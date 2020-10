Black Friday MediaWorld, Unieuro ed Euronics 2020: date e offerte in Italia

Oggi vi riportiamo tutte le date e le offerte italiane per il Black Friday 2020 lanciate da MediaWorld, Unieuro ed Euronics.

Black Friday Mediaworld 2020: date e offerte in Italia

Anche quest’anno, nonostante la difficile situazione che si sta vivendo, in molti attendono con ansia il famoso “giovedì nero dello shopping”, che come da tradizione è il giorno successivo alla festa del ringraziamento americano.

Questo fenomeno “Made in USA” è stato esportato ed abbracciato da molti paesi, in quanto rappresenta un momento davvero importante sia per i consumatori per fare grandi affari, ma anche per i venditori per riuscire ad ottenere dei maggiori profitti.

Per il 2020 la data indicata è quella del 27 Novembre, dunque il è un giorno da tenere in considerazione per iniziare a portarsi avanti con qualche piccolo regalo di Natale o per accaparrarsi i migliori affari.

Mediaworld in linea con altre famose catene di telefonia ed elettronica, ha deciso di proporre ai propri clienti delle offerte davvero interessanti che è impossibile farsi sfuggire.

Per tentare di evitare assembramenti, rispettando così tutte le norme di distanziamento sociale previste dal governo, all’interno del sito è possibile procedere alla registrazione online e del tutto gratuita per permettere a chiunque di essere pronto a cogliere tutte le novità che sono disponibili.

E’ importantissimo quest’anno pianificare i propri acquisti, preparando una lista contenente tutti quanti gli articoli che interessano mediante l’aiuto della newsletter e dei volantini online.

Altro consiglio per effettuare gli acquisti in sicurezza è quello di conoscere la struttura del punto vendita di riferimento per essere certi della locazione dei prodotti, evitando così di girare a vuoto perdendo tempo.

Il modo più facile, veloce e sicuro di fare gli acquisti è sempre quello online all’interno del portale www.mediaworld.it

Durante il Black Friday 2020 è possibile acquistare tutte le tipologie di prodotti, infatti l’azienda ha deciso di non escludere alcuna categoria merceologica dalle promozioni; è scontato tuttavia dire che analizzando i trend dettati dal mercato, l’attenzione è maggiormente rivolta all’elettronica di consumo e gli elettrodomestici.

Rispetto agli anni passati c’è stata una sostanziale evoluzione di questo fenomeno, infatti gli articoli in saldo non sono soltanto quelli appartenenti alle stagioni passate, ma interessano anche quelli di recente lancio.

Grazie a questo momento ad ogni cliente della compagnia tedesca Mediaworld è data la possibilità di risparmiare oltre 200€, grazie ai prezzi scontati su computer, tv, smartphone che comprendono anche gli Apple, elettrodomestici ed elettronica.

Black Friday Unieuro 2020: date e offerte in Italia

Il giovedì nero degli acquisti interesserà anche la compagnia Unieuro, che visti gli ottimi profitti ottenuti lo scorso anno, per il 2020 ha pensato di studiare delle offerte davvero imperdibili, ideali per accontentare le esigenze di tutti i clienti più fedeli.

Anche in questo caso la data da tenere in considerazione è quella del 27 Novembre 2020, tuttavia riprendendo la scelta vincente del 2019, le offerte avranno già inizio a partire dal giovedì precedente e proseguiranno per i due giorni a seguire.

Inoltre il lunedì successivo ci sarà anche il Cyber Monday, dunque è un momento davvero imperdibile per accaparrarsi i migliori prodotti a prezzi stracciati.

Gli sconti proposti da Unieuro vanno dal 10% fino al 75% e permettono di acquistare prodotti di ogni marca e tipologia.

E’ il momento ideale per cambiare un accessorio Apple come il Macbook o acquistare un nuovo iPhone che consenta di ottenere gli ultimi aggiornamenti IOS, ma è sicuramente il periodo giusto anche per i gamer infatti vengono effettuati degli sconti sui giochi appena lanciati sul mercato e sui prodotti Nintendo, Playstation ed Xbox.

La maggior parte dei clienti della compagnia tuttavia, scelgono di approfittare di questo momento soprattutto per rinnovare gli elettrodomestici: Unieuro infatti è noto per la vasta gamma di prodotti per la casa, proposti dai marchi più famosi ed affidabili.

Lavatrici, asciugatrici, frigoriferi e molto altro ancora sono disponibili all’interno dei vari store presenti sul territorio nazionale ma anche nel sito online, che garantisce affidabilità e sicurezza.

Molti dei prodotti in vendita su Unieuro possono essere recapitati senza spese di spedizione e questo è un bonus ulteriore che tuttavia interessa solamente una ristretta gamma di elettrodomestici ed accessori tecnologici, dunque prima di procedere è bene stare attenti e controllare.

Anche Unieuro offre dei piccoli consigli per riuscire a portarsi a casa le migliori proposte del 2020: anzitutto è fondamentale informarsi su tutte le offerte che sono in corso, grazie al supporto dei mezzi informatici come l’iscrizione alla mailing list ed ai volantini elettronici per riuscire a cogliere sempre le migliori offerte già nei giorni che precedono le vendite promozionali; successivamente si deve sempre arrivare preparati alle giornate di fuoco degli sconti, evitando così inutili perdite di tempo tra gli scaffali del negozio alla ricerca del prodotto delle brame.

Non si deve dimenticare l’importanza dei coupon i quali servono ad ottenere ulteriori sconti; basta cliccare sui voucher che sono presenti nelle newsletter ed applicarli nel momento dell’acquisto mediante il codice riportato.

Infine è importante nei negozi rispettare sempre le misure di distanziamento sociale che sono state previste dal governo per evitare l’ulteriore contagio di Coronavirus.

Balck Friday Euronics 2020: date e offerte in Italia

Il giovedì nero sancisce ufficialmente l’inizio dei regali in vista delle festività di Natale e coinvolge tutti i consumatori che attendono con trepidazione questo momento per riuscire a portarsi a casa i prodotti più bramati a prezzi inferiori.

Anche se questa tradizione affonda le sue origini nell’America di oltre 100 anni fa, ad oggi è stata adottata da tutti i continenti tra i quali l’Europa.

Un’altra catena di elettronica che ha abbracciato il fenomeno americano del Back Friday 2020 è Euronics.

Rappresentando una delle massime istituzioni sotto il profilo degli store di elettronica ed elettrodomestici, nel periodo del giovedì nero è uno dei negozi maggiormente presi d’assalto da parte di coloro che sono intenzionati a rinnovare un apparecchio tecnologico.

Questo fenomeno oramai internazionale, in Italia strega soprattutto i millennials ovvero la fascia di popolazione compresa tra i 25 e 34 anni, che è attratta soprattutto da sfizi tecnologici quali smartphone, tablet e tv.

Gli sconti che vengono proposti dal gruppo olandese variano da un minimo del 15% fino al 55% ed interessano tutte le categorie di oggetti senza esclusioni: dai telefoni, ai videogiochi fino agli smartphone e le tv, inoltre le marche sono tra le migliori al livello internazionale come Samsung, LG, Huawei, Acer e moltissime altre.

Adottando nuovamente la strategia di vendita degli anni precedenti, anche per il 2020 Euronics ha deciso di mettere a disposizione le offerte già dal giorno precedente e protrarle per tutto il weekend di fine Novembre, dunque la data da segnare sul calendario è quella del 26.

Alcune anticipazioni ed offerte sui prodotti non sono disponibili per tutti, ma solamente per coloro che sono membri del programma fedeltà; gli altri dovranno attendere il giorno ufficiale per accaparrarsi gli oggetti del desiderio a prezzi davvero convenienti.

Anche per il 2020 il gruppo ha deciso di scontare tutti gli elettrodomestici di classe A++, console per gamer di ultima generazione, i videogiochi più in voga, piccoli elettrodomestici ed apparecchi per lo sport garantendo un risparmio di oltre 80€ sui prezzi di listino.

Gli sconti dunque non sono applicati solamente alle rimanenze in magazzino, ma anche sugli articoli nuovi lanciati sul mercato recentemente.

E’ importante ricordare che Euronics ha deciso di protrarre questo periodo di sconti fino al lunedì successivo per via del Cyber Monday, la giornata dedicata appositamente alla tecnologia e all’elettronica digitale.

Per garantire una migliore sicurezza di acquisto ed un maggiore contenimento della pandemia da Coronavirus, il gruppo olandese consiglia vivamente di procedere con gli acquisiti direttamente da casa tramite il sito online: oltre ad ottimizzare i tempi di scelta si evita il rischio di fare assembramenti all’interno dei negozi fisici.

Euronics in vista del giovedì più nero dell’anno consiglia vivamente ai suoi clienti di iscriversi anzitutto alla newsletter, fondamentale per essere sempre aggiornato sul sito e sulle promozioni attive.

Inoltre spesso all’interno di queste sono contenuti anche ulteriori sconti e voucher da impiegare sugli acquisti.

Altro importante consiglio da tenere a mente è quello di richiedere anche la carta fedeltà del gruppo Euronics, fondamentale per conoscere in anteprima le offerte riservate e per partecipare ai concorsi ed eventi promossi dall’azienda.

Per ottenere davvero il massimo non si devono lasciare indietro nemmeno i coupon, utili per ottenere ulteriori sconti sui molti prodotti.

Euronics da qualche anno ha lanciato anche un’app che può essere gratuitamente scaricata su qualsiasi dispositivo mobile quale smartphone e tablet e si adatta a sistemi IOS e Android.

L’App consente di creare delle wishlist dedicate ed è sempre aggiornata su tutti gli ultimi sconti che sono previsti in occasione del Black Friday 2020.