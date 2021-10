Black Friday Apple Store Italia 2021: offerte su iPhone 13, Apple Watch, Mac, iPad e AirPods

Come negli anni passati, anche nel 2021 assisteremo ad infiniti sconti e offerte sui prodotti da Apple Store in Italia per l’iniziativa del Black Friday. Quest’anno il Black Friday cadrà nel giorno 26 novembre 2021, ma come ben sappiamo, i giorni di sconti e offerte non si limiteranno a quelle 24 ore. Andiamo a vedere gli sconti e le offerte relativi all’iPhone 13, all’Apple Watch, al Mac, all’iPad e alle AirPods. Sono molti i siti che, per quanto riguarda i prodotti Apple, in qualche modo ci “preparano” al Black Friday tramite piccoli sconti e offerte. Uno tra tutti è sicuramente Amazon, ma anche siti come MediaWorld. Pertanto è bene tenere sotto controllo questi siti per il giorno e la settimana del Black Friday per non farsi sfuggire nulla. C’è da dire che gli scorsi anni la Apple non metteva a disposizione i prodotti direttamente scontati, ma ricorreva ad altri tipi di offerte e promozioni.

iPhone 13 in offerta per il Black Friday 2021 da Apple Store: indiscrezioni e prezzo

Per il Black Friday di Apple Store edizione 2021 ci sono in serbo numerose offerte relative all’iPhone 13, in vari colori e con diverse caratteristiche. Come molti sapranno, l’iPhone 13 è l’ultimo iPhone uscito e per questo sono molte le persone interessate ad eventuali offerte e sconti su questo particolare prodotto. Sebbene non ci sia ancora dato sapere con certezza di quali sconti si tratterà precisamente, si può già intuire qualche indiscrezione riguardo questo particolare modello di iPhone molto gettonato. Al momento online è possibile acquistare un Apple iPhone 13 Pro da 256 GB color Azzurro Sierra a 1.309 euro o un Apple iPhone 13 Pro Max da 256 GB color Grafite a 1.409 euro. È disponibile anche un Apple iPhone 13 da 256 GB Azzurro a 1.034,99 euro e un Apple iPhone 13 mini da 128 GB Rosa a 819,99 euro. Queste sono le offerte massime che è possibile trovare al momento online e cambiano quasi quotidianamente. Ancora non si capisce se la Apple sconterà l’iPhone 13 per questo Black Friday, essendo presente nei negozi da solo un mese. Tuttavia, è possibile seguire le andature ed avere qualche anticipazione su siti come Swappie (che vende cellulari Apple ricondizionati) o sui volantini di negozi come Trony, Euronics e Unieuro.

Come negli anni passati, è probabile che anche quest’anno la Apple ricorra a carte omaggio, buoni sconto e gift card in omaggio del valore da 25 a 150 euro, a seconda di ciò che si acquistava. Questo valeva sia per le vendite sul sito ufficiale Apple sia per quelle su altri siti, ma anche e soprattutto negli stores fisici.

Per quanto riguarda l’iPhone 13 in particolare, rimarremo tutti con il fiato sospeso fino alla fine. Tuttavia, meglio non crearsi troppe aspettative, dal momento che si tratta di un prodotto che è ufficialmente in vendita solo da settembre di quest’anno.

Black Friday Apple Watch 2021: quanto potrà costare?

Anche per quanto riguarda l’Apple Watch, l’orologio Apple amato dalle menti tecnologiche di tutto il mondo, non è ancora dato sapere nei dettagli a quali sconti verrà sottoposto per il Black Friday 2021. Tuttavia, osservando le offerte di questo periodo, è possibile fare una stima approssimativa del prezzo a cui sarà possibile trovarlo il 26 novembre. Al momento è possibile acquistare l’Apple Watch a prezzi più o meno scontati, a seconda del modello. L’Apple Watch 6 44mm Impermeabile 5ATM GPS WiFi/Bluetooth corallo si trova all’8% di sconto (da 469,98 euro a 431,99 euro. L’Apple Watch 6 44mm Impermeabile 5ATM GPS WiFi/Bluetooth rosa si trova invece al 13% di sconto (da 549,46 euro a 477,79 euro). L’Apple Watch SE 44mm Impermeabile 5ATM GPS + Cellular WiFi/Bluetooth si trova al 15% di sconto (da 465,67 euro a 398,01 euro). Un altro modello scontato è l’Apple Watch SE GPS + Cellular 44mm in alluminio e argento al 16% di sconto (da 527,27 euro a 443,08 euro). Gli sconti su questo articolo non superano dunque, al momento, il 20%. Si presuppone però che per il Black Friday si potranno ottenere soluzioni alquanto vantaggiose.

Black Friday Mac, iPad e AirPods: le possibili offerte di Apple Store

Altri prodotti di Apple Store Italia su cui molti stanno mettendo gli occhi e che sperano di trovare a prezzi vantaggiosi per il Black Friday 2021 sono il Mac, l’iPad e le cuffie wireless AirPods. Per quanto riguarda il Mac, sia portatile che fisso, ci si può sempre affidare agli sconti e alle offerte di questo periodo, che variano a seconda dei modelli. Anche qui gli sconti non vanno oltre il 20% per ora, ma andiamo a vedere di quali si tratta nello specifico. Il monitor per il Mac fisso Retina 21.5” 4K si trova, al momento, al 13% di sconto (da 1.471,43 euro a 1.275,99 euro). Monitor e tastiera All-In-One iMac Monitor 21.5” 4K si possono invece acquistare al 23% di sconto (da 1.802,10 euro a 1.389,99 euro).

Per quanto riguarda l’iPad, sempre più usato e addirittura preferito da studenti, lavoratori e grafici, l’entità degli sconti non si discosta molto da quelli degli altri prodotti, ma anche qui dalle offerte disponibili al momento si può capire a quali prezzi si arriverà più o meno al Black Friday 2021. Al momento l’iPad 2 10.2 128 GB Grigio Siderale si può acquistare al 13% di sconto (da 635,24 euro a 552,38 euro). L’iPad Mini 64 GB Viola è invece disponibile al 12% di sconto (da 962,88 euro a 852,11 euro). L’iPad Pro 11 256 GB Argento si trova invece al 14% di sconto (da 1.232,53 euro a 1.062,53 euro).

Infine, per quanto riguarda le famose cuffie AirPods, gli sconti sono leggermente superiori rispetto agli altri prodotti, e per questo motivo si può ambire ad offerte ulteriormente vantaggiose per il prossimo 26 novembre 2021. Ad esempio, al momento è possibile trovare le AirPods Pro con cancellazione attiva del rumore e custodia ricarica wireless al 29% di sconto (da 279,99 euro a 199,90 euro). Le AirPods 2 bianche sono invece disponibili al 26% di sconto (da 635,24 euro a 552,38 euro).