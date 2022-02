BeKop e BRV Tactics Smartwatch a confronto: qual è il migliore?

Il settore degli smartwatch di ultima generazione è in continua espansione: BeKop e BRV Tactics ne sono la dimostrazione. Stiamo parlando delle ultime novità di febbraio 2022, che appena sbarcate sul mercato hanno riscosso un successo incredibile in tutta Italia e a livello internazionale. Li abbiamo testati in anteprima per voi, così da fornirvi una recensione completa e un confronto per capire qual è il migliore per ciascun aspetto.

Le caratteristiche dello smartwatch BeKop

Disponibile in tre diverse versioni dal design elegante (rosso, nero e bianco), BeKop è uno smartwatch unisex in grado di unire un orologio di grande bellezza alle funzionalità di ultima generazione come il monitoraggio del sonno, batteria al litio di lunga durata, resistenza IP68 per gli allenamenti più estremi anche in acqua (fino a ben 3 metri di profondità per un’ora) e schermo Full-HD touch screen.

Dopo una settimana di utilizzo ci è sembrato uno smartwatch incredibilmente resistente, capace di uscire fuori dagli allenamenti più duri (indoor e outdoor) senza alcun graffio o problema di usura né malfunzionamenti. Inoltre, è facile da usare e sin dal primo utilizzo sarà molto familiare anche per i meno pratici con la tecnologia. Consigliamo l’acquisto sia a chi ha intenzione di acquistare uno smartwatch per lo sport, sia a chi cerca uno smartwatch dall’estetica elegante da sfoggiare in ogni occasione, dalle serate di gala alle giornate lavorative.

BRV Tactics: recensione sul nuovo smartwatch

Parallelamente a BeKop abbiamo testato il nuovissimo BRV Tactics, che sin dal primo impatto ci ha dato l’impressione di essere uno smartwatch adatto agli sportivi. Design accattivante, roccioso, che non a caso racchiude uno strumento che è stato messo in commercio dopo una fase di test a cura di sportivi professionisti. Ma non solo: il monitoraggio del sonno, la batteria con durata fino a 33 mesi e la facile sincronizzazione con smartphone Android e iPhone (iOS) rendono questo smartwatch digitale adatto a chiunque e indossabile 24 ore su 24 per qualsiasi attività quotidiana, dalle più pesanti alle più sedentarie.

Abbiamo sperimentato BRV Tactics in occasione di allenamenti dei più svariati sport. Il risultato? Senza inutili giri di parole, a nostro avviso si tratta del miglior smartwatch per lo sport in circolazione. Per la palestra, per gli allenamenti di atletica, nuoto, trekking, jogging e sport estremi non c’è nulla di meglio che sentirsi al sicuro indossando uno smartwatch resistente in grado di memorizzare tutte le performance, per poi visualizzare i risultati sotto forma di grafici e statistiche a fine allenamento, per poter ottimizzare le sedute future. Non da meno l’utilizzo durante la giornata e la notte, col monitoraggio statistico del sonno e delle attività quotidiane.

Confronto finale: quale smartwatch acquistare?

Non è stato assolutamente semplice, per noi, fare la scelta del miglior smartwatch tra due alternative validissime come BRV Tactics e BeKop, che a nostro parere sono i migliori smartwatch del 2022 nel rapporto qualità/prezzo.

Ciò che vi diciamo è che se state cercando uno smartwatch elegante, da indossare tutti i giorni e per la pratica sportiva, allora il consiglio ricade su BeKop, lo smartwatch più completo che unisce design a funzionalità. Se invece siete sportivi incalliti, indipendentemente dallo sport che praticate potete andare sul sicuro scegliendo BRV Tactics, lo smartwatch per chi dello sport ne ha fatto una delle principali ragioni di vita.