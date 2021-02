Beauty Roller: opinioni, truffa o funziona, istruzioni e prezzo Amazon

Nell’articolo odierno vogliamo parlarvi di un nuovo e interessante accessorio per la cura e il benessere del proprio viso: si tratta del nuovo Beauty Roller, l’innovativo rullo che, grazie alla speciale pietra di Giada e alle sue molteplici proprietà, riesce a garantire tonicità e luminosità alla pelle del vostro volto. Ma cerchiamo di capire se questo rivoluzionario strumento funziona davvero o se è un’altra delle tante truffe del web. A seguire vi forniremo tutte le informazioni utili, le istruzioni d’uso, il prezzo su Amazon, come acquistare sul sito ufficiale ed infine vedremo cosa ne pensano le donne che hanno già avuto la possibilità di provarlo.

Come funziona Beauty Roller: benefici e istruzioni d’uso del nuovo rullo con pietra di Giada

Vi siete mai chieste come fanno alcune donne, come le star di Hollywood ad esempio, ad avere sempre un viso luminoso e tonico? E qual è il segreto della meravigliosa pelle delle donne asiatiche che le fa sembrare bambole di porcellana? Oggi vi sveleremo qual è il loro alleato nella cura della bellezza e del benessere del loro splendido volto.

Negli ultimi mesi è finalmente arrivato in commercio anche in Italia il nuovo Beauty Roller, un rullo caratterizzato dalla speciale pietra di Giada – non si tratta propriamente di un minerale ma di una pietra formata da diversi particolari minerali (giadeite e nefrite) – che presenta molteplici effetti benefici per il viso e per l’intero sistema immunitario. Grazie a questo nuovo e innovativo strumento, riuscire ad avere una pelle più tonica e ringiovanita è davvero molto semplice ed economico.

Il rullo stimola la circolazione sanguigna e riesce a rendere quasi invisibili le rughe d’espressione e quelle fastidiose borse sotto gli occhi che molte donne hanno, soprattutto al mattino. Beauty Roller sta diventando un vero e proprio must nel settore dei prodotti di bellezza in quanto, non solo dona maggiore elasticità alla pelle, ma può alleviare lo stress e offrire una sensazione di piacevole benessere. Ma vediamo nel dettaglio tutti i vantaggi di questo rullo:

Pelle del viso tonica e ringiovanita;

Azione drenante;

Allevia lo stress;

Adatto a tutte le età e ad ogni tipologia di pelle;

Naturali benefici dati dalla speciale pietra di Giada;

Notevole risparmia di denaro.

Stando alle istruzioni d’uso, il rullo va usato quotidianamente per sfruttarne tutti i benefici della pietra di Giada. Inoltre, visto che il principio nascosto dietro le proprietà anti-age del Beauty Roller sta nella terapia del freddo, per potenziare l’effetto della pietra sulla pelle, soprattutto in estate, è consigliabile tenere il rullo in frigorifero. Vi basteranno pochi minuti di massaggio con movimenti delicati dal basso verso l’alto e dall’interno verso l’esterno e il gioco è fatto.

Opinioni e recensioni Beauty Roller: funziona davvero o è una truffa?

Ma siamo sicuri che Beauty Roller sia così efficace nella cura della pelle del viso e non si tratta in realtà dell’ennesima truffa presente su internet? Come vi diciamo spesso, per verificare l’effettivo funzionamento di un prodotto che volete acquistare sul web, è opportuno scoprire cosa ne pensano le persone che l’hanno già testato per diverso tempo ed hanno voluto condividere nei vari forum la propria esperienza. Per questo motivo abbiamo selezionato per voi un paio di interessanti recensioni dei clienti che hanno già acquistato Beauty Roller:

“Avete sentito parlare del rullo di Giada ma non ero mai riuscita ad acquistarlo prima. Adesso, grazie al sito ufficiale, sono finalmente riuscita ad ordinare il nuovo Beauty Roller e la consegna è arrivata nei tempi previsti. Devo dire che questo strumento è davvero fantastico e in poco tempo è riuscito a donare una nuova luminosità alla pelle del mio viso. Consigliatissimo”. Marta L. “Il nuovo Beauty Roller è uno strumento ottimo e funziona davvero come descritto sul sito ufficiale. Da quando lo uso, ho notato notevoli miglioramenti nel mio viso e inoltre quando torno a casa la sera dopo una lunga giornata di lavoro, è un ottimo alleato per alleviare tutto lo stress accumulato e mi dona una piacevole sensazione di relax. Lo consiglio a tutte le donne. Ottimo acquisto”. Giorgia S.

Beauty Roller: prezzo Amazon e come acquistare online tramite il sito ufficiale

Il nuovo Beauty Roller, a differenza di altri strumenti simili, non lo troverete in vendita nei negozi specializzati in prodotti per la cura e il benessere del vostro corpo e viso. Difficilmente poi è disponibile nello store di Amazon, dove è facile imbattersi in articoli contraffatti o banali imitazioni. L’unico rullo di Giada originale della linea WSI potrete acquistarlo solo ed esclusivamente tramite il sito ufficiale dell’azienda produttrice.

Non dovrete far altro che compilare correttamente il modulo che trovate nella home page del portale scorrendo verso il basso e inserire tutti i vostri dati anagrafici comprensivi di nome, cognome, indirizzo di residenza e un recapito telefonico (meglio se cellulare). Una volta completata questa operazione, la spedizione con il vostro pacco vi arriverà direttamente a casa vostra nel giro di 2-3 giorni lavorativi e la consegna è gratuita per i clienti.

Ma quanto costa il nuovo Beauty Roller e come è possibile effettuare il pagamento? Attualmente sul sito ufficiale è disponibile un’incredibile super promozione di lancio che vi permetterà di acquistare il rullo al prezzo speciale di soli 59,90 euro, invece di 99,90 euro.

All’interno della confezione, oltre al rullo, troverete in omaggio con la pietra per il contorno occhi.