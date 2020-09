Black Friday Italia 2020: data, offerte e negozi aderenti

Ormai la tradizione americana del Black Friday si è estesa in tutto il mondo, compresa l’Italia. Il giorno perfetto per fare shopping è arrivato anche nel nostro Paese, seppur in maniera più misurata e noi non vediamo l’ora che arrivi per dedicarci completamente allo shopping.

Vediamo quindi quando ci sarà il Black Friday 2020 in Italia, quali saranno le possibili offerte e quali negozi aderiranno.

Quando sarà il Black Friday 2020 in Italia: data ufficiale

Il Black Friday è una tradizione americana che si è diffusa, col tempo, in tutto il mondo, anche in Italia. Si tratta di un giorno in cui negozi applicano grossi sconti alla propria merce, di ogni tipo, dai giocattoli alla tecnologia.

Se in America gli sconti sono molto alti (si parla di percentuali di sconto che arrivano anche all’80% o al 90%), in Italia gli sconti sono più contenuti, ma rimane comunque un’ottima occasione per fare acquisti con buone percentuali di sconto.

Il Black Friday non ha una data fissa, bensì cambia annualmente, essendo legata a doppio filo al giorno della Festa del Ringraziamento, altra festività importante festeggiata negli Stati Uniti. Il Ringraziamento si festeggia l’ultimo giovedì del mese di novembre: quest’anno cade giovedì 26 novembre 2020, quindi il Black Friday sarà venerdì 27 novembre 2020. Gli sconti inizieranno fin dalla mezzanotte del 27 novembre negli shop online.

Bisogna prestare attenzione ad una cosa però: in Italia non abbiamo ancora adottato lo spirito del Black Friday originale, quindi diversi negozi fisici e shop online aderiscono all’evento già dalla settimana precedente e non solo il giorno del Black Friday. Quindi, diversi sconti saranno disponibili già dai giorni precedenti.

Offerte Black Friday Italia 2020: quali potrebbero essere?

In attesa di informazioni più sicure, possiamo ipotizzare quali saranno le offerte e i prodotti protagonisti del prossimo Black Friday 2020 in Italia. Solitamente i prodotti con maggiori sconti cambiano di anno in anno: ad esempio lo scorso anno ci furono sconti maggiori nel settore tecnologico, mentre negli anni precedenti abbiamo potuto vedere grossi sconti anche nel settore ludico (videogiochi, console di gioco, giocattoli) o nel settore del benessere.

In Italia gli sconti nei negozi fisici sono più contenuti, mentre i grandi sconti si trovano prevalentemente online. A farla da padrone è ovviamente il più grande e-commerce del mondo: Amazon. Sul sito possiamo trovare grandi offerte su diversi prodotti; attenzione, però, infatti per quanto riguarda gli store online è preferibile aspettare fino al lunedì successivo, il cosiddetto Cyber Monday, giorno nel quale vengono applicati sconti maggiori sui prodotti venduti virtualmente (quest’anno sarà il 30 novembre). Ma se non volete aspettare il lunedì successivo, potete prepararvi a trovare numerosi sconti sui principali e-commerce, come il già citato Amazon, ma anche Zalando ed Ebay, oltre a tutti i siti dei negozi più famosi, come Apple, H&M e Zara. Per avere notizie più certe su quali saranno le possibili offerte fatte durante il Black Friday 2020 in Italia, è consigliabile segnarsi alle varie newsletter dei negozi che più interessano per poter rimanere aggiornati.

Partendo dal settore tecnologico, possiamo ipotizzare che, come ogni anno, ci saranno diversi sconti su smartphone, televisioni al plasma e altri elettrodomestici. Ci sono diversi rumors che vedrebbero la Apple scontare diversi suoi prodotti elettronici, si spera soprattutto l’ultimo modello di iPhone, ma anche diversi accessori come le cuffie wireless. Per ora sappiamo con certezza che la Apple non si limiterà al 27 novembre per gli sconti, ma ha deciso di prolungare le sue offerte anche nei giorni seguenti, fino al 2 dicembre. Con quasi assoluta certezza, gli sconti interesseranno i modelli più datati di device elettronici in vendita, come iPad, Macbook e iPhone, ma soprattutto le carte regalo messe a disposizione per i propri clienti, per l’acquisto di prodotti Apple. Facendo un confronto con gli anni precedenti, possiamo prevedere degli sconti maggiori sui MacBook e sui modelli meno recenti di iPad. Gli stessi sconti saranno disponibili anche nei rivenditori fisici di elettronica come Trony e Mediaworld, ma anche nei rivenditori online come Amazon.La Apple, come abbiamo già visto, è uno dei brand che applica i maggiori sconti durante il Black Friday, così come abbiamo potuto vedere gli scorsi anni. Gli sconti di Apple si concentrano soprattutto sulle carte regalo o sugli accessori; meno frequenti gli sconti sui prodotti di elettronica, ma magari quest’anno sarà la volta buona per maggiori sconti su cellulare e iPad.

A fare la maggior parte degli sconti e delle offerte, qui in Italia, sono sicuramente i negozi di elettronica. Facendo un parallelo con le offerte dello scorso anno, possiamo sicuramente prevedere dei grandi sconti a Trony, uno dei maggiori rivenditori di elettronica in Italia. Lo scorso anno, il negozio ha applicato numerosi sconti sui propri prodotti, fino al 50%. Gli sconti e le offerte erano destinati a smartphone, tablet, console di gioco, televisioni di ultima generazione ed elettrodomestici di ogni tipo, come frigoriferi e microonde.

Così come Trony, anche Mediaworld non è da meno, un altro negozio di elettronica molto famoso in Italia. Lo scorso anno, Mediaworld ha applicato grossi sconti su diversi prodotti importanti, come l’iPhone 11, la tv Samsung e il MacBook Air. Sicuramente anche quest’anno potremo aspettarci diversi sconti convenienti sugli ultimi prodotti tecnologici.

Sempre nel settore della tecnologia, ci sono alcuni rumors che vorrebbero degli sconti lampo anche sulla prossima uscita della Play Station 5, una delle uscite più attese di quest’anno. La nuova console è bramata da diversi amanti dei videogiochi, nonostante i prezzi non proprio bassi, infatti la console nella versione digitale (ovvero senza bisogno di comprare i giochi fisici) avrà un costo di 399,99 euro, mentre la versione classica avrà un costo di 499,99 euro. Il 18 settembre inizieranno i preordini, in attesa del lancio ufficiale che avverrà il 20 novembre 2020, quindi proprio in prossimità del Black Friday. La Sony applicherà degli sconti sulla nuova console?

Lo scorso anno sono stati applicati diversi sconti anche da parte delle compagnie aeree low cost, come Vueling, Ryanair ed Easyjet, che hanno scontato i loro biglietti aerei a prezzi veramente irrisori (ancora più del solito). Ovviamente quest’anno il clima è diverso, data la presenza del Coronavirus e non sappiamo se le compagnie aeree replicheranno gli sconti dello scorso anno, magari incrementandoli data la perdita della primavera e dell’estate di quest’anno o salteranno il Black Friday, data la poca voglia di viaggiare in questo 2020 per colpa del virus.

Per quanto riguarda l’abbigliamento e il settore moda, saranno due i negozi fisici con maggiori sconti: H&M e Zara, essendo delle catene internazionali. Se andiamo sul sito di H&M, ad esempio, possiamo trovare qualche anteprima sugli sconti che ci saranno durante il Black Friday 2020: alcuni capi saranno scontati anche del 50%, uno sconto notevole dato anche il prezzo irrisorio di alcuni capi della famosa catena di abbigliamento. Per quanto riguarda Zara, invece, non ci sono ancora anticipazioni, ma se facciamo un confronto sullo scorso anno, possiamo pensare che gli sconti si concentreranno specialmente online, sia sulla nuova stagione (autunno/ inverno) e sia sulle rimanenze dell’estate; gli sconti, sempre basandoci sul 2019, potranno andare da un minimo del 20% fino ad un massimo del 50%. Ma nel settore abbigliamento dobbiamo tenere d’occhio anche i rivenditori online, specialmente Zalando e Yoox. Solitamente questi due e-commerce applicano grossi sconti su tutti i capi a disposizione, ma bisognerà essere celeri: i capi vanno a ruba su questi due siti.

Nel campo della bellezza, invece, a far da padrone sono Sephora e Kiko in Italia. Sephora sconterà i propri prodotti dal 5% al 25%, con ulteriori offerte previste per chi è socio Sephora. Kiko, invece, metterà in offerta diversi suoi prodotti, come le palette di ombretti, i rossetti, le matite per le labbra e per gli occhi e i mascara, con sconti che andranno dal 20% al 70%. Ma ci saranno anche ulteriori offerte, come alcuni mascara al costo di 1 euro, che si potranno trovare direttamente negli shop fisici di Kiko.

Finiamo con Ikea, il negozio di arredamento più amato dagli italiani. Il Black Friday di Ikea ha iniziato a mettere le radici in questi giorni sul loro sito ufficiale, dove il brand invitava i clienti a votare i mobili preferiti del loro catalogo. I tre prodotti con più voti avranno uno sconto maggiore durante il Black Friday, anche se saranno tantissimi i prodotti scontati, sia nello store che sul loro sito ufficiale. Si tratta di un’operazione commerciale chiamata Black Days, già attiva negli scorsi anni. I clienti, in questo modo, avranno la possibilità di acquistare i loro prodotti preferiti a un prezzo scontato: gli sconti andranno dal 30% fino al 70%.

Negozi aderenti al Black Friday Italia 2020: l’elenco dei più probabili

A differenza degli Stati Uniti, in Italia non tutti i negozi o le aziende aderiscono agli sconti del Black Friday. A farlo sono perlopiù le aziende o le catene internazionali, che hanno più punti vendita in tutto il mondo. Vediamo qual è l’elenco dei negozi che più probabilmente aderiranno al Black Friday 2020 in Italia.

Secondo le indiscrezioni saranno diversi brand ad applicare sconti in questo 2020, probabilmente per agevolare lo shopping e le entrate dopo mesi di lockdown.

Per quanto riguarda gli shop virtuali (da tenere d’occhio soprattutto durante il Cyber Monday), a fare i maggiori sconti saranno Amazon, Mediaworld, Eprice (negozio virtuale in cui vengono venduti prodotti di ogni tipo), Unieuro, Ebay e Aliexpress (con maggiori sconti rispetto ai prezzi già irrisori). Per quanto riguarda la moda e l’abbigliamento, i maggiori sconti saranno su Groupon, Zalando, Yoox, Asos, Nike, OVS, Pandora, Intimissimi, H&M, Calzedonia, Bonprix e Zara, ma non escludiamo che altre catene internazionali come Pull&Bear, Stradivarius e Bershka non seguano l’onda del Black Friday come i loro maggiori competitors.

Neanche il mondo della bellezza e della salute si esime dagli sconti del Black Friday, infatti si prevede che diversi shop, sia online che fisici, aderiscano al Black Friday come Farmaè (negozio online dedicato ai prodotti per la bellezza e da parafarmacia), Prozis, Monclick, Kiko, MyProtein, Notino e ovviamente Sephora, uno dei rivenditori di questo settore più amati in Italia.

Per quanto riguarda il turismo, come detto, ovviamente ci saranno dei cambiamenti rispetto allo scorso anno, ma sembrano essersi uniti agli sconti del Black Friday, aziende come Italo, Edreams, Flixbus, Vueling, Expedia e Booking.

Anche nel settore del tempo libero, diverse aziende aderiranno agli sconti del Black Friday, come Decathlon, IBS, Maxisport, Euronics, Gardaland ed EMP Online. Non scordiamoci, però, di Game Stop, il celebre negozio di videogiochi, che potrebbe applicare diversi sconti sulla Play Station 5, la cui uscita è prevista per il 20 novembre.

Per quanto riguarda, invece, il settore della telefonia e di internet, diverse aziende aderiranno al Black Friday con sconti sui maggiori abbonamenti o con pacchetti molto convenienti, come Aruba, WindTre, Vodafone, Nordvpn, NowTv ed Enelenergia.

Anche il mondo della finanza non sarà da meno e, secondo le previsioni, aderiranno le seguenti aziende: Satispay, Hype, Next N26, Illimity Bank, Bunq e ForexExchange. Così come il settore delle assicurazioni, con pacchetti pensati e scontati per i propri clienti, le aziende che aderiranno sono Con te, Axa, Genertel, Zurich Connect, Prima e Columbus Assicurazioni.

Anche diverse aziende nel settore alimentare aderiranno al Black Friday 2020, come Tannico (la più grande enoteca online italiana specializzata nella vendita di vini e distillati italiani ed esteri), Bennet Drive (un supermercato online), Hopt (sito online specializzato nella vendita di birre artigianali), Ventis, Cialda Mia e Bulk (sito online specializzato nella vendita di integratori sportivi).

Per quanto riguarda, invece, il settore casa e arredamento, le aziende che aderiranno al Black Friday sono ovviamente Ikea, ma anche Zooplus, Thun, Bitiba, Kasanova ed Eglobal Central.

Infine, il Black Friday non poteva escludere il settore dell’editoria, saranno diverse, infatti, le librerie, fisiche e online, che aderiranno al cosiddetto “venerdì nero” con sconti sui libri e gli altri prodotti. Aderiranno al Black Friday:La Feltrinelli, Libraccio, Mondadori Store, Hoepli, Shop Wki e Readly.

Ovviamente si tratta solamente di una lista parziale degli shop fisici e online che aderiranno sicuramente al Black Friday Italia 2020, ma è molto probabile che la lista di negozi si allunghi progressivamente fino al 27 novembre 2020.