Batterie c al litio: cosa sono e come spedirle senza problemi

Batterie e pile al litio sono tra le più utilizzate per fornire corrente a vari tipi di dispositivi, dal comune telecomando fino alle biciclette elettriche. A seconda del dispositivo che si intende alimentare, si può scegliere tra comuni pile usa e getta, come le comuni batterie tipo c al litio metallico, dette anche al litio primario, e batterie ricaricabili agli ioni di litio o al litio secondario.

Chi si trova a dover spedirne uno o più pacchetti di pile mezza torcia oppure un dispositivo che contenga questo tipo di batteria, deve prendere alcune precauzioni per evitare che si verifichino incidenti durante il trasporto.

In particolare, esistono precise regole, identiche per qualsiasi tipo di pila al litio, per quanto riguarda gli imballaggi da utilizzare e il tipo di spedizione al quale ricorrere.

Pile c al litio: che cosa sono

Prima di scoprire nel dettaglio le regole da rispettare per spedire batterie c al litio, cerchiamo di capire che cosa sono e in cosa si differenziano da altre tipologie di pile.

Le mezze torce al litio primario o metallico sono quelle non ricaricabili, normalmente utilizzate per alimentare vari tipi di dispositivi che si hanno normalmente in casa; dotate di un anodo di litio, sono caratterizzate da una lunga durata e un’elevata potenza.

Batterie al litio secondario: che cosa sono

Le batterie al litio secondario sono quelle agli ioni di litio, ricaricabili e utilizzate per alimentare smartphone, tablet, computer portatili, veicoli elettrici e altro ancora.

Le batterie agli ioni di litio non sono disponibili nel formato mezza torcia.

Come spedire le batterie formato c al litio

Le batterie al litio sono merci delicate, in quanto, in seguito a forti urti o altri incidenti, come cadute dall’alto o esposizione a temperature troppo elevate, potrebbero causare incendi. È questo il motivo principale per il quale è necessario seguire con attenzione il protocollo di spedizione.

In particolare, prima di procedere con la spedizione è necessario procurarsi casse o scatole omologate per il trasporto di merci che necessitano di molta protezione, nonché marcare ed etichettare gli imballi. In più, si dovranno compilare appositi moduli, i quali andranno allegati alla spedizione.

Chi non è esperto del settore, può affidarsi a corrieri specializzati nelle spedizioni di materiale delicato e pericoloso, i quali si faranno carico di tutti i procedimenti, garantendo il rispetto di tutte le norme e assicurando una spedizione sicura e priva di rischi.

Batterie c alcaline: valgono le stesse regole?

Oltre alle batterie al litio metallico, in commercio è possibile trovare anche pile tipo c alcaline con elettrolita di idrossido di potassio, ugualmente efficienti. La spedizione delle pile alcaline è meno complessa, in quanto il loro trasporto non presenta particolari rischi. Per inviare pacchetti di pile alcaline o dispositivi che le contengono, è generalmente sufficiente utilizzare imballaggi resistenti, proteggere i morsetti in modo da evitare cortocircuiti ed evitare che le pile entrino in contatto con eventuali oggetti metallici posti all’interno del pacco.

Consultando il fornitissimo catalogo di batterie c sul sito di RS, è possibile valutare le differenze tra pile alcaline e al litio, e scegliere quelle più adatte al tipo di dispositivo al quale si deve fornire energia.