Milan, i cinque principali bomber della storia rossonera

Italiani e stranieri, appartenenti a epoche diverse ma accomunati dal talento. Ecco i cinque calciatori più prolifici della storia del Milan.

L’epopea del Milan è piena zeppa di campioni incredibili, fantasisti nostrani e stranieri, “esotici” ed europei, Palloni d’Oro, fuoriclasse che hanno attraversato il tempo, segnando stagioni memorabili e ricche di successi in ambito nazionale e internazionale. Bandiere come Maldini e Baresi avranno per sempre un posto speciale nel cuore die tifosi milanisti, ma sono i bomber, quelli che hanno concretamente lasciato il segno, a suscitare i ricordi più belli. Perché il calcio passa più dai gol che dai recuperi in difesa. Quali sono, dunque, i calciatori più prolifici della storia del Milan? Scopriamolo insieme.

Milan: i 5 bomber più forti

Ci sono due stranieri, altrettanti italiani e un italo-brasiliano nella a top 5 dei marcatori rossoneri:

Gunnar Nordahl – 221 gol Andriy Shevchenko – 175 Gianni Rivera – 164 José Altafini – 161 Aldo Boffi – 136

Lo svedese Nordahl, al Milan dal 1949 al 1956, è quasi irraggiungibile. Perché superare quota 200 gol non è certo una passeggiata, a prescindere dall’epoca. Per anni ha mantenuto il record di reti segnate in una singola stagione di Serie A (35), prima che l’argentino Gonzalo Higuain lo superasse con 36 marcature personali nella stagione 2015-16.

Andriy Shevchenko, prodezze e vittorie

È uno dei giocatori più amati della storia del Milan oltre a essere il secondo bomber in assoluto nella classifica all-time dei goleador rossoneri. Andriy Shevchenko ha vinto tutto a Milano: uno Scudetto, una Coppa Italia, una Supercoppa Italiana, una Champions League (battendo in finale la Juventus) e una Supercoppa Europea, senza dimenticare il Pallone d’Oro conquistato nel 2004. Il fuoriclasse ucraino si è tolto più di una soddisfazione nella sua esperienza italiana, regalando al popolo milanista qualcosa come 175 gol in tutte le competizioni.

Il Golden Boy del Milan: Gianni Rivera

Per tutti è sempre stato il Golden Boy. Perché vincere un Pallone d’Oro non è mica un gioco da ragazzi – semmai da campioni! – soprattutto per gli italiani. Ebbene, Gianni Rivera era questo e altro. 164 gol e non sentirli: il 10 più famoso del Milan aveva tutto, freddezza sotto porta ed eleganza, visione di gioco e dribbling, lancio al bacio e tiro micidiale. Insomma, un calciatore completo in grado di trascinare il club rossonero alla conquista di tre Scudetti, quattro Coppe Italia, due Coppe dei Campioni, altrettante Coppe delle Coppe e una Coppa Intercontinentale. Non a caso, secondo le statistiche riportate su notiziemilan.it il miglior bomber in assoluto è proprio Rivera: il fuoriclasse che nel 2013 è entrato a far parte della Hall of Fame del calcio italiano. Chapeau!

Altafini e Boffi: bomber da quasi 300 gol

José Altafini e Aldo Boffi chiudono questa speciale Top 5. L’italo-brasiliano, protagonista con una doppietta nella finale di Coppa dei Campioni del 1963 contro il Benfica, disputata nel mitico stadio di Wembley, ha messo a referto 161 gol complessivi in maglia rossonera, mentre l’italianissimo Boffi si è fermato – per così dire! – a 136. Numeri eccezionali che resteranno per sempre nella storia del Diavolo, proiettando i due giocatori in questione – così come i colleghi sopracitati – nella leggenda.

Gli altri bomber in casa Milan

Ci sono tanti altri fenomeni nella storia del Milan, bomber di incredibile spessore tecnico che hanno impreziosito il loro percorso in rossonero a suon di prodezze personali e trionfi di squadra. Centenari del gol del calibro di Pippo Inzaghi (126 reti), Marco Van Basten (124), Ricardo Kakà (104) e Pierino Prati (102), nomi che i tifosi non dimenticheranno mai poiché hanno contributo a rendere eterna la gloria di un club unico nel suo genere.