Black Friday Italia 2021: data, negozi aderenti online e fisici, offerte previste

Tra gli eventi di consumo più attesi dell’anno sicuramente troviamo il Black Friday 2021. Durante il giorno del “venerdì nero” – Black Friday, appunto – è possibile acquistare qualsiasi tipo di prodotto a prezzi davvero convenienti, usufruendo di sconti allettanti. L’usanza del Black Friday prende origine dagli USA e nell’ultimo decennio si è diffusa con successo praticamente in tutta Europa, compresa l’Italia.

Data del Black Friday 2021 in Italia

Allineandosi all’appuntamento americano, che calendarizza il Black Friday nel primo venerdì successivo al giorno del Ringraziamento, anche in Italia il Black Friday cadrà il 26 novembre 2021. Potete quindi segnare questa data sul vostro calendario e iniziare a farvi un’idea dei negozi on line e fisici che aderiranno e delle offerte previste.

Negozi online italiani che aderiranno al Black Friday 2021

Le offerte del Black Friday sono state inizialmente pensate per lo shopping online, ma nel corso di questi anni sono state adottate anche dalle catene di negozi fisici in Italia e dai singoli esercizi che commerciano al dettaglio, che hanno potuto così osservare un incremento notevole delle vendite dei loro prodotti.

Il momento del Black Friday 2021 in Italia, quindi, non è un’occasione solamente vantaggiosa per gli acquirenti, ma anche per i rivenditori, che possono incrementare le loro vendite fino al 40% in più rispetto al fatturato medio!

Tra i rivenditori online che aderiranno sicuramente al Black Friday 2021, troviamo Amazon Italia. L’azienda leader nel settore dello shopping e-commerce, anche quest’anno ripeterà la positiva esperienza del Black Friday degli anni passati, quando ha registrato record incredibili di vendite. Gli sconti proposti riguarderanno ogni genere di prodotto, che normalmente è possibile acquistare su Amazon: dall’abbigliamento all’elettronica, dall’arredamento ai beni di consumo personali. Generalmente, tra i rivenditori online, Amazon si distingue già per i suoi prezzi inferiori rispetto alla media, ma proprio durante il Black Friday, Amazon ribasserà ulteriormente i prezzi della sua merce, per cui durante il Black Friday sarà possibile fare acquisti a prezzi davvero vantaggiosi. Inoltre, Amazon aumenterà la possibilità delle sue offerte, proponendo l’apprezzatissima Black Friday Week 2021 che anticiperà la data effettiva del Black Friday che, come abbiamo visto, cadrà il prossimo 26 novembre 2021.

Se invece siete degli appassionati di moda, vi consigliamo di tenere d’occhio i rivenditori online come Zalando, Asos e Yoox, le piattaforme ufficiali dove poter acquistare borse, scarpe e capi d’abbigliamento delle migliori marche sul mercato. Durante il Black Friday 2021 in tutta Italia le piattaforme più famose di e-commerce applicheranno alte scontistiche su qualsiasi genere di brand, perciò è il momento giusto per concedersi un capo della vostra griffe preferita o di ultima tendenza, acquistando i capi ad un prezzo estremamente competitivo.

Sempre in tema di acquisti online sono attesissime anche le offerte e gli sconti proposti dalle compagnie aeree low cost, come Ryanair e EasyJet. Quindi, chi ha in programma un viaggio oppure chi è in cerca di un’idea diversa per il week end potrà approfittare dei vantaggiosi last minute e godersi finalmente un viaggio a prezzi davvero stracciati! Le mete tra cui è possibile scegliere possono essere europee o extraeuropee, basterà controllare tra le proposte della compagnia aerea e scegliere la soluzione migliore per le proprie esigenze.

Se invece state pensando di cambiare televisore oppure cellulare, il momento del Black Friday 2021 è sicuramente l’evento migliore dell’anno in Italia. Gli acquisti tecnologici sono infatti in assoluto i più gettonati durante il Black Friday, grazie anche alle numerose offerte proposte sia dai negozi online che dai rivenditori fisici delle grandi catene di elettronica come Euronics, MediaWorld, Trony, Unieuro ed Expert.

Solitamente, le grandi catene che rivendono prodotti di elettronica pubblicano periodicamente il volantino delle offerte dei prodotti e dei punti vendita dove è possibile comprare fisicamente i prodotti scontati, per il Black Friday il volantino sarà valido, oltre che per i negozi fisici, anche per gli acquisti online. Quindi si tratta davvero di un’ottima opportunità, anche perché le catene di cui vi abbiamo parlato generalmente offrono spesso campagne sconti di cui approfittare che andranno a sommarsi alle proposte vantaggiose del Black Friday.

Black Friday Italia 2021: i negozi fisici che aderiranno

Oltre ai negozi online che aderiranno alla campagna sconti del Black Friday 2021, troviamo anche numerosi punti vendita e catene di negozi fisici in tutta Italia. Tra questi segnaliamo i centri commerciali delle maggiori città italiane, i rivenditori locali e le catene di negozi in franchising, quali: Zara, H&M, Intimissimi, Stradivarius, Mango, per quanto riguarda il settore abbigliamento; Pandora e Thun, se volete regalare un gioiello o concedervi un oggetto di artigianato raffinato; Feltrinelli e Mondadori, nel caso voleste concedervi una lettura o un’edizione particolare del vostro autore preferito o dell’ultima mostra in catalogo e, infine, se siete appassionati di prodotti iOS, Apple.

Offerte previste per il Black Friday 2021 in Italia

Dopo aver passato in rassegna i negozi fisici e online che aderiranno al Black Friday 2021 in Italia, vediamo nello specifico quali offerte sono previste per l’occasione e che quindi sarebbe bene non farsi scappare!

Partiamo con Amazon Italia. Il Black Friday 2021 di Amazon sarà particolarmente duraturo perché non si limiterà solamente al venerdì ufficiale, ma si protrarrà per tutta la settimana, includendo anche il weekend. Ogni ora verranno lanciate promozioni con sconti fino all’80% su ogni genere di articolo. Per accaparrarsi lo sconto migliore, è consigliabile tenere d’occhio il sito di vendite per più volte al giorno per verificare l’andamento degli sconti e cercare di approfittare dell’occasione migliore. Inoltre, sarà possibile navigare in una sezione apposita del sito, che consentirà di filtrare più facilmente la ricerca e acquistare con più semplicità la propria merce. Ricordiamo, tuttavia, che Amazon prevede la possibilità di effettuare ulteriori sconti per chi è abbonato ad Amazon Prime; diversamente, se non si dispone dell’abbonamento Prime, potrebbe esserci la possibilità di pagare una maggiorazione su alcuni prodotti.

Su Asos Italia il Black Friday 2021 comincerà invece a partire dalla mezzanotte di venerdì 26 novembre. Per ogni acquisto effettuato la spedizione sarà gratuita; tra gli articoli che troverete in sconto segnaliamo i capi in denim (jeans, salopette e abiti) sui quali verranno applicati degli sconti pari al 70% e giacche e cappotti invernali delle marche più note che subiranno un ribasso pari almeno al 30% del prezzo. Se poi siete in possesso di un codice sconto o di un coupon regalo, potrete usufruire di uno sconto ulteriore. Le stesse politiche di prezzo verranno applicate anche dalle altre note piattaforme di shopping online quali Yoox e Zalando, dove gli sconti arriveranno fino a 100 euro per ogni acquisto effettuato. Il Black Friday d’Italia in versione 2021 coinvolgerà anche i capi venduti attraverso Zalando Privé, la piattaforma “spin off” di Zalando sulla quale è possibile effettuare compravendite di accessori e abbigliamento tra privati. Quindi si tratta di una vera e propria occasione per rinnovare il proprio guardaroba a prezzi davvero convenienti!

In merito alle offerte proposte dalle catene che vendono prodotti di tecnologia (Euronics, MediaWorld, Trony, Unieuro, Expert), conviene consultare il volantino delle offerte che, proprio in occasione del Black Friday 2021, si arricchirà di sconti ulteriori sulla merce già in offerta. Gli sconti coinvolgeranno qualsiasi genere di articolo: PC, tablet, televisori, smartphone di ultima generazione, console, videogiochi, elettrodomestici etc etc, con sconti fino al 50% e al 70%.

Un consiglio: il vero vantaggio delle offerte proposte da queste catene di negozi consiste nella possibilità di effettuare gli acquisti sia online sia presso i punti vendita e nella possibilità di “studiare” con largo anticipo i prodotti attraverso il volantino che, non solo illustra le offerte attive, ma anche le peculiarità dei prodotti. Questo consentirà di destreggiarsi meglio nell’acquisto della vostra merce preferita e di acquistare più facilmente i prodotti individuati che sono, lo specifichiamo, a numero limitato. Perciò, affrettatevi!

Infine, le offerte previste dai negozi fisici prevedono non solo sconti tra il 20% e il 50% sulla merce in vendita, ma anche aperture straordinarie dei punti vendita. Questa soluzione è prevista soprattutto per gli stores delle catene come Zara, H&M, Pandora etc etc, situati nelle più grandi città italiane (in particolar modo Roma e Milano) dove sono previste grandi affluenze di clientela. In realtà non ci sono ancora comunicazioni ufficiali a riguardo, ma visto che negli scorsi anni, in occasione del Black Friday in Italia, si è optato per questa soluzione, è molto plausibile che la scelta di effettuare aperture straordinarie possa ripetersi anche per il Black Friday 2021.

Infine, segnaliamo gli sconti proposti dalla Apple. Proprio perché l’azienda di Cupertino non è così generosa in fatto di sconti, ci sembra giusto segnalare che proprio in concomitanza del Black Friday, è possibile approfittare di coupon e carte sconto che danno diritto ad acquistare prodotti con un leggero sconto. Non di rado, queste occasioni vengono proposte dalla Appel all’ultimo momento perciò, la dritta più utile è quella di monitorare il sito ufficiale della Apple per cercare di approfittare di card d’acquisto che danno diritto a sconti che talvolta arrivano al 30% oppure, se avete l’opportunità, consigliamo di recarvi fisicamente presso lo store Apple più vicino a casa vostra poiché alcune offerte vengono proposte solamente se l’acquisto viene effettuato nei negozi fisici.

Naturalmente, quelli di sopra sono solo alcuni dei negozi fisici e dei negozi online tra i più famosi ad aderire al Black Friday 2021 in Italia, ma in verità i negozi che aderiranno all’iniziativa sono moltissimi. Pertanto, in questi mesi, consigliamo di monitorare con attenzione i siti ufficiali dei vostri punti vendita preferiti oppure di prendere contatti diretti con gli esercizi commerciali che aderiranno al Black Friday 2021 italiano, così da essere sempre aggiornati sugli sconti attivi e non lasciarvi scappare le occasioni migliori!