Black Mop Plus: prezzo, offerte Amazon, sito ufficiale e opinioni dai forum

I più fortunati di voi ne avranno già visto la pubblicità in alcune reti televisive, per chi invece non sapesse ancora cosa sia il Black Mop Plus la risposta è davvero semplice: un mocio rivoluzionario composto da piattina rettangolare e snodata e un secchio che vi permetterà di compiere tutti i passaggi necessari senza neanche sporcarvi le mani.

Black Mop Plus: il prezzo e le offerte di Amazon

Quanto siete disposti a pagare per dire addio all’ansia pre-mocio e dare il benvenuto ad alcune fra le funzioni più innovative per la pulizie dei propri pavimenti e delle proprie superfici.

Se visitate il sito ufficiale, di cui parleremo in seguito, troverete immediatamente il prezzo di questo mocio avanguardista che pulisce le superficie e che si lava letteralmente da solo, spesso soggetto a sconti promozionali.

Il prezzo base, infatti, è pari a 79,90 euro, ma oggi in promozione speciale è acquistabile a soli 59,90 euro: venti euro di sconto per quello che siamo sicuri diventerà il vostro miglior compagno di pulizie.

Se, invece, siete alla ricerca di soluzioni più economiche acquistabili su Amazon, mettetevi l’anima in pace, come si è soliti dire in queste circostanze.

Esistono, infatti, innumerevoli soluzioni di moci “smart, professional e autoclean” i cui prezzi si aggirano fra i 20 euro e i 60 euro, ma nessuno di essi è un prodotto ufficiale del marchio di Black Mop Plus, garantito per le prestazioni e la massima resa

Black Mop Plus: le istruzioni e come funziona

Il mocio Black Mop Plus, ideale per pulire i pavimenti e le superfici piane è dotato di una tecnologia a dir poco miracolosa che vi permetterà di eseguire in velocità e senza rischiare di macchiare voi stessi o i vostri vestiti nel corso delle pulizie della casa.

Il sistema, detto lava e asciuga, permette, infatti, di lavare il panno stesso della piattina una volta effettuato il primo passaggio di pulizie sulla superficie: inserendo il panno nel secchio verrà pulito rimuovendo lo sporco accumulato e, subito dopo, asciutto.

La piattina, rettangolare e slim, ideale per pulire anche gli angoli più nascosti delle superfici da lavare, è avvolta in un panno a frangia piatta di microfibra purissima che lo rende davvero la soluzione migliore per le pulizie prima e per il lavaggio automatico poi.

Tale lavaggio viene eseguito all’interno del secchio che presenta una sezione apposita dotata di denti abrasivi adatti alla rimozione dello sporco dal panno quando vi inseriamo il mocio ed effettuiamo un movimento verso il basso prima e verso l’alto poi facendo “su e giù”; una seconda sezione, invece, è quella dedicata allo strizzaggio utile per eliminare l’acqua in eccesso compiendo lo stesso movimento.

Tutto ciò è possibile grazie alla comoda impugnatura ergonomica del mocio stesso, mentre il fatto di poter effettuare più di una volta il lavaggio e lo strizzaggio più di una volta è dovuto alla presenza di un tappo di scarico presente sulla parte bassa del secchio aprendo il quale sarà ancora più facile, veloce e a prova di disastri e mal di schiena riuscire a svuotare il secchio una volta finita la fase di pulizia.

Black Mop Plus: opinioni dai forum

Cosa dice il popolo del web riguardo al nostro mitico Black Mop Plus? Siamo andati a caccia di opinioni sul mocio più rivoluzionario degli ultimi tempi per proporvi una vasta gamma di risposte a questa domanda, soprattutto sui forum di casalinghe specializzate nelle mansioni di pulizia che, proprio per questo e per gli innumerevoli prodotti utilizzati, sono le giudici migliori per ottenere un riscontro oggettivo.

Ciò che più piace del Black Mop Plus è senza dubbio il design del secchio in cui possiamo riporre anche il mocio stesso: maneggevole da trasportare mentre si sta pulendo una casa intera, è stato disegnato per garantire il minimo ingombro e la soluzione migliore per salvare gli spazi e l’ordine anche negli sgabuzzini più piccoli.

Come abbiamo visto, l’impugnatura è salda, ma la piattina è snodata: anche questo è uno dei punti di forza dello strumento in quanto permette di raggiungere senza troppi sforzi gli angoli in cui si annida lo sporco, anche quello più ostinato, su tutte le superfici, comprese quelle più delicate.

Un accorgimento che molti consigliano è quello di riempire il secchio per garantire la massima stabilità mentre si eseguono i passaggi di lavaggio e strizzamento del panno mentre l’unica nota stonata che molti manifestano è il bisogno di dover riacquistare nuovi panni.

Non preoccupatevi, però: anche se ogni singolo panno non è eterno, la funzione di lavaggio di esso aiuta a farlo durare più a lungo.