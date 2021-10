Black Friday Zalando Italia 2021: data e sconti su borse, scarpe e abbigliamento

Zalando aderisce all’evento degli “sconti pazzi” previsti per il Black Friday 2021, cercando di replicare l’enorme successo di vendite ottenuto negli anni passati. Vediamo quale sarà la data italiana del venerdì nero, tutte le offerte e le promozioni in previsione e quali saranno gli oggetti e gli accessori in sconto e di cui non potete non approfittare.

Data Zalando Black Friday 2021 in Italia: quando sarà?

Malgrado Zalando sia una piattaforma e-commerce che offre periodicamente campagne sconto su ogni genere di articolo in vendita e su ogni marchio, occorrerà aspettare ancora qualche settimana prima di approfittare delle grandi promozioni che solamente durante il Black Friday si verificano. Pertanto, occorrerà aspettare la fine di novembre e, più precisamente il 26 novembre, quando anche in Italia cadrà la data ufficiale del venerdì nero, fissata in concomitanza con tutto il resto del mondo. Per tutta la giornata di venerdì 26 novembre, monitorando il sito ufficiale di Zalando.it sarà infatti possibile effettuare i propri acquisti a prezzi davvero vantaggiosi.

Le sorprese di Zalando, tuttavia, non terminano qui, infatti, ripercorrendo il record di vendite dello scorso anno, anche per quest’anno gli sconti cominceranno a partire dalla settimana antecedente al grande evento e cioè a partire dal 23 novembre, anticipando così di qualche giorno le offerte disponibili, che culmineranno proprio nella giornata dedicata al Black Friday. Inoltre, le offerte in previsione per il Black Friday 2021 non si esauriranno solamente nella giornata ufficiale di venerdì 26 novembre, ma proseguiranno anche per tutta la giornata successiva, sabato 27 novembre e, probabilmente, anche per la domenica seguente, dando così vita a un weekend pieno di saldi e offerte assolutamente imperdibili. Vediamo quali!

Sconti Black Friday Zalando 2021: le indiscrezioni

Ancora non ci sono notizie ufficiali sulle offerte e le promozioni che Zalando ha in previsione di mettere a disposizione, tuttavia è molto probabile che anche per quest’anno, la piattaforma offrirà le stesse possibilità di acquisto e di sconto degli anni precedenti. La prima grande iniziativa in previsione e di cui si inizia già a parlare da qualche settimana è quella che prevede la possibilità di acquistare la merce mediante un apposito codice sconto esclusivo che, pare, potrà essere applicato anche sulla piattaforma interna a Zalando e interamente dedicata alla compravendita tra privati: Zalando Privé. Un’altra importante previsione di vendita è sicuramente quella che prevede di applicare uno sconto dal 50 al 70% su tutti gli articoli delle grandi firme. Inoltre occhio: perché potrebbe accadere che Zalando metta a disposizione la possibilità di cumulare alcuni codici sconto con gli sconti offerti in occasione del Black Friday. Naturalmente la disponibilità della merce è limitata, quindi dovrete affrettarvi!

Ma quali saranno gli articoli scontati da tenere d’occhio? Vediamoli di seguito.

Migliori borse scontate su Zalando Italia per il Black Friday 2021

Tra gli articoli maggiormente gettonati durante il Black Friday sicuramente ci sono gli accessori e tra questi, le borse sono sicuramente il capo d’abbigliamento maggiormente venduto. Durante le giornate dedicate al Black Friday 2021 su Zalando Italia sarà possibile acquistare a prezzi davvero vantaggiosi le borse più griffate del momento. Su tutte, segnaliamo la nuova tracolla Nine West, che a prezzo pieno costerebbe all’incirca un centinaio di euro mentre, grazie agli sconti in previsione su Zalando potrebbe essere acquistata almeno al 50% di sconto, se non addirittura al 70%. Sicuramente, troveremo scontate al 70% anche la linea di borse e portafogli Michael Kors e The Bridge, la nota marca di borse realizzata interamente in pelle, seguendo metodi di lavorazione assolutamente artigianali. Queste sono solo alcune delle marche di punta i cui articoli andranno in sconto su Zalando per il Black Friday, ma se siete alla ricerca della vostra marca preferita, non avrete difficoltà a trovare la vostra borsa firmata a prezzi davvero stracciati.

Scarpe in offerta per il Black Friday Zalando 2021

Se invece siete alla ricerca di un nuovo paio di scarpe, vi consigliamo di effettuare il vostro acquisto su Zalando proprio per il Black Friday. Infatti, durante la settimana degli sconti pazzi, Zalando metterà in offerta a prezzi scontati fino 70% (e in alcuni casi fino al 75%) scarpe di tutti i più famosi marchi, quali: Adidas, Nike, Reebok, Vans e Converse. Perciò, se siete alla ricerca di un paio di sneakers avrete sicuramente l’imbarazzo della scelta. Se invece siete alla ricerca di un bel paio di scarpe potrete concedervi l’intramontabile stivaletto Dr Martens oppure un caldo e avvolgente stivaletto Ugg, che proprio in occasione del Black Friday verranno messi in sconto a prezzi davvero accessibili rispetto alla media stagionale.

Black Friday Abbigliamento Zalando 2021: le migliori marche scontate

Durante le giornate del Black Friday, potrete comunque avere l’occasione di rinnovare il vostro armadio acquistando i vostri capi preferiti, delle migliori marche in commercio. Le linee che andranno in sconto sono davvero tantissime e potrete acquistare i vostri capi selezionandoli tra i più di 1500 brand presenti sulla piattaforma.

Se siete alla ricerca di un bel jeans, potrete acquistare ad esempio un capo Levi’s al 40-60% in meno; potrete inoltre acquistare magliette, maglioni e ogni genere di articolo Ralph Lauren, Lacoste, Tommy Hilfiger, Benetton, Desigual, Guess e Sisley. Su Zalando, gli sconti coinvolgeranno anche brand meno griffati ma ugualmente conosciuti e di qualità, come Pull & Bear, H&M e Stradivarius.

Che siate alla ricerca di una borsa, di un nuovo paio di scarpe o di un nuovo capo d’abbigliamento delle migliori marche, sappiate che durante il Black Friday 2021 di Zalando, tutto sarà davvero alla sola portata di un click. Inoltre, su ogni acquisto che effettuerete verrà garantita la possibilità di restituzione del capo e del conseguente rimborso e la consegna gratuita, senza rinunciare alla qualità e allo shopping in totale sicurezza.