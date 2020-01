Belle ripiene, la divertente commedia arriva al Teatro Sistina di Roma: date, orari, biglietti e recensione

Tutte le informazioni relative alle date, gli orari ed i prezzi dei biglietti per assistere allo spettacolo teatrale intitolato “Belle ripiene” in scena al Teatro Sistina di Roma fino al 26 gennaio. La commedia, scritta da Giulia Ricciardi e diretta da Massimo Romeo Piparo, vede protagonista un cast d’eccezione formato da Tosca D’Aquino, Samuela Sardo, Rossella Brescia e Roberta Lanfranchi. A seguire trovate anche la nostra recensione della commedia.

Al Sistina di Roma torna in scena “Belle ripiene”, una gustosa e divertente commedia al femminile

Martedì 21 gennaio è tornata in scena al Teatro Sistina di Roma “Belle ripiene”, la brillante e divertente commedia tutta al femminile diretta da Massimo Romeo Piparo. Lo spettacolo teatrale vanta un cast davvero incredibile formato da attrici del calibro di Tosca D’Aquino, Samuela Sardo, Rossella Brescia e Roberta Lanfranchi. In “Belle ripiene” il palcoscenico viene trasformato in una grande cucina dove quattro cuoche e amiche si confrontano sul rapporto con i loro rispettivi partner tra gag esilaranti e piatti gustosi destinati agli spettatori più fortunati presenti in sala.

Per la prima volta in assoluto il pubblico che assiste allo spettacolo, oltre a trascorrere una serata all’insegna del puro divertimento, potrà anche assaggiare davvero le deliziose pietanze preparate dalle quattro protagoniste. Ogni piatto ha una propria estrazione geografica che va da Roma a Napoli, passando poi per l’Alta Padana fino il Salento. Inoltre in esclusiva per la commedia è stata ideata una ricetta speciale che è stata chiamata lo Scrigno Belle Ripiene e si tratta di un raviolone ripieno di cime di rapa (Puglia) e guarnito con guanciale croccante (Lazio), pomodoro piennolo confit (Campania) e fonduta di stracchino (Lombardia).

La trama ruota attorno a Dada (Sardo), Ada (D’Aquino), Ida (Brescia) e Leda (Lanfranchi). Loro sono quattro amiche che cercano ognuna il proprio riscatto personale e insieme decidono di aprire un ristorante. In attesa che arrivi un ispettore Michelin a provare la loro cucina e a decidere se assegnare una Stella al locale, le quattro chef – tra una ricetta e un’altra – si confidano parlando delle loro vite, dei sogni, dei loro uomini e dei figli. Ma un imprevisto metterà a rischio il loro ristorante.

La commedia, scritta da Giulia Ricciardi con il regista Piparo, è davvero molto divertente ed è perfetta per chi vuole trascorrere una bella serata tra risate e ottimi piatti da gustare.”Belle Ripiene” vanta la la consulenza enogastronomica dello Chef Fabio Toso ed è patrocinata dalla Federazione Italiana Cuochi mentre Cucine Lube è il main partner.

Belle ripiene, orari e prezzi dei biglietti per assistere allo spettacolo in scena al Teatro Sistina di Roma

Come vi abbiamo già detto in precedenza, l’esilarante e gustosa commedia “Belle ripiene” – con protagoniste Tosca D’Aquino, Samuela Sardo, Rossella Brescia e Roberta Lanfranchi – ha debuttato al Teatro Sistina di Roma lo scorso 21 gennaio e resterà in programmazione fino a domenica 26 gennaio 2020. Se avete voglia di divertirvi in compagnia di questo straordinario cast tutto al femminile, gli orari per assistere allo show saranno i seguenti: dal giovedì al venerdì alle 20 e 30, il sabato invece oltre allo spettacolo serale ci sarà anche quello pomeridiano alle 16 mentre la domenica sarà disponibile solo quello delle 16.

Per quanto riguarda invece i biglietti per vedere “Belle ripiene”, sono già disponibili sul circuito online di TicketOne e in tutti i punti vendita autorizzati presenti sul territorio italiano. I tagliandi potranno essere acquistati anche presso il botteghino del Teatro Sistina di Roma che aprirà al pubblico nei seguenti orari:

dal martedì al sabato – dalle 10:00 alle 19:00;

domenica – dalle 14:00 alle 15:00 e dalle 16:00 alle 19:00;

lunedì – dalle 10:00 alle 15:00.

Se volete ricevere maggiori informazioni, riguardanti ad esempio le prenotazioni per i gruppi o le comitive scolastiche, potrete contattare direttamente il Teatro Sistina sia chiamando al numero 06 4200711 (in alternativa al 392 8567896) che inviando una mail a frontoffice@ilsistina.it. Ma ora vediamo in maniera dettagliata quali sono i prezzi dei biglietti: