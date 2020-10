Black Friday Amazon Italia 2020: data, offerte e anticipazioni

Amazon aderirà al Black Friday 2020, mettendo a disposizione degli utenti tantissime offerte su diversi prodotti.

Il Black Friday di Amazon è l’occasione perfetta per avvantaggiarsi con lo shopping natalizio, soprattutto perché c’è la possibilità di trovare prodotti di ogni tipo. Tra le categorie più popolari ci sono l’elettronica, l’informatica, i prodotti per la casa e la cucina, l’abbigliamento, lo sport e tanto altro ancora.

Complice il Coronavirus, saranno molti gli italiani che approfitteranno dello shopping online su Amazon Italia, invece di andare in giro per negozi.

Vediamo quando sarà il Black Friday 2020 di Amazon Italia, le offerte e qualche anticipazione.

Data del Black Friday 2020 di Amazon Italia: quando sarà?

Amazon Italia aderirà ovviamente anche quest’anno al Black Friday, che sarà il 27 novembre 2020: come sempre, la data scelta si rifà alla Festa del Ringraziamento negli Stati Uniti (che sarà il 26 novembre, l’ultimo giovedì del mese). Il Black Friday, infatti, ricorre sempre il giorno seguente del Ringraziamento.

Il Black Friday 2020 inizierà allo scoccare della mezzanotte del 27 novembre 2020, quindi gli utenti dovranno armarsi di caffè e di attenzione per poter trovare le migliori offerte.

Ma attenzione: le offerte per il Black Friday potranno iniziare anche nei giorni precedenti al cosiddetto “venerdì nero”, quindi tenete d’occhio il sito per trovare offerte esclusive. Negli ultimi anni Amazon ha aderito alla cosiddetta “Black Week”, ovvero una settimana di sconti e di offerte, che lo scorso anno si è conclusa il giorno del Cyber Monday (ovvero il lunedì successivo al Black Friday), che quest’anno sarà il 30 novembre 2020.

Ulteriori offerte vantaggiose saranno destinate agli utenti con Amazon Prime: lo scorso anno, nel 2019, gli utenti Prime (anche quelli con solamente il mese di prova) hanno avuto accesso ad una finestra di tempo in cui fare shopping in anticipo, oltre ad una selezione di offerte pensate solo per loro. Probabilmente anche quest’anno Amazon replicherà, quindi è il momento giusto per aderire ad Amazon Prime.

Come funziona il Black Friday 2020 di Amazon Italia

Ogni anno Amazon, per il Black Friday, organizza tre tipi di offerte: le offerte lampo, le offerte in vetrina e le offerte giornaliere.

Le offerte lampo sono quelle che hanno una durata limitata, solitamente la durata varia da un minimo di un’ora fino ad un massimo di sei ore. Si tratta, quindi, di offerte molto veloci da prendere al volo, senza dover pensarci troppo. La durata dell’offerta verrà indicata chiaramente nel banner presente vicino al prodotto, così da sapere fin da subito quanto tempo si avrà a disposizione per comprarlo. Nella sezione delle offerte lampo, Amazon inserisce nuovi prodotti scontati ogni 5 minuti, quindi fate attenzione e rinnovate la pagina spesso, per non perdervi nessuna nuova offerta.

Le offerte in vetrina sono le classiche offerte di Amazon, che troviamo nella pagina principale dedicata al Black Friday. In questa pagina troviamo i prodotti che verranno scontati per un periodo più lungo, per i quali ci sarà tempo per pensare all’acquisto. Le offerte in vetrina saranno disponibili a partire dalla mezzanotte del Black Friday e per tutta la durata della Black Week.

Le offerte giornaliere invece, così come dice il nome, sono delle offerte che hanno la durata di 24 ore. In questo tipo di offerte, gli sconti possono essere molto alti, anche oltre il 50%. Anche queste offerte saranno contrassegnate sulla pagina adibita di Amazon per il Black Friday, con un conto alla rovescia, così da sapere in anticipo la loro scadenza. I prodotti presenti sulla pagina delle offerte giornaliere sono ordinati a seconda della loro popolarità, ovvero dai prodotti più acquistati dagli utenti ai prodotti meno acquistati. Tra le offerte giornaliere possiamo trovare tantissimi prodotti diversi, dai prodotti per la cura della persona ai prodotti alimentari, dai prodotti elettronici all’abbigliamento. Le offerte del giorno sono contrassegnate da un’etichetta che indica il tipo di offerta e ovviamente il prezzo del prodotto.

Per poter trovare le offerte migliori su Amazon Italia, in occasione del Black Friday 2020, è consigliabile andare proprio nelle sezioni dedicate al Black Friday sul famoso sito di shopping online, così da poter visionare le migliori offerte, gli sconti maggiori e i prodotti più popolari. Nel caso scegliate un prodotto che vi piace, potrete inserirlo nel vostro carrello personale, ma attenzione, avrete solamente un quarto d’ora per poter decidere se acquistarlo o toglierlo dal vostro carrello. Altrimenti, se volete acquistare un prodotto in particolare, potrete cercarlo direttamente nella barra di ricerca e vedere a quali sconti sarà sottoposto e se ci saranno delle offerte limitate nel tempo.

Come abbiamo già detto, lo scorso anno Amazon ha dato la possibilità agli utenti che avevano Amazon Prime di accedere alle offerte mezz’ora prima dell’inizio ufficiale del Black Friday (quindi verso le 11 e mezza del giorno precedente). Tra pochi giorni scopriremo se questa offerta sarà valida anche quest’anno.

Offerte Amazon Black Friday 2020: le anticipazioni

In attesa del Black Friday 2020 di Amazon Italia, possiamo ipotizzare quali saranno i migliori prodotti in offerta, con qualche anticipazione.

Quello che dobbiamo aspettarci dal Black Friday 2020 di Amazon Italia sono sicuramente tantissime offerte e sconti su prodotti di ogni tipo. Amazon, ovviamente, è un sito di shopping online, che ormai si occupa di diversi prodotti di ogni tipo, con una particolare attenzione verso il settore dell’elettronica.

Nel sito di Amazon Italia possiamo trovare prodotti di abbigliamento, prodotti alimentari, prodotti per la cura della casa, prodotti per auto e moto, prodotti per la bellezza e la cura della persona, buoni regalo, prodotti per l’ufficio e la cancelleria, prodotti per la casa e la cucina, CD e vinili, prodotti elettronici, prodotti per il fai da te, DVD di film e serie tv, prodotti per il giardinaggio, giochi e giocattoli per i più piccoli, gioielli, elettrodomestici (grandi e piccoli), prodotti informatici, libri, prodotti per gli animali domestici (sia cibo che giocattoli ed accessori), videogiochi e accessori per lo sport e il tempo libero.

Ma se andiamo nella sezione del Black Friday 2020 di Amazon Italia, troveremo già qualche anticipazione. Tra i prodotti che verranno scontati troviamo le sneakers da uomo della Saucony, che verranno scontate da 82,14 euro a 66,99 euro; lo smartphone della Huawei P30 Lite New Edition Midnight Black, da un prezzo iniziale di 352,24 euro ad un prezzo finale di 229,99 euro; lo zaino dell’Eastpack, da un costo iniziale di 50 euro ad un prezzo finale di 41,10 euro; questi sono solo alcuni esempi degli sconti che verranno applicati durante il Black Friday 2020.

Sicuramente, però, sarà l’elettronica il settore dove verranno applicati i migliori sconti, sia durante il giorno del Black Friday e sia durante la giornata del Cyber Monday (che si terrà il lunedì successivo). Tra i prodotti di punta sicuramente troveremo i prodotti Apple (probabilmente ci saranno sconti sull’ultimo modello di iPhone o magari su qualche accessorio, come le cuffie wireless), ma anche gli altri marchi di elettronica, come Samsung e Huawei, potranno riservare diverse sorprese.

Gli sconti saranno anche sull’oggettistica, soprattutto quei particolari prodotti da regalarea Natale, quindi parliamo di libri, vinili, CD e sicuramente qualche gadget.Per non parlare di una piccola chicca per gli amanti del Natale: i calendari dell’avvento. Negli ultimi anni sono diventati sempre più popolari i calendari dell’avvento più originali, non più coi cioccolatini, ma con piccoli prodotti molto apprezzati, come prodotti beauty, piccole taglie di alcolici, calzini e gadget nerd; il Black Friday sarà l’occasione perfetta per poter approfittare degli sconti riservati a questo genere di articolo, per avvantaggiarsi in attesa del periodo natalizio (in particolare, il calendario dell’avvento firmato Amazon Beauty, soggetto di diversi sconti ogni anno, durante il Black Friday) .

Solitamente comunque i prodotti più acquistati durante il Black Friday 2020 sono i prodotti tecnologici e i prodotti elettronici (come il Kindle, ad esempio), ma anche libri, giocattoli, abbigliamento e articoli per la cura della persona e della casa.

Inoltre, il 13 e il 14 ottobre 2020, ci sarà il Prime Day, ovvero due giornate di sconti dedicate agli utenti Prime. Molto probabilmente le offerte che ci saranno in questi giorni saranno replicate anche durante il Black Friday 2020, così da permettere a tutti di usufruire degli sconti, non solo gli utenti Prime. Quest’anno, a farla da padrone durante il Prime Day, sarà il marchio Echo, che ha già anticipato diversi sconti su tutti i suoi prodotti. Ma non solo grandi marchi: infatti, quest’anno Amazon Italia supporterà anche le piccole imprese. Quasi la metà dei prodotti in offerta durante il Prime Day saranno prodotti delle piccole e medie imprese, così da poterle aiutare in questo 2020, anno molto difficoltoso a causa del Covid-19.

In generale, è difficile prevedere quali saranno precisamente i prodotti protagonisti di questo Black Friday 2020 su Amazon Italia, ma possiamo ipotizzare grandi sconti su tutto il settore dell’elettronica e dell’informatica e su tutti quei prodotti solitamente regalati a Natale, come libri, vinili e accessori per la casa. Il Prime Day, però, ci darà un’idea su come sarà questo Black Friday 2020.

Black Friday Amazon Italia 2020: consigli per risparmiare

A differenza del Prime Day, al Black Friday di Amazon Italia possono accedere tutti gli utenti. Ma c’è anche la possibilità di iscriversi al servizio Prime, per poter usufruire di offerte pensate solamente per gli utenti Prime oppure per avere delle finestre di tempo per gli sconti,riservate solo a questi utenti. Prime, ovviamente, ha diversi vantaggi, tra cui la spedizione gratuita per diversi prodotti, tempi di consegna ridotti, un servizio di streaming in omaggio per gli utenti, un servizio per poter fare la spesa online al supermercato e un servizio di streaming musicale.

Per potersi iscrivere ad Amazon Prime, basterà andare sul sito di Amazon e andare nella sezione Prime. Per poter creare il proprio account, basterà inserire il proprio nome e cognome, il proprio indirizzo mail e una password di 6 caratteri. Bisognerà associare anche una carta di credito valida, per poter assicurare gli acquisti. Ci si può abbonare in modo gratuito al servizio Prime, per un periodo di 30 giorni; finito il periodo di prova, il servizio avrà un costo di 3,99 euro al mese oppure di 36 euro all’anno. Se si è studenti, c’è la possibilità di usufruire del servizio Prime Student, con un notevole sconto: Prime avrà un costo di 18 euro l’anno fino al raggiungimento della laurea o comunque per un massimo di 4 anni.

Per poter fare acquisti su Amazon Italia, si può sia ricercare un prodotto specifico nella barra di ricerca oppure spulciare nel catalogo, selezionando una delle categorie presenti (per farlo basterà aprire il menù a tendina presente sulla sinistra della barra di ricerca). Nel caso si ricerchi un prodotto in generale, sulla sinistra saranno disponibili dei filtri per trovare il prodotto che soddisfa di più. Potremo filtrare tra i vari marchi, tra le fasce di prezzo e tanto altro ancora, per poter navigare in modo veloce su questo famoso sito di shopping online.

Durante il Black Friday 2020 di Amazon, è facile farsi sommergere dalla grande quantità di prodotti presenti e magari potremmo farci ingolosire dai forti sconti. Ma per poter risparmiare ed acquistare solamente i prodotti di cui abbiamo bisogno, ci sono diversi “trucchi” da tenere a mente.

Innanzitutto, durante il Black Friday 2020, è consigliabile andare a controllare immediatamente i prodotti in sconto e in offerta sulla pagina apposita per il venerdì nero. In questa pagina possiamo controllare i prodotti a cui sono stati applicati gli sconti maggiori e i prodotti che sono in offerta solo per un tempo limitato: è importante controllare questa pagina anche più volte al giorno, data la grande quantità di prodotti che verranno messi in offerta, così da non lasciarsi sfuggire nessuna occasione. È consigliabile anche iscriversi a Prime, poiché diversi sconti sono riservati solo agli utenti Prime, oltre ad avere un periodo di esclusive per le offerte in programma. Generalmente si trovano sconti che variano dal 20% al 40%, ma è possibile trovare anche degli sconti maggiori, fino all’80%.

Inoltre, su internet è possibile trovare anche dei coupon che permettono degli sconti sugli acquisti Amazon, da poter sfruttare assolutamente anche durante il Black Friday 2020.