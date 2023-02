Biglietti Colosseo ufficiali e saltafila: guida all’acquisto sul sito Coopculture, prezzo intero, ridotti e gratis

Se ci si trova a Roma, non si può non fare una comparsata al Colosseo. L’Anfiteatro Flavio (il nome ufficiale del Colosseo) è un vero e proprio simbolo della città di Roma e anche uno dei complessi architettonici più importanti e famosi del mondo. Se ancora non lo avete mai visitato, è arrivato il tempo di fare quattro passi al suo interno, per lasciarsi inebriare dalla storia e dall’imponenza di questo monumento senza tempo. Vediamo di seguito tutte le informazioni utili per acquistare i biglietti ufficiali, le varie tipologie di biglietto e tutti i prezzi a cui è possibile accedere.

Come acquistare i biglietti ufficiali per visitare il Colosseo tramite il sito Coopculture: guida pratica

Come abbiamo già anticipato, la fama del Colosseo ha fatto sì che ogni anno, milioni di turisti, provenienti da tutto il mondo, si riversino nella Capitale per visitare le attrazioni turistiche e le bellezze storico artistiche che la città sa offrire. A sua volta, poi, il Colosseo registra sempre record assoluti di visite, pare, infatti, secondo recenti sondaggi, che il Colosseo sia il luogo turistico più visitato non solo del nostro Paese, ma addirittura del mondo intero. Un bel record, non c’è che dire, perciò, se ancora non lo aveste mai visitato è arrivato il momento di farlo, oppure potrebbe essere l’occasione buona per tornarci e apprezzare qualche particolare sfuggito. Come per ogni museo o attrazione occorre munirsi di biglietto. I biglietti possono essere acquistati, come sempre accade, sia preventivamente (cioè online) oppure direttamente presso la biglietteria del Colosseo.

La modalità sicuramente più rapida di acquisto è quella online. Vediamo quindi una piccola guida pratica all’acquisto dei biglietti.

Tra i rivenditori più accreditati troviamo Coopculture, una delle principali società cooperative del settore culturale. Coopculture fornisce servizi per la cultura, su tutto il territorio italiano, come: servizi di guida turistica, assistenza museale, bookshop museali e biglietteria.

Se siete intenzionati ad acquistare un biglietto per il Colosseo attraverso il sito di Coopculture è molto semplice.

Come prima cosa occorre collegarsi al sito ufficiale di Coopculture. Già entrando nel sito, si può vedere scorrendo l’home page, gli innumerevoli servizi messi a disposizione dei visitatori che intendono recarsi al Colosseo. Infatti, è possibile visitare il Colosseo sfruttando numerose possibilità. In base alla modalità di visita che si desidera effettuare si potrà usufruire di una specifica tipologia di biglietto.

Per prendere visione delle tipologie di biglietto disponibili per il Colosseo, occorrerà entrare nell’area destinata alla vendita dei biglietti, Ticketing. La sezione si trova nel menù di testa, in alto a sinistra. Una volta aperta la sezione, si aprirà la relativa area dove prendere visione di tutti i biglietti attualmente disponibili per visitare il Colosseo. Per trovare i biglietti relativi al Colosseo occorrerà utilizzare l’apposito box di ricerca, posto sulla sinistra dello schermo, inserendo la parola Colosseo. La ricerca così impostata restituirà come risultato tutte le tipologie di biglietto esistenti alle quali corrisponde un box informativo con tutte le indicazioni necessarie sulla relativa proposta di visita.

Una volta individuato il biglietto desiderato basterà cliccare sul box interessato, e più precisamente sul bottone Vedi. A questo punto si aprirà una dettagliatissima pagina informativa attraverso la quale è possibile prendere nota di tutte le informazioni importanti, come: numero di persone consentite, orari e svolgimento della visita, prezzo, numeri utili ecc.

Per acquistare il biglietto, però, è necessario passare attraverso la funzione Verifica Disponibilità che si trova sulla destra dello schermo (si tratta di un pulsante giallo, grande e ben visibile, per cui non ci si può sbagliare!). Una volta che avremo cliccato sul pulsante si aprirà una pagina dove compare un calendario del mese corrente: in verde sono i giorni dove vi è ancora disponibilità di biglietti, in rosso quelli in cui non vi è più disponibilità di biglietti oppure dove il sito osserva la chiusura.

Cliccando su ogni singolo giorno, poi, è possibile vedere quanti biglietti sono ancora disponibili e per quali fasce orarie di entrata.

Per acquistare il biglietto, a questo punto, occorrerà semplicemente cliccare sul giorno e sull’orario interessato e si aprirà un’altra pagina dalla quale occorrerà indicare la quantità e la tipologia di biglietto desiderate (intero ridotto ecc.). A questo punto basterà andare al carrello e finalizzare l’acquisto pagando l’importo richiesto. Una volta acquistati, i biglietti saranno spediti direttamente all’indirizzo email fornito dall’acquirente in fase di acquisto.

Biglietti salta fila per il Colosseo: cosa sono e come acquistarli

Come abbiamo già detto, il Colosseo è una delle attrazioni turistiche più visitate di Roma, e non solo, motivo per il quale, spesso, la fila dei turisti all’ingresso del sito è davvero lunghissima. Talvolta, specialmente in occasione di eventi particolari oppure di festività, l’attesa si fa davvero molto lunga. Per ovviare alle lunghe e snervanti attese, forse potrebbe essere utile acquistare un biglietto saltafila. Questa particolare tipologia di biglietto consente di scavalcare la fila e di accedere più velocemente all’ingresso, evitando così minuti interminabili di attesa.

Sul sito Coopculture non è possibile acquistare un vero e proprio biglietto saltafila, tuttavia, effettuare l’acquisto di un biglietto in modalità online anziché alla biglietteria del Colosseo, consente di velocizzare molto i tempi di attesa poiché con i biglietti acquistati in questa modalità è possibile far valere l’orario di prenotazione e scavalcare così la fila, recandosi direttamente ai controlli di sicurezza.

Un’altra modalità per saltare la fila al Colosseo è quella di comprare un biglietto comprensivo di guida turistica. Il servizio di guida turistica, infatti, consente di usufruire di un’organizzazione che cura anche la distribuzione e l’acquisto dei biglietti, che consentirà di evitare le lunghe e interminabili file. Inoltre, acquistare un biglietto che consenta di usufruire del servizio di guida turistica contribuisce anche di beneficiare a pieno dell’esperienza di visita, dalla quale sarà possibile apprendere moltissime più cose che in altro modo sarebbe difficile.

Inoltre, un consiglio spassionato per “saltare la fila”, per così dire, è quello di visitare il Colosseo nei mesi di bassa stagione, generalmente tra novembre e febbraio (compresi), quando la quantità dei turisti è nettamente inferiore alla media annua.

In altre parole, per accaparrarsi un buon biglietto e per non aspettare troppo tempo in fila, con il rischio di scoraggiarsi e non entrare, consigliamo sempre di optare per l’acquisto online del biglietto d’entrata.

Tutti i prezzi dei biglietti per il Colosseo: intero, ridotto, gratuiti e pacchetti

Consigli e pareri a parte, è arrivato il momento di vedere, però, quanto effettivamente siano i costi dei vari biglietti attualmente disponibili. Di seguito un elenco delle tipologie a disposizione e dei costi:

Biglietto Colosseo, Foro Romano, Palatino 24h

Si tratta di un biglietto che, come dice il titolo, consente di visitare, oltre al Colosseo, anche i limitrofi Foro Romano e Palatino. Il Biglietto, però, deve essere consumato, in tutte e 3 le aree, nell’arco della stessa giornata e non può essere utilizzato in un secondo tempo. Prezzi:

intero : 18 euro (16 + 2 euro di prevendita);

ridotto (giovani tra i 18 e i 25 anni compresi, appartenenti alla Comunità Europea): 2 euro;

R.A.P – Ridotto Amici del Parco : 12 euro.

Audiovideoguida + Biglietto Colosseo, Foro Romano, Palatino 24h

Si tratta di un biglietto che consente di visitare gli stessi luoghi di quello precedente, ma in totale autonomia, servendosi, questa volta di un’audioguida comprensiva di contenuti video che possono essere scaricati sul proprio telefono portatile. Di seguito i costi:

intero + audiovideoguida : 24 euro (22 + 2 euro di prevendita);

ridotto (giovani tra i 18 e i 25 anni compresi, appartenenti alla Comunità Europea) + audioguida : 8 euro;

gratuito + audiovideoguida : 6 euro.

Audioguida + Biglietto Colosseo, Foro Romano, Palatino 24h

Si tratta di un biglietto che consente di visitare gli stessi luoghi di quello precedente, ma in totale autonomia, servendosi di un’audioguida. Di seguito i costi:

intero + audioguida : 23,50 euro (21,50 + 2 euro di prevendita);

ridotto (giovani tra i 18 e i 25 anni compresi, appartenenti alla Comunità Europea) + audioguida : 7,50 euro;

gratuito + audioguida : 5 euro.

Colosseo con un archeologo

Si tratta di una visita destinata solamente alle persone singole e non ai gruppi, abbinabile anche al biglietto precedente (Colosseo, Foro Romano, Palatino 24h). a durata massima della visita è di un’ora e i prezzi sono i seguenti:

intero + visita : 23 euro (21 + 2 euro di prevendita);

ridotto (giovani tra i 18 e i 25 anni compresi, appartenenti alla Comunità Europea) + visita : 7 euro;

gratuito + visita : 5 euro;

gratuito + visita bambini fino ai 6 anni : gratis.

Biglietto Full Experience con accesso all’arena del Colosseo e ai sotterranei

Si tratta di un biglietto che consente di scendere letteralmente là dove combattevano i gladiatori. Un’esperienza immersiva che ha validità di due giorni consecutivi. Di seguito i costi:

intero + accesso all’arena: 24 euro (22 + 2 euro di prevendita);

ridotto (giovani tra i 18 e i 25 anni compresi, appartenenti alla Comunità Europea) + accesso all’arena : 2 euro;

gratuito + accesso all’arena : gratis (in base alla disponibilità).

Le Meraviglie del Colosseo: visita ai sotterranei e all’arena

Si tratta di una delle visite più complete e immersive che è possibile effettuare. Il pacchetto comprende la visita ai sotterranei da dove passavano le belve feroci e i gladiatori. Un’esperienza davvero unica e immersiva. I prezzi sono i seguenti:

intero + visita didattica: 34 euro (32 + 2 euro di prevendita);

ridotto (giovani tra i 18 e i 25 anni compresi, appartenenti alla Comunità Europea) + visita didattica: 1 2 euro;

accesso più visita per bambini under 6 anni : gratis.

Infine, le scuole hanno sempre diritto all’ingresso gratuito, in base ad orari e modalità eventualmente da concordare con il personale in servizio.