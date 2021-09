Black Friday Amazon Italia 2021: date e offerte previste

Reduce dai successi ottenuti negli scorsi anni, anche Amazon aderirà al Black Friday del 2021, tentando di ripetere la straordinaria esperienza dello scorso anno. Il Black Friday di Amazon, come per qualsiasi altra piattaforma di shopping online, si caratterizza per la possibilità di acquistare qualsiasi prodotto di consumo usufruendo di sconti vantaggiosi, con la comodità di fare acquisti da casa. Vediamo quali saranno le date del Black Friday 2021 di Amazon Italia e quali offerte sono in previsione.

Date Black Friday Amazon Italia 2021: il calendario, quando sarà?

Anche in Italia, il Black Friday 2021 è atteso per il prossimo 26 novembre, in concomitanza con la data del Black Friday USA, paese dal quale ha avuto origine per la prima volta l’usanza di istituire la giornata degli sconti “pazzi” e che poi si è diffusa su larga scala in numerosissimi paesi.

Durante la giornata del 26 novembre, sarà quindi possibile acquistare un’infinita varietà di prodotti a prezzi ribassati: dall’elettronica all’abbigliamento, dagli elettrodomestici agli accessori di qualsiasi genere.

Sulla data ufficiale destinata agli sconti offerti da Amazon non ci sono più dubbi, ma il successo di Amazon consiste anche nella possibilità offerta dalla piattaforma di poter effettuare i propri acquisti a prezzi scontati anche in altre date, di solito prossime all’appuntamento del Black Friday e che Amazon confermerà nelle prossime settimane.

Infatti, come già accaduto in passato, Amazon dovrebbe mettere a disposizione ulteriori sconti a partire dal mese che precede il giorno dedicato al Black Friday, istituendo il Mese del Black Friday che l’anno scorso ha ottenuto un ottimo riscontro da parte dei clienti, che hanno apprezzato la possibilità di spalmare i propri acquisti su più settimane. Gli sconti del Mese Amazon dovrebbero cominciare dal 25 di ottobre e culminare proprio il 26 novembre, nel giorno del “venerdì nero”.

Proprio in occasione del Black Friday 2021, Amazon istituirà anche la Amazon Week, la settimana degli sconti, durante la quale si intensificheranno maggiormente le offerte e gli sconti a disposizione. La Amazon Week coinciderà con l’ultima settimana di novembre e culminerà, ancora, proprio con la giornata del Black Friday, coinvolgendo anche il weekend immediatamente successivo al 26 novembre e terminando con il lunedì successivo, il 29 novembre, giorno dedicato, invece, al Cyber Monday.

Insomma, il Black Friday di Amazon si preannuncia carico di offerte e possibilità! Grazie a tutte le date messe a disposizione da Amazon sarà infatti impossibile non riuscire ad accaparrarsi l’occasione giusta e l’offerta migliore.

Offerte Black Friday Amazon Italia 2021: tutti gli sconti

Tenetevi pronti, dunque: se Amazon confermerà anche il Mese del Black Friday, allo scoccare della mezzanotte del 25 ottobre potrete iniziare a effettuare i vostri acquisti online durante tutto il mese che precede il Black Friday vero e proprio.

Generalmente le offerte riguardano ogni genere di articolo, senza alcuna eccezione, e le percentuali di sconto sono davvero notevoli: di solito, gli sconti partono dal 50% e possono arrivare fino al 70% e, nei casi più eclatanti, addirittura fino all’80%.

La peculiarità degli sconti Amazon però è costituita soprattutto dalla durata dello sconto proposto. Le tipologie di scontistiche sono infatti quattro:

le offerte lampo , che durano pochissime ore e vengono lanciate anche più volte durante il corso della singola giornata;

, che durano pochissime ore e vengono lanciate anche più volte durante il corso della singola giornata; le offerte giornaliere , che hanno una durata di 24h dal momento in cui vengono lanciate;

, che hanno una durata di 24h dal momento in cui vengono lanciate; le offerte in vetrina , generalmente consigliate e proposte da Amazon e poste in evidenza;

, generalmente consigliate e proposte da Amazon e poste in evidenza; le offerte Prime in anteprima, sconti che possono essere usufruiti in anteprima solo da chi possiede un abbonamento Prime, l’abbonamento di Amazon.

Tutte le tipologie di sconti, eccetto l’ultima riservata a chi possiede un abbonamento attivo al servizio Prime, sono ad appannaggio di tutti i clienti Amazon, sia abituali sia occasionali.

Per gli appassionati di elettronica e tecnologia è possibile usufruire di sconti pazzeschi soprattutto durante il Cyber Monday che, come detto poco fa, sarà l’evento conclusivo di tutto il Black Friday. Durante il Cyber Monday sarà possibile acquistare articoli quali PC, tablet, articoli di telefonia e finanche elettrodomestici partendo dal 50% di sconto. Amazon fa sapere che molti dei prodotti che andranno in sconto durante la giornata del Cyber Monday sono proposti anche durante tutta la durata del Black Friday quindi, chi non avesse avuto modo di effettuare acquisti durante l’evento ufficiale, potrà approfittare di quest’altra opportunità.

Oltre ai consueti prodotti generalmente acquistabili sulla piattaforma di e-commerce, segnaliamo che per l’edizione 2021 del Black Friday, Amazon lascerà molto più spazio ai piccoli rivenditori e agli artigiani, gravemente colpiti dalla crisi economica seguita all’emergenza sanitaria, che avranno così la possibilità di aumentare il bacino di clienti grazie alla visibilità offerta da Amazon mentre per i clienti sarà possibile acquistare prodotti di ottima manifattura e qualità a prezzi scontati.

Sempre durante il Black Friday le promozioni non coinvolgeranno solamente i prodotti acquistabili attraverso la piattaforma, ma anche i servizi offerti da Amazon. Tra i servizi in promozione durante il Black Friday, ci saranno:

Amazon Music Unlimited ; per tutta la durata del Black Friday e fino al prossimo 11 gennaio, sarà possibile iscriversi al programma e godere di tre mesi gratuiti;

; per tutta la durata del Black Friday e fino al prossimo 11 gennaio, sarà possibile iscriversi al programma e godere di tre mesi gratuiti; KindleUnlimited ; fino al 29 novembre, per tutti i nuovi iscritti, sarà possibile aderire al servizio usufruendo di due mesi gratuiti. Per chi non facesse in tempo ad approfittare della promozione, fino al 31 dicembre 2021 sarà possibile usufruire di 6 mesi di servizio scontati al 50%.

; fino al 29 novembre, per tutti i nuovi iscritti, sarà possibile aderire al servizio usufruendo di due mesi gratuiti. Per chi non facesse in tempo ad approfittare della promozione, fino al 31 dicembre 2021 sarà possibile usufruire di 6 mesi di servizio scontati al 50%. Amazon Student ; il servizio Prime a metà prezzo dedicato agli studenti universitari. Fino al 29 novembre sarà possibile aderire usufruendo di ulteriori 5 euro di sconto sull’abbonamento.

; il servizio Prime a metà prezzo dedicato agli studenti universitari. Fino al 29 novembre sarà possibile aderire usufruendo di ulteriori 5 euro di sconto sull’abbonamento. Amazon Buisiness; fino al 29 novembre i nuovi clienti potranno usufruire di uno sconto pari al 30% (sul primo ordine) fino a un massimo di 200 euro.

Riuscire ad orientarsi tra la marea di articoli in sconto potrebbe non essere facile per tutti, allora ricordiamo che Amazon ha ideato una sezione apposita sul sito, dedicata alla raccolta di tutti gli articoli che per l’occasione del Black Friday andranno in sconto. A questa sezione si accede cliccando direttamente sul banner nell’home page del sito ufficiale di Amazon e una volta entrati si ha la possibilità di navigare tra gli articoli che saranno classificati per percentuale di sconto e per tipologia e orario dell’offerta in corso, così da rendere più semplice l’esperienza di shopping. Le offerte rimangono valide fino ad esaurimento scorte, quindi, se volete acquistare il vostro prodotto preferito, dovrete affrettarvi.

Infine, ricordiamo di monitorare costantemente il sito di Amazon anche nelle settimane che precedono il Black Friday per essere sempre aggiornati sulle promozioni e le offerte in previsione.