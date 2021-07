Berrettini-Djokovic Streaming Gratis Sky finale di Wimbledon 2021: come vedere in diretta in italiano

Domenica 11 luglio alle ore 15 si giocherà il match Berrettini-Djokovic che sarà la finale, un po’ a sorpresa, del torneo di Wimbledon 2021. Scopriamo ora come vedere la partita in chiaro, diretta su Sky e in streaming gratis in italiano al PC o su smartphone e tablet e quali sono i precedenti tra i due tennisti.

Wimbledon 2021, cresce l’attesa per la finale Berrettini-Djokovic: i precedenti tra i due tennisti

Domenica 11 luglio sarà senza dubbio una giornata emozionante e tutta da vivere per lo sport italiano. Mentre la Nazionale di calcio di Roberto Mancini si appresta a contendersi il titolo di Euro 2021 con l’Inghilterra di Southgate, il 25enne tennista romano Matteo Berrettini è pronto a sfidare il numero 1 al mondo Nole Djokovic nella finale di Wimbledon. In 134 anni di storia di questo prestigioso torneo, è la prima volta che un tennista italiano riesce a raggiungere la finale.

Berrettini, reduce dal successo sull’erba del Queen’s, ha vissuto 2 settimane incredibili all’All England Club: nei primi due turni ha superato l’argentino Pella e l’olandese van de Zandschulp, per poi battere lo sloveno Bedene nei sedicesimi. La vittoria sul bielorusso Ivaška gli ha invece permesso di raggiungere per la prima volta i quarti di finale dove ha avuto la meglio sul canadese Auger-Aliassime. In semifinale invece ha battuto il polacco Hurkacz, che nel turno precedente aveva eliminato Roger Federer in tre set, giocando un match pressoché perfetto.

Domenica alle ore 15 sul campo centrale, alla presenza della famiglia reale d’Inghilterra che come tradizione assisterà al match conclusivo del torneo, Matteo Berrettini proverà a fare la storia ma sarà un’impresa molto complicata visto che dovrà affrontare Nole Djokovic. I precedenti tra i due tennisti non sono favorevoli al nostro connazionale che è stato sconfitto all’Atp Finale del 2019 e al Roland Garros 2020. Tuttavia è la prima volta che si sfideranno su questa superficie dove Berrettini finora è riuscito ad esprimere un ottimo tennis.

Berrettini-Djokovic, dove vedere in chiaro e in diretta streaming gratis su Sky la finale di Wimbledon 2021

Cresce sempre più l’attesa per tutti gli appassionati di tennis, e non, per la finalissima di Wimbledon 2021 che vedrà sfidarsi l’italiano Matteo Berrettini e Nole Djokovic. Tutti coloro che non vorranno perdersi nemmeno uno scambio tra questi due incredibili tennisti, potranno farlo in chiaro su Tv8 (canale 8 del digitale terrestre) a partire dalle ore 15. E’ notizia di queste ore infatti che i vertici Sky hanno deciso di offrire a tutti gli italiani la possibilità di seguire la finale e fare così il tifo per Berrettini.

La diretta live streaming gratis del match sarà poi disponibile, per gli abbonati al pacchetto Sport della pay tv di Murdoch, sul nuovo canale Sky Sport Tennis (205), su Sky Sport Uno (201) e su Sky Wimbledon 1 (252), dove la partita sarà visibile anche in 4K HDR per chi possiede Sky Q satellite. La telecronaca del match Berrettini-Djokovic sarà affidata alle voci di Elena Pero e Paolo Bertolucci.

Gli abbonati alla piattaforma satellitare che invece vorranno seguire la finale di Wimbledon 2021 in diretta streaming gratis al PC o sui vari dispositivi mobili potrà farlo grazie all’applicazione SkyGo. L’applicazione è disponibile su tutti gli store digitali (sia Android che iOS). Il match sarà inoltre trasmesso in streaming anche sulla piattaforma di Now TV.