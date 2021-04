Bionic Burner Anti Erbacce: truffa o funziona, opinioni, prezzo Amazon e sito ufficiale

Bionic Burner è il bruciatore che vi permetterà di dire addio per sempre alle erbacce e senza fare alcun tipo di sforzo. Ma cerchiamo di capire se funziona davvero o se è l’ennesima truffa online. A seguire scopriremo cosa ne pensano gli utenti che l’hanno già usato, andando a leggere le loro recensioni e i commenti lasciati nei vari forum in giro per il web. Inoltre vi forniremo tutte le informazioni sulle sue caratteristiche, le istruzioni d’uso, il prezzo su Amazon e come ordinarlo sul sito ufficiale.

Bionic Burner: caratteristiche e istruzioni del nuovo bruciatore per erbacce

Bionic Burner è la soluzione ecologica, sicura e permanente per le erbacce fastidiose e il suo segreto è che il getto d’aria calda a 650 ° C riscalda improvvisamente la pianta indesiderata fino alle radici, distruggendo così la struttura cellulare delle piante infestanti. Anche se le foglie in superficie rimangono verdi per il momento, le erbacce muoiono entro poche ore e possono essere semplicemente spazzate via.

Grazie all’innovativo ugello a cono, Bionic Burner punta il getto d’aria calda precisamente sulla zona più sensibile della pianta e la distrugge. Perfetto per la distruzione semplice, selettiva e a lungo termine delle erbe infestanti. Le uniche ruote di guida ti aiutano a maneggiarlo facilmente mentre lavori. Queste mantengono sempre il Bionic Burner alla distanza ideale dal pavimento, in modo da poter affrontare facilmente aree più grandi senza che le braccia si appesantiscano. Il supporto pieghevole aiuta anche il dispositivo a raffreddarsi in sicurezza.

Bionic Burner ha un tempo di riscaldamento estremamente breve di meno di 1 minuto ed è dotato di una potente potenza di 2.000 watt, quindi dichiari guerra a qualsiasi erba. Inoltre, puoi rimuovere le erbacce completamente senza cartucce di gas e senza sostanze chimiche e proteggere così te stesso, i tuoi animali domestici e il tuo ambiente. Inoltre potrete utilizzarlo come accendino per griglia e caminetto, per rimuovere neve e ghiaccio nero pericoloso da scale e marciapiedi e per rimuovere vernice e vernice. Insomma Bionic Burner è davvero uno strumento che potrete sfruttare tutto l’anno.

Recensioni e opinioni Bionic Burner: funziona davvero o è una truffa online?

Prima di fare un acquisto online è opportuno informarsi per evitare di imbattersi in una delle tante truffe presenti su internet. Per questo motivo in questo paragrafo abbiamo deciso di selezionare per voi alcune delle recensioni dei clienti, in quanto scoprire cosa ne pensano gli utenti che l’hanno già usato è utile per verificare se il prodotto funziona o è una truffa. Ecco alcune delle loro testimonianze:

“L’ho usato per bruciare, alla radice, le erbacce infestanti del vialetto e, devo confermare che è veramente portentoso; bisogna solo avere pazienza, non è un lanciafiamme e va usato seguendo le istruzioni che trovate nella confezione, così da evitare rischi di bruciature”. Luciano C. “Sono completamente soddisfatto di questo prodotto. Consegna rapida e confezionato molto bene. Ho usato Bionic Bruner per bruciare le erbacce che crescono tra le lastre della mia piscina e funziona molto bene. Il dispositivo sale molto rapidamente in temperatura e il calore fa subito effetto sulle erbacce. Consigliatissimo”. Andrea R.

Prezzo Amazon Bionic Burner: quanto costa e come acquistare sul sito ufficiale

Ma quanto costa e dove è possibile acquistare online il nuovo Bionic Burner? Vi diciamo subito che questo prodotto non lo troverete in vendita nello store di Amazon o nei normali negozi che vendono articoli simili. Per acquistare questa pompa diserbante per erbacce della linea WSI dovrete collegarvi al sito ufficiale dell’azienda produttrice e compilare l’apposito modulo d’ordinazione con tutti i vostri dati anagrafici.

Dopodiché la spedizione con il vostro pacco vi arriverà direttamente a casa vostra nei giro di 24/48 ore lavorative e non ci saranno costi aggiuntivi per la consegna che è gratuita per tutta la clientela. Le modalità di pagamento sono due: in anticipo tramite carta di credito, PayPal o PostePay oppure se preferite in contanti direttamente al corriere espresso.

Ma qual è il prezzo di Bionic Burner? Attualmente sul sito ufficiale è disponibile un’offerta di lancio davvero molto conveniente che vi consentirà di acquistare questo articolo a soli 79,90, anziché 149,90 euro.

Ma affrettatevi in quanto la promozione ha un tempo limitato ed è valida fino ad esaurimento delle scorte.