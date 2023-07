Black Mirror 7: quando esce, indiscrezioni e cast

Dopo il grande successo riscosso su Netflix delle prime cinque stagioni, la serie tv inglese dalla trama distopica e antologica ideata e prodotta da Charlie Brooker per la casa di produzione Endemol Shine Group, è giunta questo giugno alla sua sesta stagione. Una serie di episodi che ha tenuto gli spettatori incollati allo schermo suscitando sentimenti confusi e contrastanti circa il rapporto del mondo moderno con la tecnologia e i suoi probabili sviluppi e utilizzi futuri. Analizzandone a fondo gli effetti, la serie si occupa, infatti, di alterare la realtà fino a far percepire allo spettatore come sarebbe un mondo in cui a prevalere sarebbe il risvolto negativo di ogni innovazione apparentemente positiva.

Al giorno d’oggi è sempre più compenetrante il rapporto che ognuno di noi coltiva con la tecnologia che è ormai presente in ogni aspetto della nostra vita, lavorativa e personale.

Prendendo ad esempio una delle puntate più famose della terza stagione, Caduta Libera, possiamo capire la vera essenza di questa serie tv. Quello che ci viene presentato è un mondo apparentemente perfetto in cui tutti sono gentili e cordiali gli uni con gli altri. Sin dall’inizio, però, percepiamo un velo di apparente falsità che regola questi rapporti interpersonali.

Scopriamo, più avanti nella puntata, quanto la popolarità digitale influisca concretamente nella vita reale di ogni individuo. Infatti, lo status sociale di ogni utente viene valutato con una scala di punteggio che va zero a cinque e che gli permette di accedere ad un migliore impiego lavorativo o ad una migliore condizione economica.

Come possiamo capire da questa descrizione, sicuramente ciò che narra la puntata è un aspetto estremizzato della tecnologia. Ma cosa succederebbe se in futuro questi aspetti si concretizzassero?

Black Mirror, la serie sul potere della tecnologia

Black Mirror (letteralmente ‘schermo nero’) è una serie tv inglese ideata e prodotta da Charlie Brooker ed andata in onda per la prima volta in Italia su Sky Cinema nel 2012. Ogni singolo episodio della serie è fine a se stesso e quindi autoconclusivo e ognuno di essi approfondisce e porta all’estremo degli aspetti del mondo moderno influenzati dai progressi tecnologici.

La natura autoconclusiva della serie fa sì che questa possa essere guardata nell’ordine che si preferisce senza comprometterne la trama. Ogni stagione conta pochi episodi e questo è riconducibile sicuramente alla natura antologica della serie che impone quindi per ogni episodio un cast dedicato con dei personaggi di volta in volta differenti.

La prima e la seconda stagione contano solo tre episodi l’una; la terza (a partire dalla quale la serie ha iniziato ad essere trasmessa su Netflix) e la quarta sei episodi l’una; la quinta tre episodi e la sesta cinque episodi. Nel corso degli anni, nonostante i pochi episodi, sono molti i volti famosi già noti al panorama di Hollywood che abbiamo visto susseguirsi in alcune delle puntate della serie.

Ad esempio, partendo da Daniel Kaluuya presente nella puntata ’15 milioni di celebrità’ della prima stagione e diventato successivamente famoso per il suo ruolo come attore principale nel film ‘scappa- get out’; passando per Jon Hamm presente nell’episodio speciale di natale dal nome ‘bianco natale’ già protagonista principale del film Madman’; arrivando infine alla quinta stagione nella quale, nell’episodio Rachel, Jack e Ashley Too troviamo la presenza della cantante Miley Cyrus.

Un cast di eccellenza quindi, quello che caratterizza ogni puntata di Black Mirror, sicuramente dettato anche dalle molte esigenze di trama che richiede lo sviluppo di una serie così unica nel suo genere.

Black Mirror: la settima stagione, tutto ciò che sappiamo

Sin dall’uscita della sesta stagione gli appassionati della serie hanno iniziato a chiedersi se ce ne fosse già in programma una settima. Vediamo quali sono le indiscrezioni che sono trapelate finora a riguardo.

La sesta stagione della serie tv è disponibile sulla piattaforma online di streaming Netflix da poco più di un mese, precisamente dal 15 giugno, e sembra avere già avuto un incredibile successo. Sarebbe proprio questa, infatti, la base dalla quale partire per un eventuale rinnovo della serie e la creazione, quindi, di una nuova stagione: il successo o meno della sesta stagione, parametro sul quale il colosso dello streaming basa il finanziamento di una nuova produzione.

Ad oggi, sono poche purtroppo le notizie o eventuali indiscrezioni che sono trapelate riguardo la settima stagione di Black Mirror. L’ideatore e produttore della serie, Charlie Brooker, in un intervista ha rilasciato alcune dichiarazioni al sito Digitalspy.com sostenendo che gli piacerebbe portare sullo schermo qualcosa che fino ad ora non ha mai sviluppato, ovvero degli episodi strutturati come un musical o animati, lasciando quindi intendere che forse sarà in parte questa la linea narrativa che vorrà intraprendere per la prossima stagione. Riguardo il cast che farà parte della settima stagione, invece, Brooker sostiene solo che non è da escludere l’eventuale ricomparsa di alcuni personaggi già visti nel corso delle puntate delle stagioni precedenti. Questo quindi è quanto sappiamo di nuovo riguardo l’eventuale settima stagione di Black Mirror. Non resta che attendere eventuali nuove indiscrezioni e approfittarne per fare un rewatch dei nostri episodi preferiti della serie che, grazie alla loro particolarità, stupiranno ogni volta come se fosse la prima.