BBQ Mat: sito ufficiale, recensioni, prezzo Amazon e offerte

Sul mercato è arrivata la soluzione perfetta per voi: si tratta del nuovo BBQ Mat, l’innovativo e rivoluzionario tappetino per forno e barbecue della linea Italoshop progettato per aiutarvi sia nella cottura di alcuni alimenti che nella pulizia. Scopriamo adesso quali sono le sue caratteristiche principali, le istruzioni d’uso, le recensioni degli utenti che l’hanno già provato, il prezzo del tappetino su Amazon e come è possibile acquistare online tramite il sito ufficiale dell’azienda italiana che lo produce.

BBQ Mat: caratteristiche tecniche e come usare il nuovo tappetino per forno e barbecue

Oggi vi parliamo di BBQ Mat, il rivoluzionario tappetino per forno e barbecue realizzato dalla linea Italoshop e pensato per cuocere in maniera più veloce e sicura qualsiasi alimento, anche e soprattutto quelli più delicati come verdure tagliate sottili o a tocchetti, crostacei, uova e tanti altri. Fin dal primo momento in cui è arrivato in commercio, questo innovativo accessorio da cucina ha iniziato ad ottenere enormi consensi tra gli utenti online ed è diventato infatti uno degli articoli più richiesti, anche per l’ottimo rapporto qualità/prezzo.

Inoltre è stato approvato anche dagli chef e dai migliori cuochi italiani ed è stato certificato in modo positivo dal Ministero della Salute in quanto privo di qualsiasi sostanza chimica (tra cui PFOA). E’ perfetto per essere usato sia in forno che sul barbecue, ma l’azienda produttrice raccomanda di non metterlo a contatto diretto con le fiamme. Oltre a permettere una cottura più sicura, questo tappetino vi renderà la vita più facile anche quando dovrete pulire il vostro forno o il barbecue. BBQ Mat infatti evita che le griglie si sporchino in modo eccessivo. Ma vediamo nel dettaglio tutte le sue caratteristiche principali:

Realizzato in fibra di vetro

Dimensioni: circa 40 x 33 cm

Privo di sostanze dannose, tra cui PFOA

Resistente fino a 265 ºC circa

Adatto a forno e barbecue

Antiaderente, ritagliabile e riutilizzabile

Facile da pulire in lavastoviglie

Recensioni e opinioni BBQ Mat: funziona davvero o si tratta di una truffa?

Sono diverse le persone che hanno già avuto la possibilità di testare il funzionamento di BBQ Mat ed hanno deciso di convidivere online la propria esperienza con questo innovativo articolo per la cucina. Le testimonianze dei clienti che l’hanno già provato sono importanti in quanto ci aiutano a capire se un prodotto funziona e ci permette così di evitare di imbatterci in una delle molteplici truffe presenti online. Per questo a seguire abbiamo deciso di raccogliere per voi un paio di recensioni contenenti le opinioni (negative e positive) degli utenti:

“Finalmente grazie al nuovissimo e innovativo BBQ Mat posso preparare tutto sulla griglia senza che nulla possa cadere e finire sulla brace. Questo tappetino poi mi permette di proteggere le verdure e gli alimenti più delicati, evitando così che si possano bruciare. Lo consiglio in quanto funziona benissimo”. Laura, 44 anni “Questo tappetino della linea Italoshop è davvero bellissimo e presenta molti punti di forza. E’ lavabile anche in lavastoviglie, piccolo e funzionale ed ho approfittato della fantastica offerta presente sul sito ufficiale e ne ho ordinati ben 4. La spedizione è stata eccellente e BBQ Mat è ottimo anche per essere usato all’interno del forno senza inserire due teglie. Ottimo acquisto”. Giovanna, 32 anni

BBQ Mat: prezzo Amazon e come acquistare online tramite il sito ufficiale

Ma quanto costa e dove è possibile acquistare il nuovo BBQ Mat online? Se pensate di comprare questo innovativo tappetino per forno e barbecue nei normali negozi di articoli per la cucina o su Amazon, vi diciamo subito che non lo troverete in quanto l’unico e originale BBQ Mat è in vendita solo ed esclusivamente sul sito ufficiale dell’azienda produttrice.

Per averlo dovrete compilare uno specifico modulo d’ordinazione con tutti i vostri dati anagrafici (nome, cognome e indirizzo) e il vostro numero di telefono su cui sarete richiamati da un operatore che vi confermerà la buona riuscita dell’operazione. La spedizione contenente il vostro pacco vi arriverà direttamente a casa vostra in 2-3 giorni lavorativi e la consegna sarà completamente gratuita per tutti i clienti.

Infine scopriamo il prezzo di vendita di BBQ Mat e in che modo si può effettuare il pagamento. Collegandovi sul sito ufficiale ancora per un tempo limitato potrete approfittare dell’incredibile offerta speciale che vi permette di acquistare un kit contenente ben due tappetini pagando solo 49,90 euro.

Le modalità di pagamento sono due: in contanti tramite contrassegno al corriere espresso e anticipatamente tramite carta di credito, PostePay o PayPal in modo veloce e sicuro.