita. Potrete effettuare il pagamento comodamente in contanti al corriere espresso tramite contrassegno oppure anticipatamente con carta di credito, PayPal o Postepay.

>>> SITO UFFICIALE AUTOMA DOOR: CLICCA QUI E APPROFITTA DELL’OFFERTA LANCIO CON SPEDIZIONE GRATUITA E PAGAMENTO IN CONTANTI ALLA CONSEGNA <<<

Infine per quanto riguarda il costo di Automa Door, se vi affrettate sul sito ufficiale troverete un’incredibile offerta di lancio che vi permetterà di acquistare 2 chiudiporta ad un prezzo speciale e super conveniente di soli 59 euro.

Ma fate in fretta perché la promozione è disponibile fino ad esaurimento delle scorte e per un tempo molto limitato.