Black Friday Italia 2022: data, offerte e negozi aderenti

Come ogni anno, sta arrivando l’appuntamento più atteso da tutti gli amanti dello shopping e non solo: stiamo parlando del Black Friday 2022. La ricorrenza, nata negli Stati Uniti, sancisce di fatto l’inizio dello shopping natalizio poiché cade durante il primo venerdì successivo alla Festa del Ringraziamento che, negli Stati Uniti viene celebrato il quarto giovedì del mese di novembre. Più semplicemente, il Black Friday si terrà l’ultimo venerdì di novembre. Quella del Black Friday, celebre in Italia da diversi anni, è un’usanza tutta americana che si è diffusa praticamente in tutto il mondo. Mentre aspettiamo che la fatidica data del venerdì nero arrivi presto, vediamo in anticipo quali offerte sono in previsione, quali negozi aderiranno all’evento e quando è prevista la data italiana del Black Friday.

Le offerte del Black Friday 2022 in Italia: anticipazioni

I punti vendita e gli store ufficiali delle catene di negozi che aderiranno all’iniziativa del prossimo Black Friday sono davvero moltissimi. Ancora non si hanno notizie ufficiali né sui negozi aderenti all’evento né sulle offerte in previsione perciò, cosa che consigliamo caldamente fin da ora, conviene monitorare con costanza i siti ufficiali delle singole catene e dei vostri punti vendita preferiti così da essere sempre aggiornati con largo anticipo sulle prossime offerte e sugli sconti in previsione. Tuttavia qualche negozio ha iniziato a rilasciare qualche anticipazione a riguardo che potrebbe darci un’idea sulle offerte del 2022.

Inoltre, dando uno sguardo alle passate edizioni del Black Friday è possibile stimare quelle che potranno essere le offerte e le promozioni che verranno attivate in concomitanza con il Black Friday.

Le offerte possibili coinvolgeranno praticamente ogni genere di prodotti di consumo, come:



abbigliamento e accessori;

media e tecnologia;

videogiochi e giocattoli;

arredamento;

scarpe;

cosmetici e profumi;

auto e moto.

Le offerte poi non si esauriranno solamente ai settori dei beni di consumo, ma riguarderanno anche i settori dei trasporti, dell’intrattenimento, della salute, del turismo e infine anche quello finanziario. In pratica durante il Black Friday sarà possibile acquistare di tutto, a prezzi vantaggiosi: dagli abiti delle griffe preferite – a prezzi davvero stracciati – al nuovo prodotto bancario (nuovo conto corrente, carta di debito/credito ecc.) del proprio istituto finanziario.

Solitamente, per il Black Friday, i settori che fatturano maggiormente sono quelli dell’abbigliamento e della tecnologia, proprio perché sono i anche i settori che offrono più sconti e offerte ai propri clienti. Di solito le offerte partono dal 30% per arrivare al 50% e, in alcuni casi, fino al 70%. Occhio, però: in alcuni casi gli sconti vengono applicati solamente su alcuni tipi prodotti e non possono essere cumulati con ulteriori buoni sconto o promozioni in possesso mentre, in altri casi, è possibile che le offerte a disposizione siano previste solamente per alcune fasce temporali (condizione applicata soprattutto dagli store online).

Vediamo adesso quali saranno i negozi italiani, sia fisici che online, che aderiranno all’iniziativa.

Negozi italiani aderenti al Black Friday 2022

Elencare tutti i negozi che aderiranno all’iniziativa del Black Friday 2022 è davvero un’impresa impossibile anche perché, come abbiamo già anticipato, il Black Friday sarà un evento che coinvolgerà i negozi sparsi su tutto il territorio nazionale. Tuttavia, possiamo citare le principali catene italiane di negozi che aderiranno all’iniziativa.

Partiamo dal settore della tecnologia.

Trony

L’azienda milanese, che vanta sul territorio italiano centinaia di punti vendita, aderirà, anche per il 2022, all’evento del Black Friday. Durante il venerdì nero verranno applicati sconti sui prinicplai prodotti tecnologici di consumo come Smart TV, Smart Phone, consolle giochi ecc. Le percentuali di sconto andranno dal 30% fino al 50%, pertanto sarà possibile acquistare ogni tipologia di articolo

Unieuro

Discorso sovrapponibile si può fare anche per l’azienda Unieuro, leader nazionale nella vendita di prodotti tecnologici. I punti vendita Unieuro applicheranno sconti davvero eccezionali su una vasta gamma di articoli: PC, tablet, televisori, stereo ecc., che potranno essere acquistati con sconti fino al 60%.

Il punto di forza dei negozi quali Trony e Unieuro è la possibilità di acquistare i prodotti durante il periodo del Black Friday anche in modalità online, attraverso il volantino che ogni anno le aziende mettono a disposizione, con largo anticipo ai propri clienti.

Sul versante dell’abbigliamento, ricordiamo poi i seguenti negozi.

OVS

Anche i punti vendita della nota catena di abbigliamento aderiscono all’evento del Black Friday applicando sconti su buona parte della merce messa in vendita: sciarpe, borse, maglioni, jeans, intimo e articoli per la cura del corpo. Gli sconti applicati andranno dal 20% fino al 70%. Inoltre, è possibile raddoppiare la percentuale di sconto effettuando gli acquisti direttamente sul sito ufficiale di Oviesse.

Naturalmente, questi sono solamente alcuni dei marchi italiani più conosciuti, ma gli sconti verranno applicati anche dai rivenditori locali e da altri importanti brand nazionali quali:

Intimissimi, per il settore intimo e notte;

Mango , rivenditore di punta per i prodotti fast fashion;

Pandora che per l’occasione del Black Friday non solo offre sconti vantaggiosi sui suoi gioielli di punta, ma con un minimo di spesa potrete avere in regalo alcune interessanti sorprese;

Infine, anche le librerie delle catene Feltrinelli , Giunti e Mondadori , aderiranno al Black Friday proponendo sconti tra il 30% e il 50% su libri, CD e DVD.

Black Friday 2022 online: i principali store aderenti e le iniziative

Sul versante online, poi, le offerte in previsione per il Black Friday si moltiplicheranno. Come abbiamo anticipato, infatti, saranno molti gli store che metteranno a disposizione anche sulle proprie piattaforme online gli articoli in vendita, aumentando così la possibilità di acquistare gli articoli a prezzi vantaggiosi. Tuttavia, aderiranno al Black Friday alcune delle più importanti piattaforme e-commerce italiane.

Yoox

La piattaforma bolognese, leader nella vendita online di articoli di lusso e prêt-à-porter, aderirà agli sconti pazzi del venerdì nero. Sulla piattaforma, particolarmente specializzata nella vendita di scarpe e abbigliamento griffato, sarà così possibile acquistare i propri articoli preferiti a prezzi davvero incredibili, con sconti fino al 60%. Sarà quindi possibile portare a casa articoli delle griffe più importanti della moda: Prada, Valentino, Armani, ecc.

Amazon

Come sempre, anche per il 2022, la piattaforma dell’e-commerce per eccellenza aderirà al Black Friday. Il punto di forza di Amazon è che attraverso i suoi canali è possibile acquistare davvero ogni tipo di prodotto e questo particolare, rende amazon una delle piattaforme che più fatturano durante il periodo del venerdì nero. A questo Amazon abbina poi la possibilità di diversificare le fasce di sconti non solo attraverso l’applicazione di percentuali di sconto varie, ma anche applicando le cosiddette offerte lampo, promozioni a prezzi fortemente ribassati che durano il tempo di qualche ora e che si ripetono nell’arco della giornata a cadenza ciclica. Anche in questo caso gli sconti applicati potranno arrivare fino al 60-70% e, nei casi più fortunati, anche all’80%. Per tutti i clienti Prime, inoltre, sarà possibile accedere a una particolare sezione all’interno della quale sarà possibile effettuare, in anteprima, i propri acquisti e dove sarà possibile accedere agli sconti con largo anticipo, rispetto agli utenti standard.

e-Scarpe

Infine, segnaliamo quest’altra interessante piattaforma che opera solamente online. e-Scarpe è specializzata nella vendita di calzature e proprio per la sue politiche di vendita (vicine ai suoi clienti) è stata anche premiata, per due anni di seguito, come miglior piattaforma di e-commerce al mondo. Sulla piattaforma, normalmente, è possibile acquistare scarpe, sandali e ciabatte a prezzi davvero competitivi, con sconti fino al 60%, non è escluso, quindi, che per il Black Friday 2022 gli sconti saranno ulteriormente ribassati.

Quando è il Black Friday 2022 in Italia: data ufficiale

Come abbiamo già anticipato, in Italia, il Black Friday cadrà in concomitanza con il Black Friday americano, l’ultimo giovedì del mese di novembre: e cioè il 25 novembre 2022. L’evento avrà luogo a partire dalla mezzanotte e terminerà allo scadere della mezzanotte del giorno successivo. Tuttavia, in attesa della data ufficiale, alcuni siti di shopping online hanno cominciato a diffondere la notizia che già a partire dagli inizi del mese di novembre saranno applicati sconti appetibili sugli articoli in vendita. Pertanto attenzione: conviene tenere sempre sotto controllo i siti ufficiali e gli eventuali volantini. Non solo: alcuni negozi potrebbero poi dare il via agli sconti del Black Friday, inaugurando la famosa settimana degli sconti, la Black Week che dovrebbe terminare proprio con il fine settimana del 25 novembre. In poche parole, gli sconti in previsione per il 25 di novembre verranno replicati anche durante tutta la settimana, aumentando la possibilità di effettuare i propri acquisti. Se poi non siete riusciti a fare in tempo per il Black Friday, non preoccupatevi: con molta probabilità dovrebbe ripetersi anche l’esperienza del Cyber Monday, il lunedì degli sconti che di solito cade il primo lunedì successivo al venerdì nero, che quest’anno cade il 28 novebre 2022. Al Cyber Monday aderiscono soprattutto i rivenditori di articoli tecnologici che proprio durante l’evento mettono a disposizione dei propri clienti gli ultimi articoli rimasti in magazzino, con sconti, se possibile, ancora più bassi.