Black Friday PS5 2020: dove potremmo trovarla in offerta speciale?

I gamer più appassionati stanno attendendo con ansia l’uscita in commercio del nuovo modello di console proposto da Sony. A breve sarà infatti disponibile presso i maggiori negozi la tanto agognata PlayStation 5, sulla quale in molti hanno riservato altissime aspettative. La data prevista è quella del 19 novembre e ognuno è alla ricerca della miglior offerta anche in vista del Black Friday 2020. In questo articolo è riportata una guida attenta dei migliori negozi fisici e online che la propongono in sconto speciale.

Black Friday PS5 2020: la data e le nuove caratteristiche

L’attesa è oramai giunta al termine, infatti a breve i più appassionati potranno mettere finalmente mano sulla nuova PlayStation 5.

Già da diversi giorni la Sony ha confermato che il lancio sarebbe avvenuto nei primi giorni di novembre, nello specifico il 12 negli Stati Uniti mentre nel resto del mondo Italia compresa il 19.

Le innovazioni apportate dagli sviluppatori informatici dell’azienda, sono notevoli per fornire a tutti i gamer un’esperienza di gioco nettamente migliore.

L’elemento di maggiore interesse è l’SSD, la cui velocità è stata aumentata per ricevere sempre dei caricamenti istantanee ed il fast travel non sarà più un impedimento in grado di distrarre il giocatore.

E’ importante ricordare che questo nuovo modello sarà disponibile in due versioni di cui una con il lettore digitale Blu Ray 4K integrato.

Anche il design è del tutto stravolto e rappresenta una grande novità rispetto alle precedenti versioni: è bianca, con il corpo centrale nero e dei piccolissimi led che emanano una luce blu.

Altra innovazione è riservata al Tempest Engine, che punta all’audio in 3D garantendo ad ogni giocatore la presenza di tutti gli elementi che sono all’interno del gioco.

Il controller ufficiale è anch’esso cambiato grazia alla tecnologia Dual Sense con una colorazione a contrasto tra il bianco ed il nero all’interno del quale è presente un microfono integrato fondamentale per una perfetta comunicazione in modalità multiplayer con batteria potenziata per una maggiore autonomia.

Il costo di questo piccolo gioiello non è certamente sottovalutabile: nella versione dotata di lettore ottico la Sony ha imposto una cifra pari a 499€ mentre per quella in Digital Edition il prezzo di aggira attorno a 399€.

All’interno della scatola è presente la console e un solo controller wireless DualSense mentre i giochi e gli altri accessori sono venduti separatamente.

Black Friday PS5 2020: dove trovarla in offerta speciale?

Con l’arrivo di novembre, si attende con ansia anche la tanto attesa data del Black Friday, ovvero il famoso giovedì nero degli sconti su tanti prodotti nuovi, in vista anche del periodo natalizio.

Quest’anno nella wishlist di molti appassionati di tecnologia c’è senza ombra di dubbio la PlayStation 5, ultimo modello sfornato dall’azienda Sony.

Avendo un costo non sottovalutabile, l’intenzione di tutti è quello di riuscire a scovare le migliori offerte proposte dai diversi negozi fisici ed online.

Tra le soluzioni previste per quest’autunno, anche in vista del famoso giovedì nero, c’è quella messa sul mercato da Game Stop.

La proposta molto interessante è quella di poter sfruttare uno sconto che può arrivare fino a 250€ da applicare sull’acquisto di una PlayStation 5, riportando indietro un usato come la vecchia Play oppure una console a scelta come Xbox One e Nintendo Switch.

Quello che è stato pensato da GameStop funziona grazie al classico “ritiro dell’usato” e le opzioni sono diverse come sono differenti gli sconti.

Per poter ottenere il massimo sconto applicabile è necessario riportare la vecchia PlayStation 4 in versione PRO e due giochi, oppure un gioco ed un controller; altra via è quella di rendere la Nintendo Switch e altri due giochi che sono validi per le promozioni oppure riportando la vecchia Xbox One X sempre con due giochi in allegato oppure un gioco ed un controller.

Le possibilità precedentemente citate fanno riferimento al massimo sconto possibile, tuttavia ci sono altri modi per ottenere la Playstation 5 a costi leggermente inferiori.

Sempre GameStop da l’opportunità di avere 200€ di sconto, portando indietro solamente la vecchia console in versione Pro, altrimenti rendendo al negozio la PS 4 e due giochi validi per le promozioni o un gioco valido ed un controller.

A coloro che portano una Xbox One S e due giochi validi per le promozioni o un gioco ed un controller è riservato un decurtamento di 130€ sul prezzo totale, mentre portando solamente la Xbox One S sono previsti 70€ di sconto.

Ovviamente queste console devono essere necessariamente integre, funzionanti e non modificate in nessun modo, complete inoltre di tutti gli accessori quali presa, cavi e controller.

Oltre a GameStop esistono diversi negozi che a breve saranno i rivenditori della famosa Playstation5 tra i quali c’è Unieuro.

Questa catena da anni si occupa della vendita di tutti i migliori dispositivi tecnologici e in occasione del lancio sul mercato del nuovo prodotto Sony ha scelto di mettere a disposizione dei suoi clienti anche la formula di preordine.

Le liste di attesa sono molto lunghe vista la grande impazienza, ma il negozio in questione ha dato l’opportunità ai suoi clienti di poter avere una via preferenziale sia per l’acquisto della PS5 che della PS5 in Digital Edition.

Attualmente su questo prodotto l’azienda non ha applicato alcuna tipologia di sconto, tuttavia in occasione del Black Friday sono previsti importanti offerte su accessori come giochi e controller, dunque è bene tenere sempre d’occhio il volantino online, per conoscere tutte le ultime novità.

Un altro negozio da tenere in considerazione è MediaWorld: essendo uno dei più importanti shop di telefonia e tecnologia, in occasione del lancio della PlayStation 5 ha scelto di offrire ai suoi clienti la possibilità di acquisto in preorder.

Avendo un costo molto elevato l’azienda mette a disposizione anche la richiesta di finanziamento, che contempla 20 rate da 25€ al mese con tan allo 0% e taeg 0% e tasso zero.

Questa rappresenta una vera chiave di volta per riuscire ad accaparrarsi questo piccolo gioiello tecnologico senza dover necessariamente sborsare insieme tutta la somma.

Le quantità di prodotti acquistabili sono limitate a due pezzi per cliente ed ovviamente tutti i gamer sono estremamente interessati a questa proposta.

A breve anche MediaWorld darà vita ad importanti sconti in occasione del celebre “venerdì nero”, ma per il momento non sono previste delle particolari offerte sulla nuova console di Sony.

E’sempre consigliabile restare aggiornati nei prossimi giorni in quanto è possibile che vengano applicati sconti su accessori e giochi legati al lancio della nuova PlayStation 5.

Dando un’occhiata anche all’interno degli e-commerce sono molti i siti che si stanno preparando all’arrivo del venerdì più atteso dell’anno; i prodotti maggiormente richiesti dai clienti sono quelli di tecnologia, in quanto risultano essere i più costosi ma anche i più desiderati.

Da quando la compagnia Sony ha annunciato la data di lancio della nuova Playstation 5 è iniziata una vera caccia all’offerta migliore non solo per la console stessa ma anche per tutti gli accessori ed i giochi ad essa legati.

All’interno di Amazon già sono presenti alcuni sconti che verranno applicati in occasione del Black Friday tra cui la camera HD per la PlayStation 5, che è fondamentale durante le azioni di gioco grazie all’acquisizione Full HD.

Il costo è di circa 70€ e rappresenta un accessorio davvero immancabile per garantirsi un’esperienza davvero magnifica.

Sarebbe impossibile pensare alla console senza qualche gioco da scoprire; i prezzi per tutti quelli che si adattano alla nuova Play possono essere davvero esosi, tuttavia il 27 Novembre è l’occasione giusta per accaparrarsi i migliori, ai costi nettamente più contenuti.

Anche se manca ancora qualche settimana arrivano già le prime offerte ed i coupon da spendere in occasione del giovedì nero; tra i molti spicca per importanza lo sconto su Assassin’s Creed Valhalla Limited Edition per Play 5.

Una finestra su un’altra dimensione che consente di vivere tutte le emozioni, la dinamicità e la brutalità del medioevo inglese navigando anche lungo di fiordi della Norvegia.

Ovviamente prima di poterselo accaparrare sarà necessario attendere l’uscita effettiva delle console ma coloro che avranno pazienza di attendere fino al Black Friday potranno acquistarlo su Amazon al costo di 69,99€ con spedizione gratuita per i clienti Prime.

Infine non c’è esperienza di gioco migliore se non quella condivisa, ragione per la quale è fondamentale dotarsi di un controller in più.

Quello nuovo per la PlayStation 5 è davvero innovativo in quanto dotato di feedback atipico, effetti grilletto dinamici ed un microfono integrato.

I costi di questo accessorio Sony in alcuni casi possono raggiungere delle cifre non abbordabili per tutti, ma all’interno del sito di Amazon è prevista un’offerta davvero interessante in vista del giovedì nero: 69,99€ con spedizione gratuita riservata ai clienti Prime.

E’ importante ricordare che il sito in questione per questo 2020 ha deciso di dare vita ad un Black Friday in anticipo, tuttavia per acquistare questi accessori sarà in ogni caso necessario attendere l’uscita effettiva della console 5.

Per non rimanere sprovvisti anche su Amazon è presente l’opzione per preordinare tutto ciò che rientra nella propria wishlist, basterà solamente cliccare il pulsante… ed il gioco è fatto!