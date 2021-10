Black Friday H&M Italia 2021: offerte e negozi aderenti

Il marchio H&M, nota catena di negozi d’abbigliamento che vanta migliaia di punti vendita in tutta Italia, aderirà all’iniziativa del Black Friday 2021.

In Italia, come nel resto del mondo, l’appuntamento dei grandi sconti è fissato al prossimo 26 novembre, ma già da qualche settimana si rincorrono numerose le voci sugli sconti e le iniziative che il colosso mondiale dell’abbigliamento ha in serbo per l’occasione.

Quindi, in attesa di potersi sbizzarrire con gli acquisti e le promozioni, vediamo quali sono le offerte previste da H&M e i negozi aderenti in tutta Italia.

Offerte Black Friday 2021 da H&M in Italia: tutte le iniziative previste

Proprio in concomitanza con il Black Friday 2021, le offerte proposte da H&M raddoppieranno nel numero e coinvolgeranno ogni genere di articolo in vendita.

Nascendo come azienda dedita alla vendita in presenza dei propri articoli, è molto probabile che ogni singolo negozio, come già accaduto negli anni precedenti, deciderà di applicare sconti seguendo la propria linea di vendita, ma sempre tenendo conto degli orientamenti generali dettati dall’azienda.

Per usufruire degli sconti in rotazione e soprattutto per le promozioni che saranno attivate in concomitanza con l’evento del Black Friday 2021 in Italia, consigliamo di installare sul proprio dispositivo mobile l’app ufficiale di H&M, che si può scaricare direttamente collegandosi al sito internet accreditato di H&M. Attivando un account sull’app sarà così possibile ricevere direttamente sul proprio telefonino gli alert che comunicheranno le promozioni attive sui prodotti da voi contrassegnati. In questo modo sarà possibile monitorare costantemente le variazioni di prezzo dei vostri articoli preferiti e inoltre potrete godere di un’esperienza di shopping assolutamente personalizzata ed efficace.

Se invece preferite essere aggiornati periodicamente sugli sconti attivi, è possibile iscriversi alla newsletter ufficiale di H&M e ricevere le offerte tramite indirizzo e-mail. L’iscrizione alla mailing list prevede un’applicazione del 10% di sconto sul primo acquisto effettuato, da applicare in negozio mediante l’esibizione del codice sconto fornito nella mail ricevuta al momento dell’iscrizione.

L’iscrizione alla mailing list concede ai nuovi iscritti di usufruire di un altro beneficio applicabile sul primo acquisto, e cioè la spedizione gratuita, valida naturalmente nel caso in cui l’acquisto degli articoli fosse effettuato online.

Oltre alle promozioni attive per il Black Friday 2021, H&M aderirà anche all’iniziativa del Cyber Monday, un’iniziativa pensata per estendere le offerte in promozione durante il venerdì nero anche agli acquisti effettuati online. Come abbiamo detto, infatti, H&M nasce come catena di negozi dedicati allo shopping in presenza, ma per assecondare la crescente esigenza di quella parte di clientela che preferisce effettuare i propri acquisti comodamente da casa, l’azienda ha concesso la possibilità di acquistare i propri articoli anche attraverso il proprio sito o la propria app, con il vantaggio di usufruire anche in questi casi di sconti e promozioni vantaggiosissime.

Attenzione, però: non sempre sarà possibile cumulare gli sconti previsti durante il Black Friday con altre tipologie di offerte. Pertanto cercate di prestare attenzione affinché l’eventuale codice sconto di cui siete in possesso possa essere utilizzato anche con le promozioni attive durante i giorni del Black Friday.

Negozi H&M aderenti al Black Friday 2021: elenco in tutta Italia

Un altro elemento di successo della catena H&M è la capillarità degli store, che sono praticamente presenti in tutte le maggiori città italiane e questo rende piuttosto facile effettuare i propri acquisti direttamente nei punti vendita più vicini.

Tra i negozi H&M che aderiranno al Black Friday 2021 segnaliamo i più importanti dove potrete effettuare i vostri acquisti e che sono situati nelle principali città italiane:



Milano . Nella capitale della moda sono presenti ben tre store , tra cui il principale è quello che fa angolo con Piazza San Babila e che si trova in fondo a corso Vittorio Emanuele, una delle zone più movimentate della città. Molto ben forniti sono poi i punti vendita situati in via Torino 27 e in via Corso Buenos Aires 56

Roma . Nella Capitale gli store principali di H&M si trovano in Via del Corso 511/512 , questo è il negozio più grande e anche il più fornito della città, non a caso si trova in una delle vie più importanti (e belle) per lo shopping. Altre due boutique si trovano invece all’interno di due grandi centri commerciali – probabilmente i più grandi della città – il Centro Commerciale Cinecittà 2 e il Centro Commerciale Euroma 2

Napoli . Più che di uno store si tratta di un vero e proprio megastore , probabilmente il più grande d’Italia. Il negozio si dispone su ben cinque piani e si trova in via Roma 343

Torino . Se vi trovate in città per il Black Friday 2021 potrete recarvi a fare acquisti presso il punto vendita H&M sito in via Roma 53a, che risulta essere il più fornito di tutta Torino

Firenze . Sicuramente, il punto vendita più grande di tutta la Toscana si trova proprio qui, in via Por Santa Maria 50122. Sempre in Toscana segnaliamo altri due punti vendita tra i più grandi della regione, il primo si trova a Prato presso il Centro Commerciale Parco Prato, in Via delle Pleiadi 37 e il secondo si trova invece nella città di Livorno in Via Grande 119, uno tra gli ultimi store della catena di abbigliamento ad essere aperto in Toscana.

Bologna . Il più grande store della città si trova in Via dell’Indipendenza 4

Venezia . Infine, segnaliamo il negozio veneto situato a campo San Luca 4473/4476C, vero e proprio punto di riferimento per gli acquisti in città di H&M.

Se abitate in una di queste città o vi trovate di passaggio e desiderate approfittare degli sconti H&M in promozione durante il Black Friday 2021 sappiate che in questi punti vendita troverete ogni genere di articolo scontato, senza rinunciare allo stile e alla qualità, ma affrettatevi: perché la disponibilità di articoli in saldo potrebbe esaurirsi presto!